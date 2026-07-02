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¡Espíritu deportivo! Venezuela participará en los Juegos Parasuramericanos de Valledupar 2026
El espíritu deportivo ya se palpita en Valledupar gracias a los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 que este jueves dan inicio a su programa de competencias en paracycling, y también le dan la bienvenida a la delegación de Venezuela, que llegan en un vuelo charter para afrontar el evento multideportivo.
El primer grupo conformado por 61 para atletas del vecino país hará su arribo a la capital del Cesar para alistar su participación en paracycling, baloncesto en silla de ruedas, para tenis de mesa, gólbol, voleibol sentado y para powerlifting, disciplinas que hacen parte del Parasuramericano que tendrá lugar del 2 al 15 de julio, y que convoca a un total de 11 países de la región.
El próximo 9 de julio llegará la otra parte de la delegación para completar los 123 para atletas y disputar los campeonatos de las otras siete disciplinas del programa.
El deporte es solidaridad y estos Juegos servirán para abrigar, en medio de la sana competencia, a la delegación venezolana que, a pesar de la situación que afronta la nación por los dos terremotos del pasado 24 de junio, cumple su cita en la segunda edición de los Juegos, gracias al apoyo decidido del Ministerio del Deporte de Colombia, el Comité Paralímpico de las Américas y demás miembros del Comité Organizador Local.
Venezuela ocupó el tercer lugar del medallero en los primeros Parasuramericanos, que se cumplieron hace 12 años en Santiago de Chile con 600 participantes.
Los Parasuramericanos se desarrollarán en una infraestructura moderna y de primer nivel, legado de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. En la capital del Cesar se tendrán competencias en el Complejo Deportivo de Alto Rendimiento La Gota Fría y en el Centro Cultural de La Música Vallenata, mega obra cultural.
En Codazzi se contará con la Villa Deportiva (fútbol para ciegos) y el paracycling de ruta en sus dos modalidades se realizará por la vía departamental La Palizada.
*Con Información Prensa Mindeporte
Ruta
Ciclo-Retro: los colombianos con más participaciones en la historia del Tour de Francia
La primera edición del Tour de Francia se remonta 1903, en una carrera organizada por el periódico deportivo francés L’Auto, que contó la participación de 60 ciclistas de los cuales sólo 21 lograron llegar a la meta en París.
El primer ciclista colombiano en participar en la prestigiosa carrera francesa fue Martín Emilio Cochise Rodríguez en 1975 y la primera incursión de un equipo nacional fue en 1983, cuando el Colombia-Pilas Varta, capitaneado por Alfonso Flórez Ortiz, se enfrentó a las mejores escuadras internacionales de la época.
Los escarabajos que acumulan más participaciones en la ronda gala son Rigoberto Urán con 10 entre las cuales se destaca su segundo lugar en 2017, y Nairo Quintana con 9 incursiones donde sobresalen sus dos segundos puestos en 2013 y 2015.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico presenta a los ciclistas colombianos con mayor número de participaciones en la Grande Bouclé, la segunda grande de la temporada, que este año cumple su edición número 113, y donde a lo largo de todo ese camino, Colombia tiene un capítulo especial, con actuaciones muy memorables.
*10 participaciones – Rigoberto Urán (2009, 2011, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
*9 participaciones – Nairo Quintana (2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
*8 participaciones – Fabio Parra (1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992)
*7 participaciones – Lucho Herrera (1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991)
*6 participaciones – Samuel Cabrera (1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989)
*6 participaciones – Carlos Mario Jaramillo (1985, 1986, 1987, 1990, 1991, 1992)
*6 participaciones – Abelardo Rondón (1986, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993)
*6 participaciones – Álvaro Mejía (1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995)
*6 participaciones – Hernán Buenahora (1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999)
*6 participaciones – Santiago Botero (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005)
Ruta
Santiago Garzón conquista el Alto de Santiago en el inicio de la Vuelta al Putumayo 2026
Arrancó la Vuelta al Putumayo 2026 con victoria del cundinamarqués Óscar Santiago Garzón en la categoría élite y sub-23. Al final, el corredor del GW Erco Sportfitness, tuvo los arrestos suficientes para superar a todos su rivales con una buena diferencia que superó los 30 segundos.
