Filippo Ganna, amo y señor de la crono en la Vuelta al Algarve; Juan Ayuso 2° y salva el liderato

En una vibrante batalla contra el cronómetro, Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) obtuvo su primera victoria del año. El italiano cumplió con los pronósticos y fue el mejor en la contrarreloj de 19,5 kilómetros de la Vuelta al Algarve, que se llevó a cabo por los alrededores de la localidad turística de Vilamoura.

El especialista en cronos ganó por fuerza mayor por delante del español Juan Ayuso (Lidl – Trek), quien con su segundo puesto reforzó su liderato. El colombiano Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) fue el mejor latinoamericano en la casilla 11° a 46 segundos del ganador.

En cuanto a la clasificación general individual, no se presentaron cambios importantes en las primeras posiciones. El español Juan Ayuso (Lidl – Trek) conservó el liderato ahora con 7 segundos de ventaja con el francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team). El podio parcial lo completa el luso João Almeida (UAE Team Emirates – XRG).

La carrera portuguesa continuará este sábado con la disputa de la cuarta y penúltima etapa, una jornada rompe-piernas de 175,1 kilómetros entre Albufeira y Lagos, que incluye varios repechos y un puerto de montaña categorizado.

Volta ao Algarve em Bicicleta (2.Pro)

Resultados 3 (CRI) | Vilamoura – Vilamoura (19,5 km)

1 Filippo Ganna INEOS Grenadiers 21:53 2 Juan Ayuso Lidl – Trek 0:05 3 Jakob Söderqvist Lidl – Trek 0:07 4 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team 0:12 5 Thymen Arensman INEOS Grenadiers 0:22 6 Kévin Vauquelin INEOS Grenadiers 0:23 7 Stefan Küng Tudor Pro Cycling Team 0:27 8 Héctor Álvarez Lidl – Trek 0:35 9 Florian Lipowitz Red Bull – BORA – hansgrohe 0:41 10 João Almeida UAE Team Emirates – XRG 0:42 11 Daniel Felipe Martínez Red Bull – BORA – hansgrohe 0:46

82 Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL 2:34 87 Adrián Bustamante GI Group Holding – Simoldes – UDO 2:38 107 Juan Felipe Rodríguez EF Education – EasyPost 3:03 135 Santiago Mesa Anicolor / Campicarn 4:09 158 Jesús David Peña Efapel Cycling 4:51

Clasificación General Individual