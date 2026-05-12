“Esta victoria nos alegra el ánimo”: Jhonatan Narváez tras conseguir su tercer triunfo en la historia de la ‘Corsa Rosa’

El campeón nacional de Ecuador, Jhonatan Narváez, se impuso al ‘sprint’ en la cuarta etapa del Giro de Italia, disputada entre Catanzaro y Cosenza. El pedalista ecuatoriano logró su tercera victoria en la ronda italiana, después de sus triunfos en 2020 y 2024.

“Muy contento, he estado entrenando muy duro en Ecuador los últimos tres meses. La definición estuvo muy dura, a 700 metros de la llegada, estaba bien colocado y al final era una cuestión de piernas”, dijo Narváez al finalizar la etapa.

Asimismo, el suramericano aprovechó la oportunidad para agradecerle a sus compañeros el gran trabajo realizado que lo ayudó para entrar muy bien posicionado en la definición.

“Esta victoria nos alegra el ánimo, así que quiero dedicársela a todos los compañeros que nos han tenido que dejar en lo que va de Giro”, agregó en referencia a Marc Soler, Jay Vine y Adam Yates, todos ellos fuera de carrera tras el accidentado arranque en Bulgaria.