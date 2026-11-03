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Euforia local en el Tour de Burkina Faso: Saturnin Yaméogo se impone en la quinta etapa
El burkinés Saturnin Yaméogo le dio una enorme alegría a la afición local al ganar la quinta etapa del Tour de Burkina Faso 2026. La jornada se resolvió de forma espectacular tras una emocionante y ajustada definición entre cinco pedalistas que llegaron con opciones al tramo final. En un cierre vibrante de una de las competencias más emblemáticas y tradicionales del continente africano, el corredor de casa demostró su fortaleza para cruzar la línea de meta en primer lugar.
Yaméogo hizo valer su potencia en los metros definitivos y superó en el sprint al argelino Oussama Mimouni y al marroquí Adil El Arbaoui, quienes debieron conformarse con la segunda y tercera posición de la jornada, respectivamente. El cerrado remate desató la euforia de los seguidores locales, consolidando esta victoria como uno de los momentos más destacados en lo que va de la carrera.
En cuanto a la clasificación general, el sudafricano Gustav Basson, representante del Tshenolo Pro Cycling Team, se mantuvo firme como líder de la carrera tras sortear con éxito el exigente trayecto. El portador de la camiseta de líder sigue escoltado muy de cerca por el pedalista local Soumaila Ilboudo y por el belga Timmy De Boes, del Team Flanders, manteniendo la mesa servida para una intensa batalla en las etapas venideras.
La tradicional carrera africana del calendario UCI, que no cuenta con participación colombiana, continuará su marcha este miércoles con la disputa de la sexta etapa de las diez que se tienen pactadas. La caravana multicolor partirá desde la comuna de Saponé hasta la ciudad de Léo para recorrer 138,1 kilómetros.
Tour de Burkina Faso (2.2)
Resultados Etapa 5 | Bobo-Dioulasso – Pâ (131,3 km)
|1
|Saturnin Yameogo
|Selección de Burkina Faso
|2:48:06
|2
|Oussama Mimouni
|Selección de Argelia
|m.t.
|3
|Adil El Arbaoui
|Selección de Marruecos
|m.t.
|4
|Jannes Van Weele
|Universe Cycling Team
|m.t.
|5
|Michel Tientcheu
|Selección de Camerún
|m.t.
|6
|Yacine Hamza
|Selección de Argelia
|0:44
|7
|Mohamed Nadjib Assal
|Selección de Argelia
|,,
|8
|Paul Daumont
|Selección de Burkina Faso
|0:44
|9
|Anes Riahi
|Algeria
|0:44
|10
|Tiemoko Diamoutene
|Selección de Malí
|0:44
Clasificación General Individual
|1
|Gustav Basson
|Tshenolo Pro Cycling Team
|15:45:41
|2
|Soumaila Ilboudo
|Selección de Burkina Faso
|0:41
|3
|Timmy De Boes
|Team Flanders
|0:44
|4
|Driss El Alouani
|Selección de Marruecos
|0:53
|5
|Paul Daumont
|Selección de Burkina Faso
|1:05
|6
|Yacine Hamza
|Selección de Argelia
|1:29
|7
|Yaxano Smet
|Team Flanders
|1:51
|8
|Yaya Diallo
|Selección de Malí
|2:01
|9
|Fidele Cissé
|Selección de Malí
|2:19
|10
|Marouane Kharbouchi
|Selección de Marruecos
|3:30
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Giro de Italia 2027: el salvaje recorrido de la edición 110 con Gavia, Mortirolo y el temible Monte Zoncolan
El Giro de Italia presentó oficialmente en Roma el recorrido de su edición 110, una de las más exigentes de los últimos tiempos. La primera gran vuelta de la temporada 2027 contará con un trazado sumamente montañoso de 3.418 kilómetros y un imponente desnivel acumulado de 50.250 metros. Con este diseño, la organización busca asegurar un espectáculo vibrante de principio a fin, consolidando a la ronda italiana como la cita por excelencia para los mejores escaladores del pelotón internacional.
La famosa ‘Corsa Rosa’ comenzará el sábado 8 de mayo con una etapa de 172 kilómetros en Trieste, ciudad que acogerá tanto la salida como la llegada de la jornada inaugural. La internacionalización de la carrera llegará muy pronto, ya que al día siguiente el pelotón vivirá una breve incursión en Eslovenia durante la segunda etapa, la cual unirá a las localidades de Liubliana y Koper. Tras este arranque transfronterizo, la caravana ciclista se adentrará por completo en territorio italiano para afrontar tres semanas de pura intensidad.
El diseño del recorrido promete emociones fuertes y batallas memorables gracias a la inclusión de siete exigentes llegadas en alto y dos jornadas clave al cronómetro. Esta combinación obligará a los aspirantes a la clasificación general a mantener una regularidad absoluta, donde el cronómetro penalizará a los escaladores puros y los empinados ascensos dictarán la sentencia definitiva de la competencia.
