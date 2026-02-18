Connect with us

MountainBike

“Esta carrera fue fundamental para encontrar mi ritmo tras el descanso”: Leonardo Páez, luego de su primera competencia del año

Publicado

Hace 3 horas

el

El ciclomontañista boyacense Leonardo Páez inició su temporada de gravel con la Santa Vall by The Traka 2026. (Foto © Lee Cougan – Basso Factory Racing)
MountainBike

GW ERCO SPORTFITNESS inició la temporada 2026 de MTB con protagonismo nacional en Quindío

Publicado

Hace 4 horas

el

18 febrero, 2026

Por

El GW ERCO SPORTFITNESS de MTB abrió el 2026 con múltiples podios y reafirmando la solidez de un proyecto que integra desarrollo de talento, alto rendimiento y visión rumbo a Los Angeles 2028.
MountainBike

Iván Felipe López, ganador del cross country olímpico en la primera válida de la Copa Nacional de MTB

Publicado

Hace 1 día

el

17 febrero, 2026

Por

El cundinamarqués Iván Felipe López se destacó en la primera válida de la Copa Nacional de MTB. (Foto © Eje Pedal)
MountainBike

“Lo corrí con toda mi alma y logré por fin quedar campeón de esta carrera tan magnífica”: Sebastián Holguín tras ganar en Valparaíso

Publicado

Hace 1 día

el

17 febrero, 2026

Por

Sebastián Holguín, gran campeón del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026. (Foto © Jean Louis de Heeckeren / Red Bull Content Pool)
