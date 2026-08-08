Felix Gall se defiende en Lagunas de Neila y se queda con el título de la Vuelta a Burgos 2026

El austriaco Felix Gall se consagró campeona de la Vuelta a Burgos 2026 tras defender el liderato en la jornada montañosa final de 137 kilómetros, que se llevó entre el municipio de Caleruega y Lagunas de Neila.

La jefe de filas del Decathlon CMA CGM Team, que alcanzó su primer título de la temporada, mostró sus dotes de escalador que le sirvieron para aguantar los ataques de sus rivales en la última etapa y subirse a lo más alto del podio de la carrera burgalesa.

Los puestos de honor de la prueba española los completaron el británico Oscar Onley (Netcompany INEOS Cycling Team) y italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek), quienes concluyeron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a los colombianos, el boyacense Nairo Quintana (Movistar Team) fue el mejor de los nuestros en la casilla 18° a 3:49, el resto de nacionales se clasificaron así: Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) 26°, Daniel Felipe Martínez (Red Bull – Bora – hansgrohe) 29°, Brandon Rivera (Netcompany Ineos) 45° y Diego Pescador (Movistar) 47°.

En lo relacionado a la última etapa, el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) fue el más fuerte en el ascenso final y terminó llevandose una gran victoria.

Vuelta a Burgos (2.Pro)

Resultados Etapa 5 | Caleruega – Lagunas de Neila (137 km)

1 Giulio Pellizzari Red Bull-BORA-hansgrohe 3:16:46 2 Oscar Onley Netcompany INEOS Cycling Team 0:03 3 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team 0:03 4 Giulio Ciccone Lidl-Trek 0:05 5 Enric Mas Movistar Team 0:13 6 Mathys Rondel Tudor Pro Cycling Team 0:20 7 Jørgen Nordhagen Team Visma | Lease a Bike 0:29 8 Pablo Torres UAE Team Emirates-XRG 0:33 9 Lorenzo Fortunato XDS Astana Team 0:40 10 Markel Beloki EF Education-EasyPost 0:42

15 Daniel Felipe Martínez Red Bull – BORA – hansgrohe 1:09 20 Iván Ramiro Sosa Equipo Kern Pharma 1:23 23 Nairo Quintana Movistar Team 1:27 29 Brandon Rivera Netcompany INEOS 1:36 41 Diego Pescador Movistar Team 3:43

Clasificación General Final

1 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team 19:36:15 2 Oscar Onley Netcompany INEOS 0:05 3 Giulio Ciccone Lidl – Trek 0:12 4 Giulio Pellizzari Red Bull – BORA – hansgrohe 0:34 5 Enric Mas Movistar Team 0:41 6 Mathys Rondel Tudor Pro Cycling Team 0:50 7 Léo Bisiaux Decathlon CMA CGM Team 1:52 8 Markel Beloki EF Education – EasyPost 1:56 9 Matteo Vanhuffel Team Picnic PostNL 1:57 10 Lorenzo Fortunato XDS Astana Team 2:02