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Felipe Bravo defendió el liderato Sub-23 en la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026
El joven antiqueño Felipe Bravo terminó tercero en la segunda etapa de la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026, resultado que le permitió al corredor del GW Erco Sortfitness mantener el liderato de la clasificación Sub-23 por segundo día consecutivo.
La jornada presentó un recorrido exigente de 169,9 kilómetros, con aproximadamente 2.100 metros de desnivel acumulado, además de tres sprints y un premio de montaña, llevando al pelotón por diferentes terrenos antes de afrontar el desenlace en el municipio de Garzón.
Para Bravo, la jornada significó además una nueva experiencia en su proceso de adaptación a la categoría Sub-23. El corredor valoró el nivel de la competencia y destacó el respaldo permanente de sus compañeros. “El equipo hizo un trabajo increíble. La llegada fue un poquito complicada, me saqué el aire en una parte y al final no pude estar tan fuerte para el sprint”, explicó Bravo.
El talento paisa también resaltó la confianza que recibe del equipo antes de cada llegada: “Me dicen que confían mucho en mí y en lo que soy capaz de hacer. Es bonito tener compañeros así, que te apoyan y te ayudan a ganar experiencia. Hay que agradecerles porque siempre están ahí pendientes”.
Por su parte, Luis Alfonso Cely destacó el rendimiento de todo el equipo y especialmente la evolución de Felipe Bravo en la carrera. “Salimos con la ilusión de ganar nuevamente, como salimos todos los días. Tenemos dos corredores rápidos importantes y decidimos traer a Felipe porque es un muchacho que está aprendiendo y hay que darle experiencia a los jóvenes. Queremos verlos triunfar algún día”, señaló el director deportivo.
La tercera etapa se disputará sobre 161,5 kilómetros entre Garzón, Gigante, Campoalegre, El Juncal, Guacirco y Neiva. El Erco Sortfitness afrontará nuevamente la jornada con el objetivo de defender el liderato Sub-23 de Felipe Bravo y buscar una nueva oportunidad de victoria.
*Con Información de Prensa del GW Erco Sortfitness
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Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026: Wilmar Paredes suma su segunda victoria y se afianza en el liderato
El antioqueño Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) sumó este domingo su segunda victoria en la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026 tras mostrar toda su potencia en los metros finales. La segunda etapa se disputó entre el Parque Arqueológico de San Agustín y el municipio de Garzón con un recorrido de 169,9 kilómetros.
“Sabíamos que era una llegada complicada, mis compañeros hicieron un gran trabajo para llevarnos la victoria. Siempre salimos con la mentalidad de ganar y hoy lo conseguimos de nuevo”, dijo Paredes tras conseguir su segundo triunfo en la ronda colombiana.
El corredor paisa, que se ratificó en el liderato de la carrera, derrotó holgadamente a dos hombres del GW Erco Sportfitness: Brandon Vega y Felipe Bravo, quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente, ambos con el mismo tiempo del ganador.
La carrera más importante del calendario nacional seguirá en el departamento del Huila y continuará este lunes con su tercera etapa de 160,5 kilómetros entre el municipio de Garzon y la ciudad de Neiva.
Vuelta a Colombia (2.2)
Resultados Etapa 2 | San Agustin – Garzón (169,9 km)
|1
|Wilmar Paredes
|Team Medellín – EPM
|3:55:27
|2
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|m.t.
|3
|Felipe Bravo
|GW Erco SportFitness
|m.t.
|4
|Juan Diego Hoyos
|Team Sistecrédito
|m.t.
|5
|Richard Huera
|Best PC
|m.t.
|6
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|m.t.
|7
|Róbigzon Oyola
|Team Medellín – EPM
|m.t.
|8
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|m.t.
|9
|Sergio Henao
|Nu Colombia
|m.t.
|10
|Dylan Jiménez
|7C – Economy – Hyundai
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Wilmar Paredes
|Team Medellín – EPM
|8:47:59
|2
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|0:10
|3
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|0:14
|4
|Felipe Bravo
|GW Erco SportFitness
|0:16
|5
|José Ramón Muñiz
|Canel’s – Java
|0:19
|6
|Juan Diego Hoyos
|Team Sistecredito
|0:20
|7
|Sebastián Castaño
|Team Sistecredito
|0:20
|8
|Sebastian Calderón
|7C – Economy – Hyundai
|0:20
|9
|Dylan Jiménez
|7C – Economy – Hyundai
|0:20
|10
|Wilson Steven Haro
|4WD Rent a Car
|0:20
CLASIFICACIONES COMPLETAS
Ruta
Demi Vollering conquista en Niza su segundo Tour de Francia Femenino
Demi Vollering (FDJ United-Suez) se proclamó este domingo campeona del Tour de Francia Femenino 2026 tras ganar en solitario la novena y última etapa, un circuito de 99,2 kilómetros en Niza con cuatro ascensos al Col d’Èze. Es su segundo título en la carrera, tras el conseguido en 2023, lo que la convierte en la primera bicampeona en la historia de la prueba.
La jornada arrancó con Vollering defendiendo apenas 8 segundos sobre Kasia Niewiadoma-Phinney, el margen más ajustado con el que se ha llegado a una última etapa en la historia del Tour de France Femmes desde su reinstauración en 2022. En las primeras subidas al Col d’Èze no hubo grandes movimientos, aunque el ritmo fue reduciendo el pelotón de favoritas poco a poco.
