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Ruta

“Estoy orgulloso de todo el equipo. Fue una carrera muy difícil”: Tadej Pogacar tras su podio en la Clásica de Clásicas

Publicado

Hace 4 horas

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El esloveno terminó segundo en la Tadej Pogacar en la París-Roubaix 2026. (Foto UAE Team Emirates-XRG © Sprint Cycling)
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Wout van Aert renace en París-Roubaix

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Wout Van Aert añadió el codiciado adoquín a su palmarés tras un histórico mano a mano con Pogacar en el propio velódromo de Roubaix (Foto©A.S.O./Billy Ceusters)
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El belga Wout van Aert ganó su primera París-Roubaix tras un mano a mano espectacular con Tadej Pogacar. (Foto © Team Visma | Lease a Bike)
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Paul Seixas se consagra campeón de la Vuelta al País Vasco con tres victorias de etapa; Andrew August gana el último capítulo

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12 abril, 2026

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El farncés Paul Seixas, gran campeón de la Vuelta al País Vasco 2026. (Foto © Itzulia Basque Country)
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