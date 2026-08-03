Ruta
“Esta victoria ratifica las decisiones del profesor David Vargas”: Nicolás Gómez tras ganar en Santo Domingo 2026
Colombia volvió a subir a lo más alto del podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 gracias a Nicolás Gómez, quien conquistó la medalla de oro en la prueba de fondo del ciclismo de ruta, disputada sobre un exigente recorrido con salida y llegada en el Malecón de la capital dominicana.
“Sabíamos que entre cuatro corredores era difícil controlar la carrera, pero se fueron dos hombres en fuga y matemáticamente era muy difícil que llegaran al final. También sabíamos que esta llegada nos favorecía mucho a los colombianos y hoy dejamos en alto la bandera de Colombia”, explicó Nicolás Gómez tras finalizar la competencia.
El colombiano se impuso en el embalaje, superando al costarricense Joseph Ramírez y el panameño Roberto González. La actuación colectiva de la Selección Colombia también fue determinante, con Alejandro Osorio en el lote de punta, Brayan Sánchez en la casilla 25° y Bryan Gómez en el puesto 28°.
Para el ciclista antioqueño, nacido en El Carmen de Viboral, este triunfo tiene un significado especial por el momento que atraviesa su carrera deportiva. “Había sido una temporada con muchos altibajos. La victoria no llegaba y por eso las lágrimas fueron un desahogo, la alegría de ver recompensado todo el trabajo. Ganar con la camiseta de la Selección Colombia es otra cosa, es otro sentimiento, algo muy especial”, afirmó.
El carmelitano también destacó el trabajo colectivo que permitió controlar el desarrollo de la competencia y respaldó las decisiones del cuerpo técnico. “El trabajo en equipo es primordial. Brayan Sánchez y Alejandro Osorio estuvieron mucho tiempo al frente controlando la fuga. Además, esta victoria ratifica las decisiones del profesor David Vargas, quien me vio crecer como ciclista y como persona. Muchas veces hay comentarios sobre las convocatorias, pero los resultados demuestran que las decisiones fueron acertadas”.
Finalmente, el pedalista paisa le dedicó la victoria a las personas que lo han acompañado durante su proceso deportivo. “Llevo 13 años en el ciclismo y este triunfo también es para mi familia y para mi pareja, que ha cambiado muchas cosas en mi vida. Gracias a ellos sigo teniendo la convicción para continuar trabajando y compitiendo al más alto nivel”.
Con esta victoria, Colombia sumó una nueva medalla de oro en Santo Domingo 2026 y reafirmó su protagonismo en una disciplina que históricamente ha entregado importantes alegrías al país dentro del ciclo olímpico. Martín Cochise Rodríguez fue el que abrió el camino en los Centroamericanos de San Juan en 1966, cuatro año más tarde Jaime Galeano volvió a ganar el oro para Colombia en Panamá. Las últimas tres victoria llegaron de la mano de Fredy Moncada (Ponde 1993), Nelson Soto (Barranquilla 2018) y la de Nicolás Gómez en Santo Domingo.
*Con Información Prensa Cómite Olímpico Colombiano
Ruta
Tour de Francia Femenino 2026: Sigrid Haugset da el batacazo en la tercera etapa y se pone líder
Sorpresa en la tercera etapa del Tour de Francia Femenino 2026, disputada entre la ciudad suiza de Ginebra y la localidad de Poligny, ya en territorio galo. La noruega Sigrid Haugset (Uno-X Mobility) dio el batacazo y se impuso categóricamente tras recorrer 156,5 kilómetros.
La corredora escandinava entró en solitario a la meta con más de un minuto de ventaja sobre su más inmediata perseguidora, la belga Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime), quien se quedó con el segundo lugar, mientras que la neerlandesa Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike) entró 3°, comandando el grupo de las favoritas.
En cuanto a la única colombiana en competencia, la pedalista antioqueña Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) de nuevo fue la mejor latinoamericana, reportándose en la casilla 47°, con un retraso superior a los 6 minutos.
En cuanto a la clasificación general, la neerlandesa Lorena Wiebes (Team SD Worx-Protime) perdió el liderato de la carrera que ahora comanda sorpresivamente la vikinga Sigrid Haugset (Uno-X Mobility), aventajando por más de un minuto a la africana Kim Le Court (AG Insurance-Soudal Team).
La prestigiosa carrera francesa para mujeres continuará este martes con la disputa del cuarto capítulo, una contrarreloj individual crucial de 21 kilómetros, que llevará a las pedalistas desde Gevrey-Chambertin hasta Dijon.