El golpe más duro de la jornada llegó antes de lo previsto: La suiza Marlen Reusser (Movistar Team) fue descolgada en la segunda ascensión y, minutos después, se cayó en el descenso, quedando fuera de la pelea por el podio que había ocupado toda la semana y del que llegó a ser líder tras una incontestable victoria en la CRI.
El momento clave se dio en la última subida al Col d’Èze, por su vertiente más exigente. Niewiadoma atacó primero, a 19 kilómetros de meta, pero Vollering respondió sin mostrar los apuros del Mont Ventoux. A falta de 800 metros para la cima, la neerlandesa lanzó el contragolpe definitivo y esta vez la polaca no pudo seguirle el ritmo.
Vollering coronó con 20 segundos de ventaja que fue administrando en el descenso hacia Niza, donde cruzó la meta en solitario para llevarse su tercera victoria de etapa en esta edición. Niewiadoma terminó rezagada junto al grupo perseguidor, y la general quedó sellada con 1:18 minutos de ventaja para Vollering sobre la polaca, y 4:29 sobre la italiana Elisa Longo Borghini (UAE Team L’IMAD), tercera en el podio final tras la caída de Reusser.
Por Colombia, la antioqueña Paula Patiño no tomó la salida en la etapa final tras presentar problemas de salud en la noche del sábado, según informó su equipo, Laboral Kutxa, en sus cuentas de redes sociales oficiales, luego de la exigente octava etapa que igualmente arribó a Niza.
Con este resultado, Vollering cierra una edición marcada por los cambios de liderato —hasta cuatro corredoras distintas vistieron el amarillo— y por la polémica de Niza en la etapa 8, que dejó heridas abiertas con Niewiadoma. El Tour de Francia Femenino 2026 queda así en manos de una Vollering que, dos años después de perder el título por apenas cuatro segundos ante la propia polaca, se tomó revancha a orillas de la Costa Azul.
Clasificación General Final
|1
|Demi Vollering
|FDJ United-SUEZ
|30:54:51
|2
|Katarzyna Niewiadoma
|CANYON//SRAM
|1:18
|3
|Elisa Longo Borghini
|UAE Team L’IMAD
|4:19
|4
|Antonia Niedermaier
|CANYON//SRAM
|5:10
|5
|Paula Blasi
|UAE Team L’IMAD
|6:13
|6
|Cédrine Kerbaol
|EF Education-Oatly
|6:41
|7
|Dominika Wlodarczyk
|UAE Team L’IMAD
|7:53
|8
|Isabella Holmgren
|Lidl-Trek
|9:12
|9
|Kim Le Court
|AG Insurance-Soudal Team
|14:04
|10
|Niamh Fisher-Black
|Lidl-Trek
|15:14
|DNF
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|No finalizó
Ruta
Vuelta a Portugal: Alexis Guerin saca diferencias importantes en el primer duelo de escaladores con Jesús David Peña en el Top 10
La cuarta etapa de la Vuelta a Portugal 2026, una de las más temidas por su perfil montañoso, quedó en manos del francés Alexis Guerin (Anicolor / Campicarn). El corredor galo fue el más fuerte en el último ascenso y terminó ganando por más de un minuto el primer duelo de escaladores, luego de recorrer 154,6 kilómetros entre Figueiró dos Vinhos y Covilhã.
El experimentado corredor francés, de 34 años, fue el más fuerte en la durísima subida final. Segundo entró su compañero de equipo el ruso Artem Nych y tercero se reportó el portugués Pedro Silva (Feira dos Sofás – Boavista).
Con relación a los colombianos, el zipaquireño Jesús David Peña (Efapel Cycling) fue el mejor de los escarabajos, cerrando el top 10, mientras que el boyacense Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO) ingresó en la casilla 17° y Santiago Mesa (Anicolor / Campicarn) en el puesto 103°.
En cuanto a la clasificación general, el francés Alexis Guerin (Anicolor / Campicarn) se apoderó el liderato con seis etapas por disputar. El escarabajo Jesús David Peña subio 26 posiciones y se metió al top 15.
La carrera portugesa del calendario UCI continuará este lunes con la quinta etapa, una crucial contrarreloj individual de 17,4 kilómetros entre Anadia y Águeda, antes de la jornada de descanso.
Volta a Portugal em Bicicleta (2.1)
Resultados Etapa 4 | Figueiró dos Vinhos – Covilhã (Torre) (154,6 km)
|1
|Alexis Guérin
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|4:09:48
|2
|Artem Nych
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|1:44
|3
|Pedro Silva
|Feira dos Sofás – Boavista
|1:56
|4
|Jokin Murguialday
|Euskaltel-Euskadi
|1:58
|5
|José Neves
|Gi Group Holding – Simoldes – UDO
|1:58
|6
|Abner González
|Feirense – Beeceler
|2:17
|7
|Rafael Barbas
|Tavfer – Ovos Matinados – Mortágua
|2:18
|8
|Louis Ferreira
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|2:20
|9
|Emanuel Duarte
|Credibom – LA Alumínios – Marcos Car
|2:20
|10
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|2:20
|11
|Txomin Juaristi
|Euskaltel-Euskadi
|2:20
|12
|Fabio Costa
|Feira dos Sofás – Boavista
|2:22
|13
|Tiago Antunes
|Efapel Cycling
|2:24
|17
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|3:49
|103
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|31:30