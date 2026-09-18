Ruta
Estiven García sale victorioso en el tercer capítulo de la Vuelta a Mérida 2026 y Wilson Peña sigue líder
Se disputó la tercera etapa de la Vuelta a Mérida 2026 y continuó el dominio colombiano en territorio venezolano. Esta vez el turno de ganar le correspondió a Estiven García (Selección Colombia – Team Sistecrédito), quien se llevó los máximos honores, después ser el más fuerte en los 119,9 kilómetros que unieron a Lagunillas con Laguna de Mucubají.
El podio de la etapa lo completaron dos escarabajos más de la selección colombiana: Wilson Peña y Sebastián Castaño, quienes entraron segundo y tercero, respectivamente. El top 5 lo cerraron Daniel Hoyos (Team Nativos) y José Misael Urián (Selección Colombia – Team Sistecrédito), todos a menos de un minuto del ganador.
En cuanto a la clasificación general, Wilson Peña (Selección Colombia – Team Sistecrédito) sigue firme en el liderato escoltados por dos compañeros: Sebastián Castaño y Estiven García, quien además es el mejor sub-23.
La carrera venezolana continuará este sábado con la cuarta etapa. En total serán cinco jornadas que recorrerán 13 municipios del estado merideño, para un total de 505 kilómetros de recorrido.
Clasificación General Individual
|1
|Wilson Peña
|Selección Colombia – Team Sistecrédito
|7:26:42
|2
|Sebastián Castaño
|Selección Colombia – Team Sistecrédito
|0:24
|3
|Estiven García
|Selección Colombia – Team Sistecrédito
|0:40
|4
|Daniel Hotos
|Team Nativos
|0:52
|5
|José Misael Urián
|Selección Colombia – Team Sistecrédito
|1:20
|6
|Luis Alfredo Pinto
|Alcaldía Valera – Confitería la Guacamaya
|1:59
|7
|Anthuar González
|JB Ropa de Ciclismo Groupsol
|2:19
|8
|Elí Burgos
|JB Ropa de Ciclismo Groupsol
|2:28
|9
|Diego Benavides
|Team Nativos
|2:32
|10
|Emanuel Cáceres
|JB Ropa de Ciclismo Groupsol
|4:10
Ruta
Juegos Suramericanos 2026: medalla de plata para Lina Marcela Hernández en la prueba de ruta femenina
La pedalista antioqueña Lina Marcela Hernández obtuvo la medalla de plata en la prueba de ruta femenina de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, disputada sobre 108 kilómetros por las calles de la ciudad de Rafaela.
La argentina Julieta Benedetti, de 22 años, se quedó con la presea dorada tras ganar en un apretado sprint. El podio lo completó la boliviana Elizabeth Vásquez, todas con el mismo tiempo.
El resto de las colombianas se clasificaron así: Juliana Londoño 20°, María Paula Latriglia 28°, Luciana Osorio 33°, Camila Valbuena 38° y Elizabeth Castaño 39°.
En la prueba de ruta del ciclismo femenino de los Juegos Suramericanos participaron 44 pedalistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Venezuela, Uruguay, Perú, Ecuador y Panamá.
Resultados Juegos Suramericanos 2026 – Ciclismo de Ruta
Prueba de Ruta | Rafaela – Rafaela (108 km)
|1
|Julieta Benedetti
|Argentina
|2:47:47
|2
|Lina Marcela Hernández
|Colombia
|m.t.
|3
|Elizabeth Vásquez
|Bolivia
|m.t.
|4
|Fanny Radatz
|Brasil
|m.t.
|5
|Maribel Aguirre
|Argentina
|m.t.
|6
|Catalina Soto
|Chile
|m.t.
|7
|Veronica Abreu
|Venezuela
|m.t.
|8
|Paola Silva
|Uruguay
|m.t.
|9
|Florencia Revetria
|Uruguay
|m.t.
|10
|Sara Nicole Torrico
|Bolivia
|m.t.
|20
|Juliana Londoño
|Colombia
|m.t.
|28
|María Paula Latriglia
|Colombia
|m.t.
|33
|Luciana Osorio
|Colombia
|0:17
|38
|Camila Valbuena
|Colombia
|0:29
|39
|Elizabeth Castaño
|Colombia
|0:29
Ruta
Thomas Silva se cuelga el oro en el ciclismo de ruta de los Juegos Suramericanos; Jordan Parra 4°
En un final emocionante, el uruguayo Thomas Silva ganó la prueba de ruta masculina de los Juegos Suramericanos 2026, que se disputó por las calles de la ciudad de Rafaela con un recorrido plano de 168 kilómetros.
