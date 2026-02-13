Ruta
Etapa inicial del Memorial Sanroma: triunfo del Equipo Finisher en su primera carrera del año con Sergio Romeo
Primera carrera y primera victoria del año para el Equipo Finisher. El 2026 comenzó de manera inmejorable para el conjunto navarro con la victoria de Sergio Romeo en la etapa inicial del Memorial Sanroma.
En una jornada marcada por las inclemencias meteorológicas y el fuerte viento, el Equipo Finisher anduvo atento desde el inicio para dejar a Sergio Romeo en un corte de 12 ciclistas que se formó casi desde la salida de Almagro. Un grupo que enseguida tomó una ventaja que fue decisiva al final.
Pese a los esfuerzos del pelotón, especialmente con un acelerón en el tramo final que lo redujo a la mínima expresión, la escapada venció con fortaleza el pulso para jugarse la victoria en la línea de llegada en la ermita de la Virgen de los Santos, que se había adelantado un par de kilómetros por motivos de seguridad.
Sergio Romeo se impuso así con enorme autoridad en el sprint del grupo cabecero para alzar los brazos en meta, conseguir el primer triunfo del año para el Equipo Finisher y colocarse como líder del Memorial Sanroma.
Una victoria que recuerda a la que ya consiguió en 2024 en Zumaia, también en la primera competición de la temporada, y por si fuera poco en el mismo lugar en el que Iker Gómez ganó también hace un año.
“Sabíamos que el punto donde se ha formado el corte iba a ser decisivo por el viento y hemos luchado bien para entrar en la fuga. Luego hemos tenido un buen entendimiento para mantener la ventaja y controlar los ataques para poder rematar en el sprint”, dijo Sergio Romeo tras su victoria.
Este sábado, se disputará la segunda etapa de gran exigencia en la que las subidas a Rehoyo, Huertaza y sobre todo al alto del Reventón a siete kilómetros de meta serán claves para dilucidar el ganador del Memorial Sanroma.
Memorial Manuel Sanroma
Resultados 1 Etapa | Almagro -> Santuario Virgen de los Santos (80 km)
|1
|Sergio Romeo
|Equipo Finisher
|1:51:58
|2
|Hugo Pradas
|El Bicho – Plataforma Central
|m.t.
|3
|Joan Roca
|Illes Balears-Arabay Team
|m.t.
|4
|Juan Diego Cano
|Brocoli Mecánico-Sakata
|m.t.
|5
|Matvey Boldyrev
|PC Baix Ebre
|m.t.
|6
|Luke Valenti
|Equipo Cortizo
|m.t.
|7
|Estanislao Calabuig
|Caja Rural-Alea
|m.t.
|8
|Pablo González
|Lasal Cocinas-Craega
|m.t.
|9
|Víctor García
|El Bicho – Plataforma Central
|m.t.
|10
|Francisco Crespi
|Illes Balears-Arabay Team
|m.t.
*Con Información Prensa Equipo Finisher
Juan Esteban Canchón, en la mira de los equipos World Tour; rumores de prensa lo vinculan con el Ineos Grenadiers
Una de las grandes promesas del ciclismo colombiano, Juan Esteban Canchón, viene sonando con fuerza en el mercado internacional. Desde hace algunos días circulan rumores sobre el interés que tendría el Ineos Grenadiers en contratar al joven cundinamarqués.
Aunque no hay confirmación oficial por parte del equipo inglés, se rumorea que Canchón, quien hace parte del conjunto italiano Ciclistica Trevilese, ascienda directamente al World Tour en 2028, según indicó el periodista Daniel Benson, quien aseguró que la escuadra británica se encuentra monitoreando al escarabajo de 16 años.
“El colombiano competirá en Italia esta temporada y ha atraído la atención de varios equipos de la máxima categoría. Sabemos que el INEOS le hace seguimiento al ciclista, pero el interés general se centra en que Canchón ascienda directamente al World Tour en 2028, saltándose así la categoría sub-23”, indicó el reconocido comunicador.
Canchón, que se proclamó campeón general de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2025 de manera categórica gracias a una presentación impecable durante las cuatro etapas, ha despertado el interés de varios elencos como el EF Education – EasyPost, el Red Bull – BORA – hansgrohe y el UAE Team Emirates – XRG, que siguen muy de cerca su rendimiento en las categorías juveniles.
