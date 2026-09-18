Estiven García sale victorioso en el tercer capítulo de la Vuelta a Mérida 2026 y Wilson Peña sigue líder

Se disputó la tercera etapa de la Vuelta a Mérida 2026 y continuó el dominio colombiano en territorio venezolano. Esta vez el turno de ganar le correspondió a Estiven García (Selección Colombia – Team Sistecrédito), quien se llevó los máximos honores, después ser el más fuerte en los 119,9 kilómetros que unieron a Lagunillas con Laguna de Mucubají.

El podio de la etapa lo completaron dos escarabajos más de la selección colombiana: Wilson Peña y Sebastián Castaño, quienes entraron segundo y tercero, respectivamente. El top 5 lo cerraron Daniel Hoyos (Team Nativos) y José Misael Urián (Selección Colombia – Team Sistecrédito), todos a menos de un minuto del ganador.



El colombiano Wilson Peña, el mejor extranjero de la Vuelta a Mérida 2026. (Foto Ciclismo Venezolano © Kenny León)

En cuanto a la clasificación general, Wilson Peña (Selección Colombia – Team Sistecrédito) sigue firme en el liderato escoltados por dos compañeros: Sebastián Castaño y Estiven García, quien además es el mejor sub-23.

La carrera venezolana continuará este sábado con la cuarta etapa. En total serán cinco jornadas que recorrerán 13 municipios del estado merideño, para un total de 505 kilómetros de recorrido.



El zipaquireño Wilson Peña sigue líder de la Vuelta a Mérida 2026. (Foto Ciclismo Venezolano © Kenny León)

Clasificación General Individual