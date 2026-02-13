Etapa inicial del Memorial Sanroma: triunfo del Equipo Finisher en su primera carrera del año con Sergio Romeo

Primera carrera y primera victoria del año para el Equipo Finisher. El 2026 comenzó de manera inmejorable para el conjunto navarro con la victoria de Sergio Romeo en la etapa inicial del Memorial Sanroma.



En una jornada marcada por las inclemencias meteorológicas y el fuerte viento, el Equipo Finisher anduvo atento desde el inicio para dejar a Sergio Romeo en un corte de 12 ciclistas que se formó casi desde la salida de Almagro. Un grupo que enseguida tomó una ventaja que fue decisiva al final.



Pese a los esfuerzos del pelotón, especialmente con un acelerón en el tramo final que lo redujo a la mínima expresión, la escapada venció con fortaleza el pulso para jugarse la victoria en la línea de llegada en la ermita de la Virgen de los Santos, que se había adelantado un par de kilómetros por motivos de seguridad.



Sergio Romeo se impuso así con enorme autoridad en el sprint del grupo cabecero para alzar los brazos en meta, conseguir el primer triunfo del año para el Equipo Finisher y colocarse como líder del Memorial Sanroma.



Una victoria que recuerda a la que ya consiguió en 2024 en Zumaia, también en la primera competición de la temporada, y por si fuera poco en el mismo lugar en el que Iker Gómez ganó también hace un año.



“Sabíamos que el punto donde se ha formado el corte iba a ser decisivo por el viento y hemos luchado bien para entrar en la fuga. Luego hemos tenido un buen entendimiento para mantener la ventaja y controlar los ataques para poder rematar en el sprint”, dijo Sergio Romeo tras su victoria.



Este sábado, se disputará la segunda etapa de gran exigencia en la que las subidas a Rehoyo, Huertaza y sobre todo al alto del Reventón a siete kilómetros de meta serán claves para dilucidar el ganador del Memorial Sanroma.

Memorial Manuel Sanroma

Resultados 1 Etapa | Almagro -> Santuario Virgen de los Santos (80 km)

1 Sergio Romeo Equipo Finisher 1:51:58 2 Hugo Pradas El Bicho – Plataforma Central m.t. 3 Joan Roca Illes Balears-Arabay Team m.t. 4 Juan Diego Cano Brocoli Mecánico-Sakata m.t. 5 Matvey Boldyrev PC Baix Ebre m.t. 6 Luke Valenti Equipo Cortizo m.t. 7 Estanislao Calabuig Caja Rural-Alea m.t. 8 Pablo González Lasal Cocinas-Craega m.t. 9 Víctor García El Bicho – Plataforma Central m.t. 10 Francisco Crespi Illes Balears-Arabay Team m.t.

*Con Información Prensa Equipo Finisher