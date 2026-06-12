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Fabio Costa gana el tercer capítulo del Gran Premio JN y le arrebata el liderato a Santiago Mesa
El portugués Fabio Costa (Feira dos Sofás-Boavista) ganó este viernes la tercera etapa del Gran Premio JN, disputada en la ciudad de Gondomar sobre 156,1 kilómetros, tomando también el liderato de la clasificación general, que estaba en manos del sprinter colombiano Santiago Mesa (Anicolor-Campicarn).
El corredor luso de 26 años fue el más fuerte en la definición, superando holgadamente a su compatriota Afonso Silva (Tavira-Crédito Agrícola) y al ruso Artem Nych (Anicolor-Campicarn), quienes terminaron segundo y tercero respectivamente.
La etapa estuvo marcada por una escapada de 13 corredores formada en los primeros kilómetros, que en un momento llegó a tener casi cuatro minutos de ventaja sobre el pelotón. Entre los fugados se destacaron José Moreira (GI Group-Simoldes-UDO), Iván Loaisa (Technosylva-Rower-Bembibre), João Oliveira (Credibom-La Alumínios-Marcos Car) y Pedro Andrade (Feirense-Beeceler).
La escapada se fue fragmentando gradualmente a lo largo de la etapa, principalmente debido a las dificultades montañosas de la segunda mitad. Víctor Paula (Feirense-Beeceler) lideró brevemente la carrera, pero finalmente fue alcanzado a unos 20 kilómetros de la meta.
Las últimas ascensiones provocaron una nueva división en el pelotón, dejando a un pequeño grupo luchando por la victoria. En la recta final, Fábio Costa emergió en cabeza, demostrando ser más fuerte que sus rivales directos y se terminó quedándose con el triunfo. Con este resultado, Costa se apoderó del liderato de la clasificación general, con una ventaja de 4 segundos sobre Afonso Silva y de 6 sobre Artem Nych.
La carrera portuguesa continuará este sábado con la cuarta y penúltima etapa, una jornada de 173,3 kilómetros con salida y llegada en la ciudad de Valongo, en el distrito de Oporto.
Ruta
Tour Auvergne-Rhone-Alpes: luchada victoria de Maxim Van Gils en el primer duelo de escaladores
La sexta etapa del Tour Auvergne-Rhone-Alpes la ganó Maxim Van Gils. En el primer final picando hacia arriba, el corredor del Red Bull – BORA – hansgrohe, que hizo parte de la numerosa fuga del día, resultó ser el más fuerte en la definición tras recorrer 182,3 kilómetros entre Saint-Vulbas y Crest-Voland.
El corredor belga se llevó la victoria por delante del noruego Tobias Johannessen (Uno-X Mobility). Tercero se reportó el australiano Luke Tuckwell (Red Bull – BORA – hansgrohe), quien se convirtió en el nuevo líder.
En cuanto a los tres colombianos que siguen en carrera llegaron así: Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) 31°, Harold Tejada (XDS Astana Team) 39°, mientras que Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) ingresó en la casilla 108° a más de 27 minutos del ganador.
Con relación a la clasificación general, esta sufrió cambios importantes en los primeros puestos, el francés Alex Baudin (EF Education-EasyPost) perdió el liderato, que pasó a manos del australiano Luke Tuckwell (Red Bull – BORA – hansgrohe).
La carrera francesa, antes conocida como el Critérium du Dauphiné, continuará este sábado con la séptima y penúltima etapa, otra jornada montañosa de 133,6 kilómetros entre La Bridoire y el Grand Colombier, un final de categoria especial de 8,5 km al 10,1%.
Tour Auvergne – Rhône-Alpes (2.UWT)
Resultados Etapa 6 | Saint-Vulbas – Crest-Voland (182,3 km)
|1
|Maxim Van Gils
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|4:06:34
|2
|Tobias Johannessen
|Uno-X Mobility
|m.t.
|3
|Luke Tuckwell
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:06
|4
|Pablo Torres
|UAE Team Emirates – XRG
|0:13
|5
|Raúl García Pierna
|Movistar Team
|0:33
|6
|Yannis Voisard
|Tudor Pro Cycling Team
|0:33
|7
|Jordan Jegat
|TotalEnergies
|0:33
|8
|Cristián Rodríguez
|XDS Astana Team
|0:33
|9
|Clément Braz
|Groupama – FDJ United
|0:33
|10
|Lennart Jasch
|Tudor Pro Cycling Team
|0:33
|31
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|4:27
|39
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|4:57
|118
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|27:06
Clasificación General Individual
|1
|Luke Tuckwell
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|22:14:55
|2
|Bruno Armirail
|Team Visma | Lease a Bike
|1:12
|3
|Guillaume Martin
|Groupama – FDJ United
|2:00
|4
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|2:34
|5
|Cristián Rodríguez
|XDS Astana Team
|2:37
|6
|José Félix Parra
|Caja Rural – Seguros RGA
|3:04
|7
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|3:06
|8
|Juan Ayuso
|Lidl – Trek
|3:15
|9
|Mattias Skjelmose
|Lidl – Trek
|3:15
|10
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|3:22
|23
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|5:42
|27
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|6:23
|56
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|27:18
Ruta
Juan Sebastián Molano liderará al UAE Team Emirates-XRG en la novel carrera World Tour, Sprint de Copenhague
Mientras el Tour Auvergne-Rhône-Alpes continúa en Francia, el UAE Team Emirates-XRG se prepara para afrontar la segunda edición de la Copenhagen Sprint, una carrera danesa del World Tour que se celebrará este domingo 14 de junio, con Juan Sebastián Molano liderando al equipo emiratí.
