Ruta
Estefanía castillo cumple con los pronósticos y se consagra campeona nacional juvenil de la contrarreloj
Arrancó en Zipaquirá el Campeonato Nacional de Ruta Sistecrédito 2026 y empezó con victoria para Estefanía Castillo en la contrarreloj juvenil femenina.
La joven pedalista caldense nacida en Anserma culminó en el primer lugar tras completar el recorrido de 13,6 kilómetros en 18 minutos y 13 segundos.
Castillo, que firmó el triunfo a una velocidad media de 44,79 km/hora, superó por tan solo 8 segundos a su más inmediata rival: Lineth Valentina García (Liga de Cundinamarca), medallista de plata con un registro de 18:21.
El podio de la crono en la categoría juvenil damas lo completó otra corredora del Sistecrédito, Valeria Vargas, quien se colgó el bronce, con un guarismo de 18:39 a 26 segundos de su compañera de equipo.
Podio CRI damas juvenil
🏆 Estefanía Castillo (Team Sistecrédito) 18:13
🥈 Lineth Valentina García (Liga de Cundinamarca) 18:21 (+0:08)
🥉 Valeria Vargas (Team Sistecrédito) 24:09 (+0:26)
RESULTADOS
Ruta
Brandon Rivera es profeta en su tierra y se cuelga el oro en la CRI del Campeonato Nacional de Ruta Sistecrédito 2026
!Profeta en su tierra! Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) en una extraordinaria performance fue el vencedor este jueves de la contrarreloj individual en la categoría élite del Campeonato Nacional de ruta Sistecrédito 2026 lo que le dio derecho a subir a lo más alto del podio a reclamar la medalla de oro.
“La altura muy dura, hoy tuve el mejor día sobre mi bicicleta. La verdad muy emocionado para mi esta victoria es muy especial”, dijo Rivera, tras ganar la exigente crono de 44 kilómetros.
El zipaquireño paró los cronómetros en la línea de meta en 43 minutos y 03 segundos. Con la medalla de plata se quedó Daniel Felipe Martínez (Red Bull-BORA-hansgrohe) a 1:53 y completó el podio Rodrigo Contreras (Nu Colombia) al obtener el bronce con la misma diferencia del segundo.
Los campeonatos nacionales de ruta Sistecrédito 2026 continuarán este viernes en la Pista del Autódromo Tocancipá con la disputa de la prueba de fondo para los de la categoría juvenil.
RESULTADOS
|1
|Brandón Rivera
|INEOS Grenadiers
|47:03
|2
|Daniel Martínez
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:53
|3
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|1:53
|4
|Walter Vargas
|Team Medellín-EPM
|2:48
|5
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|3:07
|6
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|3:38
|7
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|3:51
|8
|Juan Manuel Barboza
|China Anta – Mentech Cycling Team
|4:51
|9
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|5:22
|10
|Daniel Arroyave
|GW Erco SportFitness
|5:48
|11
|Freddy Ávila
|GW Erco SportFitness
|6:25
|12
|Óscar Fernandez
|Nu Colombia
|6:52
|13
|Lukas Blanco
|Fundecom
|6:54
|14
|Edwin Patiño
|Liga de Boyacá
|7:31
|15
|Carlos Mayorga
|Liga Cundinamarca
|8:14
Ruta
Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026: Diana Peñuela tricampeona de la crono
¡Lo hizo de nuevo! Diana Carolina Peñuela ganó nuevamente la contrarreloj de los Campeonatos Nacionales en la categoría élite como lo hiciera los últimos dos años. La pedalista caldense se impuso en la contrarreloj individual de 26,1 kilómetros, que se llevó a cabo por las calles de Zipaquirá.
“Qué crono más dura, tenía muchos nervios, la verdad quedé sorprendida con el resultado. Todo esto se lo merece el Team Sistecrédito por todo el apoyo que nos da”, dijo Peñuela, tras ganar la crono.
La jefe de filas del Team Sistecredito firmó el triunfo con un tiempo de 32:54, superando en el podio a Camila Valbuena (Bogotá IDRD) por 7″ segundos y a su compañera de equipo Stefanía Sánchez por 43 segundos, quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
Los campeonatos nacionales de ruta Sistecrédito 2026 continuarán este viernes en la Pista del Autódromo Tocancipá con la disputa de la prueba de fondo para los de la categoría juvenil.
RESULTADOS
|1
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|32:54
|2
|Camila Valbuena
|Bogotá IDRD
|0:07
|3
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|0:43
|4
|Jennifer Sánchez
|Ciclismo Capital Fun Gero
|1:10
|5
|Estefanía Herrera
|Orgullo Paisa – Indeportes Antioquia
|1:29
|6
|Elvía Cardenas
|Avinal- Alcaldía El Carmen de Viboral
|1:42
|7
|Karen Lorena Villamizar
|Bogotá IDRD
|2:32
|8
|Luisa Fernanda Naranjo
|Oro Express Just Cycling
|3:39
|9
|Mariana Herrera
|Team Bacx
|3:45
|10
|Leidy Paola Torres
|Liga de Cundinamrca
|4:00
Ruta
José Manuel Posada, campeón junior de la crono individual en los Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026
¡Intratable! El antioqueño José Manuel Posada (CPS Professional Team) se proclamó campeón de la contrarreloj individual en la categoría junior en los Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026, después de recorrer 26 kilómetros en Zipaquirá.
El corredor paisa de 17 años, que se formó en una de las mejores canteras de ciclismo del país, el Team Sistecrédito, firmó el triunfo a una velocidad media de 50,43 km/hora y ratificó su condición de especialista al cronómetro entre los juveniles.
Posada estuvo acompañado en el podio por Emanuel Restrepo (Team Sistecrédito), quien terminó 2° a 34 segundos y por Juan Esteban Canchón (Ciclistica Trevigliese AS) que concluyó 3° a 40 segundos.
Los pedalistas juveniles volverán a la acción este viernes con la prueba de fondo que se disputará en la Pista del Autódromo Tocancipá, donde los pedalistas completarán 81 kilómetros kilómetros.
Podio CRI Varones Junior
🏆 José Manuel Posada (CPS Professional Team) 31:03
🥈 Emanuel Restrepo (Team Sistecrédito) 31:37 (+0:34)
🥉 Juan Esteban Canchón (Ciclistica Trevigliese AS) 31:43 (+0:40)
RESULTADOS