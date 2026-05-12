Fernando Gaviria escogido por el Caja Rural-Seguros RGA para encarar el Tour de Hungría 2026

El equipo español Caja Rural-Seguros RGA incluyó al sprinter antioqueño Fernando Gaviria en la nómina que afrontará el Tour de Hungría, una carrera de categoría ProSeries con lustrosa participación dentro de un recorrido variado que ofrece opciones a perfiles diferentes.

La escuadra Pro-Team viajó al país de Europa Central con una expedición comandada por Rubén Martínez en la que Abel Balderstone y Joan Bou parten como principales bazas para la general, con apoyo del checo Jakub Otruba y del español Pablo Lospitao, mientras que Iúri Leitão y Gaviria serán los encargados de dejarse ver en los sprints.



La nómina del Caja Rural-Seguros RGA que afrontará el Tour de Hungría 2026.

Serán cinco etapas para una carrera de corte clásico, con una jornada de montaña que suele decidir la clasificación general y varias llegadas al sprint. Sin embargo, todos los que opten a una buena general deberán prestar atención tanto a las bonificaciones (10-6-4″ en meta y 3-2-1″ en pasos intermedios) como a una jornada final en Veszprém en la que se ascenderá en cuatro ocasiones el repecho de Gella.

Después de tres llegadas propicias para los hombres rápidos, sobre todo las dos primeras, gran parte de la clasificación debería resolverse el sábado en una cuarta etapa con llegada a Pécs y cuatro subidas al mismo repecho dentro de los últimos 70 kilómetros, la última, aunque abreviada, como final de etapa.

*Con Información Prensa Team Caja Rural-Seguros RGA