El podio lo completaron el venezolano Francisco Peñuela y el argentino Tomás Contte, segundo y tercero, respectivamente. El mejor colombiano fue Jordan Parra en el 4° lugar a 22 segundos del ganador.
El resto de nacionales se clasificaron en las siguientes posiciones: Nicolás Gómez 7°, Brayan Sánchez 15°, Anderson Arboleda 40° y Juan Esteban Arango 41°.
De esta manera, las pruebas del ciclismo de ruta de los hombres quedaron en poder de Argentina y Uruguay. En la contrarreloj triunfó el gaucho Mateo Kalejman y en la de fondo se impuso el charrúa Thomas Silva.
Resultados Juegos Suramericanos 2026 – Ciclismo de Ruta
Prueba de Ruta | Rafaela – Rafaela (168 km)
|1
|Thomas Silva
|Uruguay
|3:32:19
|2
|Francisco Peñuela
|Venezuela
|0:13
|3
|Tomás Contte
|Argentina
|0:14
|4
|Jordan Parra
|Colombia
|0:22
|5
|Leonardo Cobarrubia
|Argentina
|0:22
|6
|Carlos Samudio
|Panamá
|0:27
|7
|Nicolás Gómez
|Colombia
|0:37
|8
|Ciro Pérez
|Uruguay
|0:38
|9
|Ciro Pérez
|Chile
|0:38
|10
|Leangel Linarez
|Venezuela
|0:38
|15
|Brayan Sánchez
|Colombia
|0:39
|40
|Anderson Arboleda
|Colombia
|1:28
|41
|Juan Esteban Arango
|Colombia
|1:29
Ruta
Pepijn Reinderink se lleva la etapa reina del Tour de Luxemburgo 2026; Samuel Flórez mejora 15 puestos en la general
En una gran actuación, Pepijn Reinderink (Soudal Quick-Step) se quedó con la etapa reina del Tour de Luxemburgo 2026, logrando así su primera victoria como profesional. La jornada montañosa contó con un recorrido 179,6 kilómetros, que se disputó entre Wiltz y Diekirch.
El ciclista neerlandés le ganó el duelo al italiano Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike), quien entró 2° y al francés Thomas Gachignard (TotalEnergies) que ingresó 3°, ambos a un segundo del ganador.
En cuanto al único colombiano en competencia, el joven antioqueño Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) se reportó en el puesto 26° lo que le significó mejorar 15 lugares en la clasificación general individual, dominada ahora por el italiano Davide Piganzoli.
La ronda luxemburguesa continuará este sábado con la cuarta y penúltima etapa, una contrarreloj individual de 20,4 kilómetros, que se disputará por los alrededores de la comuna de Ettelbruck.
Skoda Tour de Luxemburgo (2.Pro)
Resultados Etapa 3 | Wiltz – Diekirch (179,6 km)
|1
|Pepijn Reinderink
|Soudal Quick-Step
|4:07:30
|2
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|0:01
|3
|Thomas Gachignard
|Team TotalEnergies
|0:01
|4
|Mattéo Vercher
|Team TotalEnergies
|0:04
|5
|Igor Arrieta
|UAE Team Emirates-XRG
|0:11
|6
|Sam Oomen
|Lidl-Trek
|0:17
|7
|Eike Behrens
|Team Lotto-Kern Haus Outlet Montabaur
|0:23
|8
|Aurélien Paret-Peintre
|Decathlon CMA CGM Team
|0:23
|9
|Tijmen Graat
|Team Visma | Lease a Bike
|0:38
|10
|Lukas Nerurkar
|EF Education-EasyPost
|0:38
|26
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|5:17
Clasificación General Individual
|1
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|11:43:21
|2
|Thomas Gachignard
|Team TotalEnergies
|0:06
|3
|Mattéo Vercher
|Team TotalEnergies
|0:09
|4
|Igor Arrieta
|UAE Team Emirates-XRG
|0:18
|5
|Aurélien Paret-Peintre
|Decathlon CMA CGM Team
|0:32
|6
|Sam Oomen
|Lidl-Trek
|0:46
|7
|Tijmen Graat
|Team Visma | Lease a Bike
|0:47
|8
|Eike Behrens
|Team Lotto-Kern Haus Outlet Montabaur
|0:58
|9
|Pepijn Reinderink
|Soudal Quick-Step
|1:17
|10
|Lukas Nerurkar
|EF Education-EasyPost
|1:44
|23
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|6:46