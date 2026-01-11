MountainBike
Feria de Manizales: Camilo Sánchez se consagra campeón en el Downhill Urbano
Como ya es tradición, la capital del departamento de Caldas acogió la edición 17 del Downhill Urbano en el marco de la Feria de Manizales, un evento que contó la participación de deportistas nacionales e internacionales.
De nuevo Colombia se subió a lo más alto del podio esta vez con Camilo Sánchez que se desquitó de lo acontecido el año pasado y se coronó como campeón, de uno de los eventos más tradicionales del ciclismo urbano a nivel nacional, en el que los escoltaron dos riders chilenos.
“La verdad emocionado de llevarnos el triunfo para la casa, de respetar la casa como se debe. Feliz de quedarme con el triunfo, esta carrera es muy icónica y cierra la Feria de Manizales de la mejor manera posible”, dijo Sánchez al finalizar la prueba.
Los puestos de honor de la competencia realizada en Manizales lo completaron dos chilenos: Felipe Agurto y Bruno Lavagnino, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.
En la categoría juvenil, Christopher Andrés Silva, ganador del año pasado revalidó su título y alcanzó su tercera victoria consecutiva y en las damas Valentina Roa volvió a demostrar porque es la mejor del país del downhill en la rama femenina.
Colombia sumó tres medallas en las pruebas del mountain bike en los Juegos Bolivarianos Lima – Ayacucho 2025
Se llevaron a cabo las pruebas del mountain bike en la modalidad del Cross Country Olímpico en los Juegos Bolivarianos Lima – Ayacucho 2025, en las que Colombia sumó sus primeras medallas. La delegación tricolor obtuvo dos preseas doradas y una de plata.
Entre las damas, Ana María Roa se colgó la medalla de oro y la boyacense Diana Pinilla se quedó con la plata, mientras que el bronce quedó en manos de la ecuatoriana Michela Adrina Molina.
En la rama masculina, el colombiano Iván Felipe López se adueño de la medalla de oro. El ciclomontañista nacional fue escoltado por los peruanos Max Loa Alcarráz y Edson Serrano, quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
Resultados MTB – Juegos Bolivarianos Lima – Ayacucho 2025
MTB Cross Country Olímpico *Varones
🥇 Iván Felipe López (COLOMBIA)
🥈 Max Loa Alcarráz (PERÚ)
🥉 Edson Serrano (PERÚ)
MTB Cross Country Olímpico *Damas
🥇 Ana María Roa (COLOMBIA)
🥈 Diana Pinilla (COLOMBIA)
🥉 Michela Adrina Molina (ECUADOR)
Juegos Bolivarianos Lima – Ayacucho 2025: Ana María Roa se cuelga la medalla de oro en el Cross Country Olímpico
Las ciclomontañistas colombianas cumplieron una destacada actuación en el inicio de los Juegos Bolivarianos Lima – Ayacucho 2025, en pruebas que se disputaron en el Circuito de Campanayoc, en la ciudad de Ayacucho.
En la modalidad del Cross Country Olímpico, en la rama femenina, Colombia sumó dos medallas. La cundinamarquesa Ana María Roa se colgó la presea dorada y la boyacense Diana Pinilla se quedó con la medalla de plata.
“Todo nos salió bien, desde el principio controlamos la carrera. Ana María y Diana libraron una gran batalla con las ecuatorianas y al final obtuvimos el oro y la plata, en una gran actuación”, dijo José Gómez Cao, Seleccionador Nacional de MTB, en declaraciones recogidas por RCN Antena dos.
El podio en el mountain bike lo completó la ecuatoriana Adriana Molina, quien se subió al tercer cajón, escoltando a las deportistas colombianas. La carrera contó con la participación de Miryam Maritza Núñez (Ecuador), Yarela Sole González (Chile) y Mirian Rojas (Perú).
Resultados MTB – Juegos Bolivarianos Lima – Ayacucho 2025
MTB Cross Country Olímpico *Damas
🥇 Ana María Roa (COLOMBIA)
🥈 Diana Pinilla (COLOMBIA)
🥉 Adriana Molina (ECUADOR)
El Campeonato Nacional de Downhill 2025 cambia de sede y se muda al Líbano, Tolima
La Federación Colombiana de Ciclismo informa que, por razones ajenas a la organización, el Campeonato Nacional de Downhill 2025, programado para realizarse del 21 al 23 de noviembre en Paz de Río, Boyacá, cambiará de sede.
El evento se llevará a cabo en la Pista La Antena, ubicada en el sector de La Polca, municipio de Líbano, Tolima, escenario que cuenta con las condiciones técnicas y logísticas necesarias para garantizar el correcto desarrollo de la competencia y la seguridad de los deportistas.
La decisión fue adoptada tras una evaluación conjunta entre la Federación Colombiana de Ciclismo y los organizadores locales, quienes determinaron que la pista de Paz de Río no estaría en condiciones óptimas a tiempo para un evento de esta magnitud.
La Federación agradece la disposición del municipio de Líbano y de la organización local por acoger esta importante cita del calendario nacional, que reunirá a los mejores especialistas del país en la modalidad de downhill.
En los próximos días se publicará la información actualizada sobre la programación, el proceso de inscripciones y demás detalles logísticos del campeonato.
*Con Información de Fedeciclismo