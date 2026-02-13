Connect with us

Ruta

Etapa inicial del Memorial Sanroma: triunfo del Equipo Finisher en su primera carrera del año con Sergio Romeo

Publicado

Hace 7 horas

el

Sergio Romeo ganó la tapa inicial del Memorial Sanroma 2026. (Foto © Equipo Finisher)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Juan Esteban Canchón, en la mira de los equipos World Tour; rumores de prensa lo vinculan con el Ineos Grenadiers

Publicado

Hace 4 mins

el

13 febrero, 2026

Por

Juan Esteban Canchón, campeón de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2025. (Foto © FCC)
Seguir leyendo

Ruta

Gerardo Tivani sigue vestido de amarillo en la Vuelta de Mendoza tras el prólogo y la primera etapa

Publicado

Hace 1 hora

el

13 febrero, 2026

Por

El argentino Gerardo Tivani mantuvo el liderato en la Vuelta de Mendoza 2026. (Foto © Asociación Ciclista Mendocina)
Seguir leyendo

Ruta

Tour por la Paz: victoria de Henry Sam en la tercera etapa con Cristián Bustos 35°

Publicado

Hace 2 horas

el

13 febrero, 2026

Por

El guatemalteco Henry Sam ganó la tercera etapa del Tour Por La Paz 2026. (Foto © FGC)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.