“Esta victoria ratifica las decisiones del profesor David Vargas”: Nicolás Gómez tras ganar en Santo Domingo 2026

Colombia volvió a subir a lo más alto del podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 gracias a Nicolás Gómez, quien conquistó la medalla de oro en la prueba de fondo del ciclismo de ruta, disputada sobre un exigente recorrido con salida y llegada en el Malecón de la capital dominicana.

“Sabíamos que entre cuatro corredores era difícil controlar la carrera, pero se fueron dos hombres en fuga y matemáticamente era muy difícil que llegaran al final. También sabíamos que esta llegada nos favorecía mucho a los colombianos y hoy dejamos en alto la bandera de Colombia”, explicó Nicolás Gómez tras finalizar la competencia.

El colombiano se impuso en el embalaje, superando al costarricense Joseph Ramírez y el panameño Roberto González. La actuación colectiva de la Selección Colombia también fue determinante, con Alejandro Osorio en el lote de punta, Brayan Sánchez en la casilla 25° y Bryan Gómez en el puesto 28°.



Joseph Ramírez, Nicolás Gómez y Roberto González, en el podio del ciclismo de ruta. (Foto © COC)

Para el ciclista antioqueño, nacido en El Carmen de Viboral, este triunfo tiene un significado especial por el momento que atraviesa su carrera deportiva. “Había sido una temporada con muchos altibajos. La victoria no llegaba y por eso las lágrimas fueron un desahogo, la alegría de ver recompensado todo el trabajo. Ganar con la camiseta de la Selección Colombia es otra cosa, es otro sentimiento, algo muy especial”, afirmó.

El carmelitano también destacó el trabajo colectivo que permitió controlar el desarrollo de la competencia y respaldó las decisiones del cuerpo técnico. “El trabajo en equipo es primordial. Brayan Sánchez y Alejandro Osorio estuvieron mucho tiempo al frente controlando la fuga. Además, esta victoria ratifica las decisiones del profesor David Vargas, quien me vio crecer como ciclista y como persona. Muchas veces hay comentarios sobre las convocatorias, pero los resultados demuestran que las decisiones fueron acertadas”.

Finalmente, el pedalista paisa le dedicó la victoria a las personas que lo han acompañado durante su proceso deportivo. “Llevo 13 años en el ciclismo y este triunfo también es para mi familia y para mi pareja, que ha cambiado muchas cosas en mi vida. Gracias a ellos sigo teniendo la convicción para continuar trabajando y compitiendo al más alto nivel”.

Con esta victoria, Colombia sumó una nueva medalla de oro en Santo Domingo 2026 y reafirmó su protagonismo en una disciplina que históricamente ha entregado importantes alegrías al país dentro del ciclo olímpico. Martín Cochise Rodríguez fue el que abrió el camino en los Centroamericanos de San Juan en 1966, cuatro año más tarde Jaime Galeano volvió a ganar el oro para Colombia en Panamá. Las últimas tres victoria llegaron de la mano de Fredy Moncada (Ponde 1993), Nelson Soto (Barranquilla 2018) y la de Nicolás Gómez en Santo Domingo.

*Con Información Prensa Cómite Olímpico Colombiano