Fabio Costa gana el tercer capítulo del Gran Premio JN y le arrebata el liderato a Santiago Mesa

El portugués Fabio Costa (Feira dos Sofás-Boavista) ganó este viernes la tercera etapa del Gran Premio JN, disputada en la ciudad de Gondomar sobre 156,1 kilómetros, tomando también el liderato de la clasificación general, que estaba en manos del sprinter colombiano Santiago Mesa (Anicolor-Campicarn).

El corredor luso de 26 años fue el más fuerte en la definición, superando holgadamente a su compatriota Afonso Silva (Tavira-Crédito Agrícola) y al ruso Artem Nych (Anicolor-Campicarn), quienes terminaron segundo y tercero respectivamente.

La etapa estuvo marcada por una escapada de 13 corredores formada en los primeros kilómetros, que en un momento llegó a tener casi cuatro minutos de ventaja sobre el pelotón. Entre los fugados se destacaron José Moreira (GI Group-Simoldes-UDO), Iván Loaisa (Technosylva-Rower-Bembibre), João Oliveira (Credibom-La Alumínios-Marcos Car) y Pedro Andrade (Feirense-Beeceler).

La escapada se fue fragmentando gradualmente a lo largo de la etapa, principalmente debido a las dificultades montañosas de la segunda mitad. Víctor Paula (Feirense-Beeceler) lideró brevemente la carrera, pero finalmente fue alcanzado a unos 20 kilómetros de la meta.

Las últimas ascensiones provocaron una nueva división en el pelotón, dejando a un pequeño grupo luchando por la victoria. En la recta final, Fábio Costa emergió en cabeza, demostrando ser más fuerte que sus rivales directos y se terminó quedándose con el triunfo. Con este resultado, Costa se apoderó del liderato de la clasificación general, con una ventaja de 4 segundos sobre Afonso Silva y de 6 sobre Artem Nych.

La carrera portuguesa continuará este sábado con la cuarta y penúltima etapa, una jornada de 173,3 kilómetros con salida y llegada en la ciudad de Valongo, en el distrito de Oporto.