¡Fenomenal! Paula Patiño sigue en racha y le gana el duelo a Francesca Hall en el Grand Prix Longitudinal del Norte

En un inicio de temporada espectacular, Paula Patiño siguió con su racha ganadora al conseguir una nueva victoria con el Laboral Kutxa – Fundación Euskadi, esta vez en la tercera clásica de El Salvador al imponerse al sprint a Francesca Hall (Roland Cogeas Cycling Team), en el Grand Prix Longitudinal del Norte.

Después de un duro día de montaña. El equipo vasco volvió a tener el control de la carrera salvadoreña y fue la colombiana la que en los últimos kilómetros tomó la responsabilidad para hacerse con la victoria, en un final muy disputado.



Paula Patiño, ganadora del Grand Prix Longitudinal del Norte 2026. (Foto © Ministerio de Obras Públicas de El Salvador)

El podio de la competencia centroamericana lo completó la italiana Giorgia Vettorello, también del equipo Roland Cogeas Cycling Team, quienes acapararon tres puestos en las primeras posiciones con la española Ainara Albert 4°.

El top 5 lo cerró la joven carmelitana Angie Mariana Londoño, de la Selección Colombia, firmando otra estupenda actuación tras el podio obtenido en el Grand Prix El Salvador hace dos días.

Resultados Grand Prix Longitudinal del Norte (1.1)

Desvío de Amayo – Nueva Concepción (99,8 km)