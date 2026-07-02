¡Espíritu deportivo! Venezuela participará en los Juegos Parasuramericanos de Valledupar 2026

El espíritu deportivo ya se palpita en Valledupar gracias a los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 que este jueves dan inicio a su programa de competencias en paracycling, y también le dan la bienvenida a la delegación de Venezuela, que llegan en un vuelo charter para afrontar el evento multideportivo.

El primer grupo conformado por 61 para atletas del vecino país hará su arribo a la capital del Cesar para alistar su participación en paracycling, baloncesto en silla de ruedas, para tenis de mesa, gólbol, voleibol sentado y para powerlifting, disciplinas que hacen parte del Parasuramericano que tendrá lugar del 2 al 15 de julio, y que convoca a un total de 11 países de la región.

El próximo 9 de julio llegará la otra parte de la delegación para completar los 123 para atletas y disputar los campeonatos de las otras siete disciplinas del programa.

El deporte es solidaridad y estos Juegos servirán para abrigar, en medio de la sana competencia, a la delegación venezolana que, a pesar de la situación que afronta la nación por los dos terremotos del pasado 24 de junio, cumple su cita en la segunda edición de los Juegos, gracias al apoyo decidido del Ministerio del Deporte de Colombia, el Comité Paralímpico de las Américas y demás miembros del Comité Organizador Local.

Venezuela ocupó el tercer lugar del medallero en los primeros Parasuramericanos, que se cumplieron hace 12 años en Santiago de Chile con 600 participantes.

Los Parasuramericanos se desarrollarán en una infraestructura moderna y de primer nivel, legado de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. En la capital del Cesar se tendrán competencias en el Complejo Deportivo de Alto Rendimiento La Gota Fría y en el Centro Cultural de La Música Vallenata, mega obra cultural.

En Codazzi se contará con la Villa Deportiva (fútbol para ciegos) y el paracycling de ruta en sus dos modalidades se realizará por la vía departamental La Palizada.

*Con Información Prensa Mindeporte