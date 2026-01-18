Connect with us

“Este es mi primer podio en una carrera UCI”: Brandon Vega tras finalizar 3° en la Vuelta al Táchira

Hace 41 mins

El bogotano Brandon Vega terminó 3° en la Vuelta al Táchira 2026. (Foto GW Erco SportFitness © Luis Cobaria)
Vuelta al Táchira 2026: así quedaron los colombianos en la clasificación general final

Hace 2 horas

18 enero, 2026

El sexteto del GW Erco SportFitness que disputó la Vuelta al Táchira 2026. (Foto © GW Erco SportFitness)
María Sánchez se queda con el título de la Vuelta al Táchira Femenina; Daniela Carrero en el top 5

Hace 2 horas

18 enero, 2026

Fabiana Candelas, María Sánchez y Andrea Contreras, en el podio de la Vuelta al Táchira Femenina 2026. (Foto © prensa @empirekeeway)
“El profe Cely me dio la confianza”: Alexander Gil tras ganar la etapa final de la Vuelta al Táchira 2026

Hace 3 horas

18 enero, 2026

El antioqueño Alexander Gil ganó la última etapa de la Vuelta al Táchira 2026. (Foto GW Erco SportFitness © Luis Cobaria)
