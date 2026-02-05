Estefanía castillo cumple con los pronósticos y se consagra campeona nacional juvenil de la contrarreloj

Arrancó en Zipaquirá el Campeonato Nacional de Ruta Sistecrédito 2026 y empezó con victoria para Estefanía Castillo en la contrarreloj juvenil femenina.

La joven pedalista caldense nacida en Anserma culminó en el primer lugar tras completar el recorrido de 13,6 kilómetros en 18 minutos y 13 segundos.

Castillo, que firmó el triunfo a una velocidad media de 44,79 km/hora, superó por tan solo 8 segundos a su más inmediata rival: Lineth Valentina García (Liga de Cundinamarca), medallista de plata con un registro de 18:21.

El podio de la crono en la categoría juvenil damas lo completó otra corredora del Sistecrédito, Valeria Vargas, quien se colgó el bronce, con un guarismo de 18:39 a 26 segundos de su compañera de equipo.

Podio CRI damas juvenil

🏆 Estefanía Castillo (Team Sistecrédito) 18:13

🥈 Lineth Valentina García (Liga de Cundinamarca) 18:21 (+0:08)

🥉 Valeria Vargas (Team Sistecrédito) 24:09 (+0:26)

