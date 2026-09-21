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Felicity Wilson se corona campeona mundial de contrarreloj sub-23 en Montreal; Natalia Garzón la mejor suramericana

Publicado

Hace 39 mins

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La australiana Felicity Wilson, nueva campeona mundial de contrarreloj en la categoría sub-23. (Foto UCI Cycling © SWpix)
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Primicia RMC: El Tour Colombia regresará en 2027 en conjunto con la Vuelta a México

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21 septiembre, 2026

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El Tour Colombia se disputaría en la última semana de enero del 2027 para marcar la 5a edición de la prueba que inició en 2018 (Foto©Anderson Bonilla/Revista Mundo Ciclístico)
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Riccardo Lucca gana la segunda etapa del Tour del Lago Poyang con Agustín Durán 7°

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El italiano Riccardo Lucca ganó la segunda etapa del Tour del Lago Poyang 2026. (Foto © Quick Pro Team)
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Dominio colombiano de principio a fin en la Vuelta a Mérida con Wilson Peña de campeón y Edgar Pinzón ganando la etapa final

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21 septiembre, 2026

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El zipaquireño Wilson Peña se consagró campeón de la Vuelta a Mérida 2026. (Foto Ciclismo Venezolano © Kenny León)
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