El joven ciclista cajiqueño viene de ocupar el tercer lugar en la prueba contrarreloj junior de los más recientes Campeonatos Nacionales de Ciclismo, además de terminar décimo en la prueba de ruta, siendo el segundo más joven del top 10.
Gerardo Tivani sigue vestido de amarillo en la Vuelta de Mendoza tras el prólogo y la primera etapa
El pedalista argentino Gerardo Tivani (Municipalidad de San Carlos) sigue líder de la Vuelta de Mendoza 2026. La competición, que comenzó ayer con el prólogo en Godoy Cruz, afrontó este viernes una jornada que recorrió un trazado de 97,5 kilómetros entre Junín y Tupungato.
La primera etapa en línea quedó en manos del pedalista peruano Royner Navarro (Municipalidad de Guaymallén), que le ganó el duelo a los argentinos Alejandro Durán (Municipalidad Godoy Cruz) y a Bruno Contreras (Municipalidad de Guaymallen).
La ronda mendocina se trasladará al sur este sábado para disputar la segunda etapa, que se correrá entre las ciudades de San Rafael y de General Alvear.
Resultados destacados
Sprint – Plaza Barriales
1° Elías Tello (Agua Negra, Chile)
2° Matías More (Agua Negra, Chile)
3° Emiliano Montoya (Municipalidad Tupungato)
Premio de Montaña – Cristo de los Cerros
1° Royner Navarro (Municipalidad Guaymallén)
2° Fernando Contreras (Municipalidad Guaymallén)
3° Alejandro Durand (Municipalidad Godoy Cruz)
Primera Etapa *Junín – Tupungato
1° Royner Navarro (Municipalidad Guaymallén) – 2h 44m 50s
2° Alejandro Durán (Municipalidad Godoy Cruz)
3° Bruno Contreras (Municipalidad Guaymallén)
Tour por la Paz: victoria de Henry Sam en la tercera etapa con Cristián Bustos 35°
La tercera etapa del Tour por la Paz 2026 quedó en manos de Henry Sam (Decorabaños Bantrab). El pedalista guatemalteco fue el más fuerte en la definición y logró la victoria, luego de recorrer 134,7 kilómetros por los alrededores del municipio de Patzicia, en el departamento de Chimaltenango.
El corredor chapín, que alcanzó la primera victoria de su equipo en la carrera centroamericana, entró por delante de su compañero de equipo Amílcar Méndez y de su compatriota José Canastuj (ECA Electricidad Ciclismo), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
Con respecto al único colombiano en competencia, el boyacense Cristián Bustos (Castelli-Deluxe-Redhook) se clasificó en el puesto 35° a más de 2 minutos del ganador.
En cuanto a la clasificación general, el local Óscar Serech (Castelli-Deluxe-Redhook) mantuvo el liderato de la carrera y sigue al comando a falta de dos días para el final.
La carrera guatemalteca continuará este sábado con la cuarta etapa, una jornada ondulada de 132 kilómetros entre Chimaltenango y Pamezabal. El domingo conoceremos al sucesor del mexicano Miguel Ángel Díaz, campeón del año pasado.
Tour por la Paz 2025 – Guatemala
Resultados Etapa 2 | Patzicia -> Patzicia (134,7 km)
|1
|Henry Sam
|Decorabaños Bantrab
|2:39:49
|2
|Amilcar Méndez
|Decorabaños Bantrab
|0:02
|3
|José Canastuj
|ECA Electricidad Ciclismo
|0:03
|4
|Eliu Morales
|Castelli-Deluxe-Redhook
|0:06
|5
|Gerson Toc
|ECA Electricidad Ciclismo
|0:26
|6
|Dagoberto Joya
|Cablesat El Salvador
|0:36
|7
|Ben Kolbie
|Momentum Racing-GCS
|0:49
|8
|Manuel Rodas
|Decorabaños Bantrab
|0:52
|9
|Nelson Ajquijay
|ECA Electricidad Ciclismo
|0:54
|10
|Edwin Sam
|Decorabaños Bantrab
|0:54
|35
|Cristián Bustos
|Castelli-Deluxe-Redhook
|0:54