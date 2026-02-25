“Estoy muy contento, ganar en Colombia es muy duro”: Brandon Vega tras imponerse en el inicio de la Vuelta al Tolima

Revalidando su categoría tras el gran inicio de año en la Vuelta al Táchira -siendo podio, ganador de etapa y campeón extranjero en Venezuela- el bogotano Brandon Vega se impuso en el prólogo de la Vuelta al Tolima 2026, siendo el único corredor que registró un tiempo por debajo de los cinco minutos en los cuatro kilómetros de recorrido.

“Estoy muy contento, ganar en Colombia es muy duro, enfrentarse a los corredores que hay es complejo. Hay que seguir trabajando la cabeza y seguir creyéndomela”, dijo Rojas, corredor del Team GW Erco Sporfitness.

El pedalista bogotano, fiel a sus condiciones, detuvo el cronómetro en 4’59”, superando por dos segundos a Walter Vargas (Team Medellín-EPM) y por 4 a Rodrigo Contreras (Nu Colombia), quienes fueron segundo y tercero respectivamente en la jornada inicial de la ronda tolimense.

“Creo que la pista y la habilidad que tengo me dio para este resultado. Este año comprobé que puedo estar adelante, ganarle a especialistas es un orgullo y motivación para mí”, concluyó el ciclista capitalino.