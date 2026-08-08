Ruta
Felix Gall se defiende en Lagunas de Neila y se queda con el título de la Vuelta a Burgos 2026
El austriaco Felix Gall se consagró campeona de la Vuelta a Burgos 2026 tras defender el liderato en la jornada montañosa final de 137 kilómetros, que se llevó entre el municipio de Caleruega y Lagunas de Neila.
La jefe de filas del Decathlon CMA CGM Team, que alcanzó su primer título de la temporada, mostró sus dotes de escalador que le sirvieron para aguantar los ataques de sus rivales en la última etapa y subirse a lo más alto del podio de la carrera burgalesa.
Los puestos de honor de la prueba española los completaron el británico Oscar Onley (Netcompany INEOS Cycling Team) y italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek), quienes concluyeron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los colombianos, el boyacense Nairo Quintana (Movistar Team) fue el mejor de los nuestros en la casilla 18° a 3:49, el resto de nacionales se clasificaron así: Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) 26°, Daniel Felipe Martínez (Red Bull – Bora – hansgrohe) 29°, Brandon Rivera (Netcompany Ineos) 45° y Diego Pescador (Movistar) 47°.
En lo relacionado a la última etapa, el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) fue el más fuerte en el ascenso final y terminó llevandose una gran victoria.
Vuelta a Burgos (2.Pro)
Resultados Etapa 5 | Caleruega – Lagunas de Neila (137 km)
|1
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|3:16:46
|2
|Oscar Onley
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:03
|3
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|0:03
|4
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|0:05
|5
|Enric Mas
|Movistar Team
|0:13
|6
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|0:20
|7
|Jørgen Nordhagen
|Team Visma | Lease a Bike
|0:29
|8
|Pablo Torres
|UAE Team Emirates-XRG
|0:33
|9
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|0:40
|10
|Markel Beloki
|EF Education-EasyPost
|0:42
|15
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|1:09
|20
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|1:23
|23
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|1:27
|29
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS
|1:36
|41
|Diego Pescador
|Movistar Team
|3:43
Clasificación General Final
|1
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|19:36:15
|2
|Oscar Onley
|Netcompany INEOS
|0:05
|3
|Giulio Ciccone
|Lidl – Trek
|0:12
|4
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:34
|5
|Enric Mas
|Movistar Team
|0:41
|6
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|0:50
|7
|Léo Bisiaux
|Decathlon CMA CGM Team
|1:52
|8
|Markel Beloki
|EF Education – EasyPost
|1:56
|9
|Matteo Vanhuffel
|Team Picnic PostNL
|1:57
|10
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|2:02
|18
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|3:49
|26
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|4:31
|29
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|5:50
|45
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS
|11:49
|47
|Diego Pescador
|Movistar Team
|12:35
Ruta
Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026: Wilmar Paredes gana en Pitalito la jornada inaugural y es el primer líder
En un final a pura velocidad, Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) se llevó este sábado la victoria en la primera etapa de la Vuelta a Colombia 2026, que se disputó entre Neiva y Pitalito con un trayecto de 187 kilómetros.
El pedalista antioqueño le ganó con solvencia al risaraldense Kevin Castillo (Orgullo Paisa) y al bogotano Brandon Vega (GW Erco Sportfitness), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
La carrera más importante del calendario nacional arrancó con 150 pedalistas, quienes tomaron la salida en la capital del departamento del Huila. En los primeros compases el grupo permaneció compacto hasta que se presentaron los primeros ataques antes de llegar al municipio de Garzón.
La primera fuga de la carrera la animaron Jimmy Montenegro (Best PC), Fredd Matute (4WD Rentacar), Jhon Fredy Ávila (Fuerzas Armadas), Emmanuel Perez (FTB Celucambio), David Vásquez (FTB Celucambio), Diego Benavides (Gobernación Putumayo), Bernardo Bermeo (Gobernación del Putumayo), Jhonatan Restrepo (Orgullo Paisa) y Edwin Patiño (EBSA), pero pasando entrando en la fase final todos fueron neutralizados.
La ronda colombiana vivirá su segunda jornada este domingo desde el Parque Arqueológico de San Agustín para disputar una etapa de 169.9 kilómetros con final en Garzón, recorriendo Pitalito, Timaná, Altamira y Gigante antes de regresar a la capital diocesana del Huila.
Vuelta a Colombia (2.2)
Resultados Etapa 1 | Neiva – Pitalito (187 km)
|1
|Wilmar Paredes
|Team Medellín – EPM
|4:52:52
|2
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|m.t.
|3
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|m.t.
|4
|Juan Diego Hoyos
|Team Sistecrédito
|m.t.
|5
|Felipe Bravo
|GW Erco SportFitness
|m.t.
|6
|Sebastián Calderón
|7C – Economy – Hyundai
|m.t.
|7
|Carlos Alberto Gutierrez
|Nu Colombia
|m.t.
|8
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|m.t.
|9
|Juan Pablo Restrepo
|EBSA
|m.t.