El nacido en Gama, Cundinamarca, hace 23 años, fue el más ser más fuerte en la fase montañosa de la jornada inugural, luego de recorrer 127 kilómetros entre municipio de Mocoa y el Alto de Santiago. Segundo y tercero entraron sus compañero de equipo Daniel Carvajal y Yonatan Castro.
El dominio de la escuadra de Luis Alfonso Cely fue abrumador, cerrando el top 5 con Sebastián Pinilla y Robinson López, quienes cedieron 51 y 53 segundos, respectivamente, con el ganador.
La competencia del calendario nacional continuará viernes con segunda etapa, de las cuatro pactadas, una jornada ondulada que saldrá del municipio de Mocoa para llegar hasta el municipio del Valle del Guamuez.
Vuelta al Putumayo (Categoría Juvenil)
Resultados Etapa 1 | Mocoa – Alto de Santiago (127 km)
|1
|Óscar Santiago Garzón
|GW Erco Sportfitness
|3:07:22
|2
|Daniel Carvajal
|GW Erco Sportfitness
|0:33
|3
|Yonatan Castro
|GW Erco Sportfitness
|0:41
|4
|Sevbastián Pinilla
|GW Erco Sportfitness
|0:41
|5
|Robinson López
|GW Erco Sportfitness
|0:43
|6
|David Caicedo
|Cine Cable
|0:53
|7
|Kevin Navas
|Equipo Mixto
|1:31
|8
|Juan Carlos López
|GW Erco Sportfitness
|2:01
|9
|Brandon Vega
|GW Erco Sportfitness
|2:15
|10
|Rubén Darío Acosta
|Tolima es Pasión
|2:32
Ruta
Martina Alzini se queda con el segundo capítulo de la Vuelta Femenina a Portugal; Julieta Benedetti en el top 10
En gran actuación, la italiana Martina Alzini (Cofidis Women Team) se impuso este sábado en solitario en la segunda etapa de la Vuelta Femenina a Portugal 2026, luego de recorrer 124,7 kilómetros entre Montijo y Tomar.
La corredora europea de 29 años, que este año ya ganó una etapa en la temporada, cruzó la línea de meta de primera ganándole a su compañera de equipo, la checa Kristyna Burlova y la española Eva Anguela (Cantabria Río Miera), quienes se reportaron en meta 2° y 3°, respectivamente.
La mejor suramericana de la jornada fue la argentina Julieta Benedetti (Toyota Valencia | SAV), cerrando el top 10 con el mismo tiempo de la ganadora, mientras que la colombiana Diana Corrales (Maiatos Women’s Cycling Team) ingresó en el puesto 42°.
La carrera portuguesa para mujeres continuará este viernes con una contrarreloj individual de 10,8 kilómetros, que se disputará en la ciudad ribereña de Coimbra.
Volta a Portugal Feminina (2.2)
Resultados Etapa 2 | Montijo – Tomar (124,7 km)
|1
|Martina Alzini
|Cofidis Women Team
|3:26:06
|2
|Kristyna Burlova
|Cofidis Women Team
|m.t.
|3
|Eva Anguela
|Cantabria Río Miera
|m.t.
|4
|Mia Gjertsen
|Selección de Noruega
|m.t.
|5
|Helene Hesters
|Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team
|m.t.
|6
|Valeria Valgonen
|Toyota Valencia | SAV
|m.t.
|7
|Kiara Lylyk
|Mayenne-Monbana-Mypie
|m.t.
|8
|Justine Gegu
|Mayenne-Monbana-Mypie
|m.t.
|10
|Julieta Benedetti
|Toyota Valencia | SAV
|m.t.
|42
|Diana Corrales
|Maiatos Women’s Cycling Team
|m.t.