Tour de France Femmes (2.WWT)
Resultados Etapa 3 | Geneva – Poligny (156,5 km)
|1
|Sigrid Haugset
|Uno-X Mobility
|4:05:59
|2
|Lotte Kopecky
|Team SD Worx-Protime
|1:24
|3
|Marianne Vos
|Team Visma | Lease a Bike
|2:48
|4
|Usoa Ostolaza
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|2:48
|5
|Kim Le Court
|AG Insurance-Soudal Team
|2:48
|6
|Noemi Rüegg
|EF Education-Oatly
|2:48
|7
|Célia Gery
|FDJ United-SUEZ
|2:48
|8
|Cédrine Kerbaol
|EF Education-Oatly
|2:48
|9
|Malwina Mul
|Cofidis Women Team
|2:48
|10
|Monica Trinca
|Liv AlUla Jayco
|2:48
|47
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|6:23
Clasificación General Individual
|1
|Sigrid Haugset
|Uno-X Mobility
|11:17:56
|2
|Kim Le Court
|AG Insurance-Soudal Team
|2:02
|3
|Demi Vollering
|FDJ United-SUEZ
|2:06
|4
|Noemi Rüegg
|EF Education-Oatly
|2:10
|5
|Marianne Vos
|Team Visma | Lease a Bike
|2:10
|6
|Cédrine Kerbaol
|EF Education-Oatly
|2:10
|7
|Elisa Longo Borghini
|UAE Team L’IMAD
|2:10
|8
|Katarzyna Niewiadoma
|CANYON//SRAM
|2:10
|9
|Puck Pieterse
|Fenix-Premier Tech
|2:10
|10
|Pauline Ferrand-Prevot
|Team Visma | Lease a Bike
|2:10
|42
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|6:39
Ruta
Tour de Polonia: victoria de Jonathan Milan en la jornada inaugural con Juan Sebastián Molano en el top 5
En un final a pura velocidad, Jonathan Milan se impuso en la primera etapa del Tour de Polonia 2026. El corredor del Lidl – Trek fue el más rápido en el sprint, luego de recorrer 234,2 kilómetros entre las localidades de Gdynia y Koszalin.
El velocista italiano, que alcanzó su novena victoria en la temporada, derrotó en el embalaje al francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) y al británico Noah Hobbs (EF Education – EasyPost), quienes terminaron segundo y tercero respectivamente, mientras que el sprinter paipano Juan Sebastián Molano se tuvo que conformar con el 4° puesto.
Con relación al resto de los nacionales, Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) y Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL), también se reportaron en el pelotón con el mismo tiempo del ganador.
La jornada inaugural estuvo animada por una fuga compuesta por el austriaco Patrick Gamper (Team Jayco AlUla), el neerlandés Bart Lemmen (Team Visma | Lease a Bike), el danés Simon Dalby (Uno-X Mobility), además de los polacos Kamil Małecki (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) y Radosław Frątczak (Wibatech Lubelskie Perła Polski), pero sobre el final fueron neutralizados por el grupo principal.
La ronda polaca, que hace parte del calendario World Tour, continuará este martes con el segundo capítulo, una etapa totalmente llana de 150,1 kilómetros entre las ciudades de Międzyzdroje y Szczecin.
Tour de Polonia (2.UWT)
Resultados Etapa 1 | Gdynia – Koszalin (234,2 km)
|1
|Jonathan Milan
|Lidl-Trek
|5:04:11
|2
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|3
|Noah Hobbs
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|4
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|5
|Gerben Thijssen
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|6
|Iván García Cortina
|Movistar Team
|m.t.
|7
|Hugo Hofstetter
|NSN Cycling Team
|m.t.
|8
|Matteo Moschetti
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|9
|Jordi Meeus
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|10
|Sakarias Løland
|Uno-X Mobility
|m.t.
Ruta
Tadej Pogacar le dice sí a la Vuelta a España 2026; ya están confirmados sus compañeros de ruta
El UAE Team Emirates–XRG oficializó su equipo para la última grande de la temporada, la Vuelta a España 2026, con la esperada presencia del pentacampeón del Tour de Francia, Tadej Pogačar, quien regresará a la ronda española siete años después de su última participación.
“Estoy emocionado de volver a La Vuelta. Fue mi primera gran vuelta en 2019 y una experiencia increíble. España es un país que me encanta visitar y competir, y creo que ahora es el momento adecuado para regresar. La motivación es alta para terminar el año de la mejor manera y La Vuelta será un objetivo importante”, dijo Pogacar en declaraciones recogidas por su equipo.
Será la segunda vez que Pogacar disputará dos grandes vueltas en una misma temporada. La primera y única hasta ahora fue en 2024, donde primero ganó el Giro de Italia y después el Tour de Francia, en un doblete histórico. “El equipo esta muy fuerte, esperamos hacer grandes cosas y lograr buenos resultados”, agregó el jefe de filas del UAE.
La escuadra árabe también reveló a los acompañantes del la súper estrella eslovena, que tendrá el apoyó del australiano Jay Vine, el francés Pavel Sivakov, el español Pablo Torres, el estadounidense Kevin Vermaerke, el esloveno Domen Novak, además de los portugueses João Almeida e Ivo Oliveira.