|10
|Luis Monteros
|Best PC Ecuador
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Wilmar Paredes
|Team Medellín – EPM
|4:52:42
|2
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|0:04
|3
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|0:06
|4
|Juan Diego Hoyos
|Team Sistecrédito
|0:10
|5
|Felipe Bravo
|GW Erco SportFitness
|0:10
|6
|Sebastián Calderón
|7C – Economy – Hyundai
|0:10
|7
|Carlos Alberto Gutiérrez
|Nu Colombia
|0:10
|8
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:10
|9
|Juan Pablo Restrepo
|EBSA
|0:10
|10
|Luis Monteros
|Best PC Ecuador
|0:10
Ruta
Oficial: Juan Diego Quintero ya hace parte del equipo de desarrollo del Ineos y debutará en Italia
El equipo de desarrollo del Ineos hizo oficial la incorporación de Juan Diego Quintero. El joven ciclista colombiano, considerado como una de las grandes promesas del país, llega al Racing Academy para continuar con su crecimiento deportivo y demostrar todo su talento en el ámbito internacional.
“Es un sueño”, dijo Quintero, quien formará parte de este nuevo proyecto de talentos que lanzó este año la escuadra británica para potenciar a nuevas figuras. Su debut esta confirmado para este domingo en territorio italiano, en el Gran Premio Sportivi di Poggiana.
Quintero llega procedente del Petrolike tras consolidarse como uno de los corredores más prometedores del ciclismo colombiano. Su versatilidad en todos los terrenos y sus buenas presentaciones en las categorías menores le han permitido destacar tanto a nivel nacional como internacional.
Con 19 años, el corredor vallecaucano, que se formó en el Team Sistecrédito, ya fue 2° en la contrarreloj del Panamericano de Ruta disputado el año pasado en Punta del Este, Uruguay, detrás del argentino Mateo Kalejmann y además terminó 4° en la Vuelta de la Juventud 2025.
Ruta
Vuelta a Portugal: Leangel Linarez sale victorioso en la tercera etapa con Tomás Contte 3° y Santiago Mesa 7°
En un final a pura velocidad, el venezolano Leangel Linarez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) ganó la tercera etapa de la Vuelta a Portugal, luego de recorrer 182,2 kilómetros entre las ciudades de Beja y Elvas, en el Distrito de Portalegre.
El corredor suramericano fue el más rápido en el sprint grupal con el argentino Tomás Contte (Aviludo-Louletano-Loulé) 3° y con el colombiano Santiago Mesa (Anicolor / Campicarn) 7°.
En cuanto a los otros dos escarabajos en competencia, Adrián Bustamente (GI Group Holding – Simoldes – UDO) ingresó en el puesto 19° y Jesus David Peña (Efapel Cycling) en la casilla 20°, ambos a 10 segundos del ganador.
En la clasificación general, el portuués Rui Oliveira (UAE Team Emirates – XRG) sigue siendo dueño del maillot amarillo. Su compatriota Rafael Reis (Anicolor / Campicarn) se mantuvo en segundo lugar, a nueve segundos, y otro coterraneo suyo, Carlos Miguel Salgueiro (Team Tavira / Crédito Agrícola) cierra el podio, a catorce segundos.
La prestigiosa carrera portuguesa continuará este domingo con la cuarta etapa en línea, una jornada montañosa de 154,6 kilómetros entre las las localidades de Figueiró dos Vinhos y Covilhã, que incluye cuetro puertos categorizados.
Volta a Portugal em Bicicleta (2.1)
Resultados Etapa 3 | Beja – Elvas (182,2 km)
|1
|Leangel Linarez
|Tavfer – Ovos Matinados – Mortágua
|4:21:42
|2
|João Matias
|Tavfer – Ovos Matinados – Mortágua
|m.t.
|3
|Tomás Contte
|Aviludo – Louletano – Loulé
|m.t.
|4
|Iker Bonillo
|Feira dos Sofás – Boavista
|m.t.
|5
|Rui Oliveira
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|6
|Daniel Cavia
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|7
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|m.t.
|8
|Itamar Einhorn
|NSN Development Team
|m.t.
|9
|Alvaro Navas
|Obidos Cycling Team
|m.t.
|10
|Francisco Campos
|Team Tavira / Crédito Agrícola
|m.t.
|19
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|m.t.
|20
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|m.t.
Clasificación General Indivividual
|1
|Rui Oliveira
|UAE Team Emirates – XRG
|12:07:14
|2
|Rafael Reis
|Anicolor / Campicarn
|0:03
|3
|Carlos Salgueiro
|Team Tavira / Crédito Agrícola
|0:09
|4
|Artem Nych
|Anicolor / Campicarn
|0:10
|5
|Axel van der Tuuk
|Euskaltel – Euskadi
|0:11
|6
|Txomin Juaristi
|Euskaltel – Euskadi
|0:11
|7
|Tiago Antunes
|Efapel Cycling
|0:13
|8
|Duarte Emanuel
|Credibom / LA Alumínios / Marcos Car
|0:17
|9
|Adrià Pericas
|UAE Team Emirates – XRG
|0:17
|10
|Fábio Costa
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:21
|29
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|0:39
|39
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|0:47
|51
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|1:43