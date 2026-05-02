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Fenomenal victoria de Davide Ballerini en la séptima etapa del Tour de Turquía con Fernando Gaviria 5°

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El italiano Davide Ballerini ganó la séptima etapa del Tour de Turquía 2026. (Foto © Tour of Türkiye)
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Juliana Londoño fue confirmada por el Picnic PostNL para la Vuelta a España Femenina; será su primera participación

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Juliana Londoño correrá por primera vez para la Vuelta a España Femenina. (Foto © Team Picnic PostNL)
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El huilense de 29 años estaría en el radar del INEOS para unirse al escuadrón británico a partir del 2027 (Foto © Paris-Niza)
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Top 5 de los ciclistas colombianos activos con más victorias

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Nairo Quintana sumó 52 victorias como profesional en la Vuelta a Asturias 2026. (Foto © Movistar Team)
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