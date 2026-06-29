Estos son los nuevos campeones nacionales de ruta en Europa

Le llegó la hora al Bahrain Victorious de revelar a sus ocho elegidos para el Tour de Francia 2026. Con una plantilla equilibrada, cuyo objetivo principal es conseguir victorias de etapa durante las tres semanas, sin perder de vista la clasificación general con Antonio Tiberi, quien aspira a estar entre los diez primeros. El bogotano Santiago Buitrago se quedó por fuera de la lista.

La edición 113 del Tour de Francia arranca en Barcelona con una contrarreloj por equipos de 19,7 kilómetros, la primera de este tipo la carrera francesa desde 2019 con Cataluña como protagonista, mientras que la tercera etapa ingresará en territorio francés.

A Tiberi le acompañará en la montaña Damiano Caruso, quien encabeza un experimentado grupo de escaladores. En la que será su última participación en la ronda gala, Caruso buscará completar la hazaña de ganar una etapa en las tres Grandes Vueltas, desempeñando una vez más un papel fundamental en la montaña tras su excepcional apoyo a Afonso Eulálio durante el Giro de Italia.

Para ganar etapas designaron a Matej Mohorič, tres veces ganador de etapa en el Tour y Lenny Martínez, que se ha consolidado como uno de los mejores escaladores del pelotón desde que se unió al Bahrain Victorious en 2025, mientras que para las etapas llanas, Phil Bauhaus liderará las ambiciones del equipo en las llegadas masivas.

Completan la alineación el experimentado capitán de ruta Kamil Gradek y el australiano Rob Stannard, quienes brindarán un apoyo fundamental durante las tres semanas. Además del belga Vlad Van Mechelen, quien debutará en el Tour.

“Llegamos con un equipo muy equilibrado. Nuestro principal objetivo es luchar por las victorias de etapa, a la vez que apoyaremos a Antonio Tiberi en la clasificación general. Creemos que puede aspirar a estar entre los diez primeros. El Tour es una carrera diferente y es su primera participación, pero cuenta con un sólido grupo de ciclistas experimentados a su alrededor para apoyarlo durante las tres semanas”, dijo el director deportivo, Roman Kreuziger.