La alta montaña será el escenario donde se decidirá la gloria, destacando el regreso de cumbres que forman parte de la mitología del ciclismo italiano. Los míticos ascensos a Gavia, Mortirolo y el temible Monte Zoncolan seguramente definirán el rumbo de la prueba antes del broche final en Roma, ciudad que por quinta edición consecutiva coronará al portador definitivo de la prestigiosa maglia rosa.
Datos clave del recorrido del Giro 2027
• Grande Partenza en Italia y con Guiño a Pogacar: arrancará en Trieste con una etapa de 172 kilómetros y pasará por Eslovenia, la tierra de Tadej Pogacar en su segunda jornada.
• Dos jornadas al cronómetro: tendrá dos jornadas que totalizan 56,9 kilómetros: una cronoescalada de 19,6 km en la etapa 7 (Sulmona-Campo di Giove) y una crono llana de 37,3 km en la etapa 15, que conectará el Autódromo de Monza con Milán.
• Grandes Montañas y Finales en Alto Imperdibles: Habrá un total de 7 finales en alto. Regresan míticas subidas de la historia del ciclismo como el Monte Zoncolan (por Ovaro, etapa 20), un doble paso por el Mortirolo y el Passo Gavia (Cima Coppi de la edición), donde Nairo Quintana gestó su victoria en el Giro 2014.
• Final Romano: Fiel a la tradición reciente, terminará con un circuito urbano en Roma.
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Alejandro Pamplona liderará las ilusiones del GW Erco Sportfitness en la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026
El GW Erco Sportfitness se prepara para afrontar un nuevo reto deportivo con su participación en la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026, competencia que se disputará del 4 al 8 de noviembre en territorio vallecaucano y que reunirá a 199 corredores, distribuidos en 36 equipos.
Para esta edición, el equipo estará encabezado por Alejandro Pamplona, quien estará rodeado por Daniel Robayo, Danilo Medina, Kevin Peñaloza, Emiliano Álvarez y Santiago Estrada, seis jóvenes ciclistas con buenas actuaciones en lo que va de la temporada.
Como parte de la preparación para esta carrera, el equipo realizó una concentración durante una semana en Antioquia, antes de desplazarse al Valle del Cauca para afrontar las cinco jornadas de competencia.
Desde la dirección deportiva destacaron la importancia de continuar acompañando el proceso de formación de los jóvenes talentos y de brindarles experiencias que contribuyan a su crecimiento deportivo.
“Vamos con Alejandro Pamplona como capo de nuestro equipo, un muchacho al que también le estamos haciendo el proceso y que estuvo en el Mundial. Es una carrera bonita, me gusta estar pendiente de estos muchachos porque pienso que son el futuro del ciclismo colombiano”, expresó Luis Alfonso Cely director deportivo del GW Erco Sportfitness.
La primera etapa se disputará este miércoles 4 de noviembre, con salida desde el Parque de Cartago. El recorrido tendrá una distancia de 117,1 kilómetros y pasará por La Paila, La Uribe, Zarzal y el cruce hacia La Victoria, antes de regresar a Zarzal y continuar hasta Roldanillo.
LISTA DE INSCRITOS
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness
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La UCI confirma la fecha de la Vuelta al Táchira 2027; mantendrá su formato de diez etapas
La Unión Ciclista Internacional (UCI) oficializó el calendario de competencias para la temporada 2026 y asignó las fechas para la sexagésima tercera edición de la Vuelta al Táchira en Bicicleta, la cual se disputará del 8 al 17 de enero conservando un recorrido de diez etapas.
La ratificación por parte del máximo organismo rector del ciclismo mundial despeja la agenda organizativa e incrementa la expectativa de escuadras internacionales y clubes nacionales por competir en la «Grande de América», justa de pedal que por su transcendencia ha otorgado al Táchira proyección global.
Al mantener la categoría UCI 2.2, el giro tachirense exige la presencia mínima de cinco divisas extranjeras, cuota que con toda seguridad será cubierta ante la solicitud de participación de varios planteles foráneos. A ellos se sumarán los conjuntos locales que completarán el pelotón multicolor que recorrerá los estados andinos.
Con el aval internacional y a la espera de que la organización oficialice el trazado de las diez jornadas en los próximos días, los equipos aceleran la fase final de su preparación para encarar una de las pruebas de mayor tradición en Suramérica junto al Tour Colombia, Vuelta a Colombia, Vuelta al Ecuador, Vuelta a Venzuela y Vuelta al Uruguay.
La UCI ya había confirmado las fechas del Mex Tour, el regreso de la histórica Vuelta a México, que se llevará a cabo del 19 al 23 de enero y el Tour Colombia, que se disputará del 26 al 31 de enero de 2027 en Medellín y sus alrededores; ambas carreras bajo la categoría UCI 2.1.
*Con Información Carlos Alexis Rivera