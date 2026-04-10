Ultímas Notícias
Fallece Carlos Alberto Osorio, prestigioso médico del ciclismo y fútbol de Colombia
Con una lamentable noticia amaneció este viernes 10 de abril en Manizales, donde se comunicó el fallecimiento del famoso deportólogo caldense Carlos Alberto Osorio ampliamente conocido por sus actividades profesionales en equipos de fútbol como el Once Caldas y en el ciclismo en escuadras como el Café de Colombia y el Movistar por espacio de 50 años.
Osorio se distinguió siempre por su gran capacidad profesional, conocimientos y experiencia unidos a una excelente calidad humana que le permitió contar siempre la confianza, aprecio y estima de dirigentes, entrenadores y deportistas.
El director, periodistas y funcionarios de esta casa editorial lamentan profundamente la partida del ilustre personaje y expresan sentimientos de solidaridad a sus familiares y entorno amistoso y profesional.
Pista
Velódromo de Mosquera avanza para convertirse en una realidad
Una nueva visita al nuevo Velódromo de Mosquera realizó en días pasados por la Revista Mundo Ciclístico en compañía del seleccionador nacional de la modalidad John Jaime González con el fin de constatar el avance de las obras y escuchar las observaciones del seleccionador, luego de la última supervisión de la ministra del deporte Patricia Duque.
Nuestra visita permitió apreciar un notable adelanto en las instalaciones, comenzando por el montaje de la pista de madera, prácticamente terminado en su totalidad lo que permite señalar que esta parte fundamental del velódromo estará lista para su entrega por parte del contratista mexicano Humberto Encina se hará el próximo 30 de abril como se tiene previsto en el cronograma.
La ingeniera Sandra Rivera acompañó la visita y esto permitió ver el resto de la construcción, siendo visibles los avances en cuanto a sistemas de electrificación, hidráulicos, enchapes, pintura y demás detalles atañentes a una obra de este tamaño, siendo posible pensar hoy en la entrega del Velódromo para el 30 de junio, fecha estipulada también en un cronograma estipulado a partir de la primera visita de la ministra desde mediados del año anterior.
El seleccionador nacional John Jaime González expresó al término de la visita su complacencia, afirmando que “Me alegra mucho ver y saber que este Velódromo es ya una palpable realidad. obra será de gran beneficio para el ciclismo colombiano. La instalación de la pista por parte del contratista mexicano es una garantía y la única observación sería la implementación de un gimnasio puesto es una necesidad hoy del entrenamiento del ciclista. Ojalá podamos inaugurarlo con una gran competencia y que se asegure su permanente utilización”.
Así las cosas, todo indica que el ciclismo colombiano se apresta a recibir a finales de junio 2026, una obra indispensable, con todos los adelantos y parámetros exigidos por la UCI y acorde con el nivel y prestigio alcanzado por nuestros ciclistas- hombres y mujeres – después de inaugurado el primer velódromo con pista de madera en Cali desde 1971.
Ruta
Edgar Andrés Pinzón sale campeón de la Clásica de Anapoima y alcanza su segundo título en la temporada 2026
Continuando con su racha ganadora en la temporada, Edgar Andrés Pinzón (Team Sistecrédito) se consagró campeón de la Clásica de Anapoima 2026, luego de mantener el liderato en la cuarta y última etapa, una contrarreloj individual de 18,4 kilómetros disputada este viernes por carreteras del departamento de Cundinamarca.
El pedalista boyacense, que alcanzó su segundo título de la temporada, mostró toda su categoría para llevarse la etapa reina, que le sirvió para subirse a lo más alto del podio, escoltado por Óscar Santiago Garzón (GW Erco Sportfitness) a 11 segundos y por su compañero de equipo Wilson Peña (Team Sistecredito) a 43 segundos.
La victoria de la última etapa de la ronda cundinamarquesa le correspondió a Yeison Reyes (Orgullo Paisa), quien fue el mejor de la crono final con un tiempo de 29 minutos y 7 segundos. Óscar Santiago Garzón (GW Erco Sportfitness) terminó 2° y Camilo Ardila (Nu Colombia) finalizó 3°.
La siguientes cita del calendario nacional se vivirán el próximo mes con la Clásica Nacional Futuras Estrellas (Huila) y con la Clásica de Fusagasugá (20 al 22 de mayo).
Pista
La Selección Colombia brilló en la jornada inaugural de la Copa Internacional C2 UCI de Pista Bogotá 2026
En el Velódromo Luis Carlos Galán de Bogotá iniciaron simultáneamente la Copa Internacional C2 UCI de Pista y la I Válida Nacional, eventos que abrieron oficialmente la temporada del ciclismo de pista en nuestro país. El certamen reúne a deportistas en las categorías Élite; Sub-23, Juvenil y Prejuvenil en el escenario de 333 metros de longitud ubicado en la Unidad Deportiva El Salitre.
El evento, que cuenta con la participación de más de 200 pedalistas en representación de 11 países, se desarrolla en la capital colombiana y se extenderá hasta el próximo domingo, reuniendo a destacados talentos del ciclismo nacional e internacional.
Para destacar la actuación de la selección nacional en inicio en el Campeonato Internacional C2 que consiguió cuatro medallas de oro en las pruebas por equipos, además de las preseas doradas logradas por Lina Marcela Hernández en la eliminación y la de Stefany Cuadrado en el Keirin. El certamen pistero continuará hoy viernes con la segunda jornada.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le presenta los resultados del día inaugural de competencias.
RESULTADOS COMPLETOS PRIMERA JORNADA
PROGRAMACIÓN SEGUNDO DÍA