El sprinter colombiano, que ya ha ganado este año en el Tour de Omán y ha conseguido sendos podios en el Tour de Hungría, contará con el apoyo de su fiel lanzador, el portugués Rui Oliveira, y un sólido equipo de rodadores formado por Mikkel Bjerg, Luca Giaimi, Rune Herregodts, Julius Johansen y Vegard Stake Laengen.
El potente equipo árabe espera llevar a Molano al sprint final en la mejor posición posible, tras ayudarlo a reservar su energía durante el largo y llano recorrido que contará con 228,2 kilómetros, en un trayecto casi idéntico al del año pasado y que como su nombre lo indica, es ideal para los velocistas.
La novel carrera comenzará en ciudad de Roskilde, situada al norte de la isla de Selandia y finalizará en la capital danesa tras recorrer paisajes naturales de la región escandinava antes de dirigirse a la metrópoli de Copenhague para completar cinco vueltas a un circuito de 10 kilómetros. En el camino, los pedalistas pasarán los municipios de Egedal, Frederikssund, Hillerød, Fredensborg, Allerød, Furesø, Ballerup, Rødovre, Brøndby y Hvidovre.
El sucesor del belga Jordi Meeus, ganador de la primera edición, será coronado frente a la Galería Nacional, donde Molano espera estar entre definiendo la carrera a su favor para otorgarle otra victoria al UAE Team Emirates-XRG en la temporada.
Ruta
El GW Erco Sportfitness vuelve a la acción en Venezuela, esta vez en la Vuelta Menor a La Fría
Después de conquistar la Vuelta de la Juventud de Venezuela 2026, el GW Erco Sportfitness regresa a la carretera con la misma nómina que escribió una página memorable del ciclismo juvenil en territorio venezolano. Del 12 al 14 de junio, el equipo afrontará la Vuelta Menor a La Fría, una competencia por etapas que reunirá a destacados talentos de la ruta en el estado Táchira.
El equipo estará conformado por Alejandro Pamplona, Daniel Robayo, Kevin Peñalosa, Santiago Quintero, Danilo Medina y Emiliano Álvarez, los mismos corredores que recientemente llevaron a conquistar los máximos honores en la Vuelta de la Juventud venezolana.
Para esta competencia, el director deportivo Luis Alfonso Cely apostará por el mismo bloque que recientemente se consagró campeón de la Vuelta de la Juventud con Alejandro Pamplona y obtuvo además el título por equipos, ratificando la fortaleza de un grupo que supo responder a los ataques rivales, proteger a sus líderes y convertir el trabajo colectivo en resultados.
“Ya estamos aquí en La Fría para iniciar una carrera de tres días que tendrá un prólogo, una etapa en línea con final en montaña y un circuito plano. Venimos con el mismo equipo que hizo la Vuelta de la Juventud de Venezuela y Emiliano ya se encuentra recuperado para afrontar este nuevo evento”, señaló el director deportivo Luis Alfonso Cely.
La reciente conquista de la Vuelta de la Juventud dejó una imagen imborrable. Alejandro Pamplona levantó el trofeo de campeón en una victoria cargada de sentimiento, dedicada a la memoria de su madre, un gesto que trascendió lo deportivo y que acompañó uno de los momentos más emotivos de la temporada para el corredor y todo el equipo.
Con la confianza que otorgan los buenos resultados y la solidez demostrada en carrera, el GW Erco Sportfitness inicia una nueva aventura en las carreteras tachirenses con la intención de volver a ser protagonista y pelear por los puestos de honor.
La programación oficial comenzó este jueves con la revisión de licencias, documentos y uniformes, además del congresillo técnico que reunió a los representantes de los diferentes equipos participantes. Será el primer paso antes de la disputa de la carrera que durante tres días concentrará la atención del ciclismo menor en Venezuela.
La acción deportiva arrancará este viernes con una contrarreloj individual de 5,1 kilómetros, una jornada explosiva donde cada segundo será determinante para establecer las primeras diferencias en la clasificación general. Los especialistas contra el reloj buscarán tomar ventaja desde el inicio, mientras que los aspirantes al título intentarán ubicarse en posiciones estratégicas antes de afrontar la exigente llegada en alto programada para la segunda etapa.
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness