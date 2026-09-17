Filippo D’Aiuto le gana el pulso al lote y se lleva la penúltima etapa del Giro de los Abruzos

El pedalista antioqueño Sergio Higuita formará parte de la plantilla del Caja Rural-Seguros RGA para las dos próximas temporadas. El paisa aportará su experiencia y saber hacer a un conjunto que sigue demostrando su ambición por crecer con un corredor que esta misma campaña ha finalizado en el top-10 de la Vuelta a Suiza (9º) y que acumula cerca de 500 puntos UCI en un calendario centrado casi exclusivamente en competiciones del World Tour.

“Me uno al Caja Rural-Seguros RGA, un equipo con mucha historia que ha ido creciendo año tras año consiguiendo grandes victorias y podios. El equipo en este momento se está fortaleciendo, ha hecho un gran año y se enfrenta a los mejores del World Tour sin miedo. Me gusta como proyecto y por eso me convenció unirme al equipo. También hay algo especial, y es que el color del equipo es verde y blanco, al igual que la región donde vivo que es Antioquía en Colombia. Lo voy a llevar como si fuera mi bandera con todo el corazón”, dijo Higuita, en declaraciones recogidas por su nuevo equipo.

Durante sus ocho temporadas en la máxima categoría, divididas en formaciones del nivel del EF Education-EasyPost, Bora-hansgrohe y XDS-Astana, Higuita ha acumulado triunfos de etapa en la Vuelta a España, el Tour de Romandía o la Itzulia. Además, se impuso en la clasificación general de la Volta a Catalunya de 2022, en una cerrada batalla frente a Richard Carapaz. Sus buenos dotes de escalador y su interesante punta de velocidad, sobre todo en grupos reducidos, le convierten en un ciclista muy valioso para una formación Pro-Team con un competitivo programa de carreras en la máxima categoría.



Sergio Higuita, campeón de la Volta a Catalunya 2022. (Foto © Volta a Catalunya 2022)

“Tengo mucha experiencia ya en el ciclismo europeo, por lo que creo que puedo transmitir confianza y tranquilidad. Siempre he sido un corredor que cuando hay la oportunidad de ganar o estar cerca sabe mantener muchas veces la calma y la cabeza fría. También hay que aportar a los corredores confianza, motivación y alegría”, agregó el escarabajo.

Recién cumplidos los 29 años, Higuita reúne casi una década de experiencia en el pelotón profesional, con participaciones en cuatro ediciones del Tour de Francia y otras tantas de La Vuelta. Una edad y un momento de su carrera perfectos para asumir nuevos retos y responsabilidades con su llegada a Caja Rural-Seguros RGA.

“Estoy súper motivado, es un proyecto en el que quiero hacerlo lo mejor posible de corazón y quiero que todos me apoyen y me envíen sus mejores energías y positivismo. Obviamente va a haber días que son de mucha batalla pero seguro que hay días muy bonitos también. Sin duda hay que agradecer a los aficionados que siempre nos apoyan en los días buenos y en los días más difíciles, que es cuando más lo valoro”, concluyó Higuita.

*Con información Prensa Caja Rural-Seguros RGA