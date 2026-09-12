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Espectacular victoria de Ion Izagirre en el Memorial Marco Pantani 2026
El Memorial Marco Pantani 2026 quedó en manos del español Ion Izagirre (Cofidis). El podio de la prestigiosa carrera de un día lo completaron el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) y el danés Mikkel Honoré (EF Education – EasyPost).
La prueba italiana, en homenaje al súper escalador Marco Pantani fallecido en 2004, tuvo este año 191,6 kilómetros de longitud entre las localidades de Riccione y Cesenatico, cerca al mar Adriático. La primera parte de la carrera incluyó subidas cortas y varios repechos, pero los últimos cuarenta kilómetros fueron llanos.
El español sucedió en el palmarés de la clásica al australiano Michael Storer campeón del año pasado. Para recordar que Colombia cuenta con dos podios en esta carrera transalpina, con un subtítulo de José Rodolfo Serpa en 2010, y un tercer puesto de Egan Bernal en 2017.
Resultados Memorial Marco Pantani (1.1)
Riccione – Cesenatico (191,6 km)
|1
|Ion Izagirre
|Cofidis
|4:23:43
|2
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|3
|Mikkel Honoré
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|4
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|5
|Markus Hoelgaard
|Uno-X Mobility
|0:23
|6
|Jai Hindley
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:23
|7
|Joris Delbove
|TotalEnergies
|0:23
|8
|Antonio Tiberi
|Bahrain – Victorious
|0:23
|9
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|0:25
|10
|Dorian Godon
|Netcompany INEOS
|0:29
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Vuelta a España: un valiente Mike Landa hace la gesta en la penúltima etapa y Enric Mas defiende el liderato
En el ascenso a Collado del Alguacil el español Mikel Landa sacó a relucir sus dotes de escalador e hizo la gesta, ganando la penúltima etapa de la Vuelta a España 2026, disputada sobre un trayecto de 186,8 kilómetros que incluyó cinco puertos categorizados y un final en alto de 8,4 km al 9.8%.
El experimentado pedalista del Soudal Quick-Step, que sumó su segunda victoria en la historia de la carrera española, atacó en las rampas más duras del ascenso final para llegar en solitario a la meta y celebrar un gran triunfo. Segundo entró el el noruego Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) y tercero el belga Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech).
En cuanto a los colombianos, Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) fue el mejor escarabajo de la jornada montañosa, entrando en puesto 17° a 8:31 del ganador, mientras que el resto de nacionales se reportaron en la meta así: Harold Tejada 24°, Santiago Buitrago 36° y Juan Felipe Rodríguez 40°.
Con relación a la clasificación general, Enric Mas (Movistar Team) se mantuvo primero. El podio lo completan el esloveno Primož Roglic (Red Bull – BORA – hansgrohe) y el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team).
La ronda ibérica finalizará este domingo con la etapa 21, una jornada ondulada de 112 kilómetros en Granada, donde conoraremos al sucesor del danés Jonas Vingegaard, campeón del año pasado.
La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)
Resultados Etapa 20 | La Calahorra – Collado del Alguacil (186,8 km)
|1
|Mikel Landa
|Soudal Quick-Step
|4:58:01
|2
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|0:47
|3
|Ramses Debruyne
|Alpecin-Premier Tech
|1:27
|4
|Pau Miquel
|Bahrain Victorious
|3:00
|5
|Urko Berrade
|Equipo Kern Pharma
|4:12
|6
|Jan Hirt
|NSN Cycling Team
|4:18
|7
|Jørgen Nordhagen
|Team Visma | Lease a Bike
|4:35
|8
|Sepp Kuss
|Team Visma | Lease a Bike
|4:35
|9
|Walter Calzoni
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|4:48
|10
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|4:53
|17
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|8:31
|24
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|11:07
|36
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|17:05
|40
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|18:32
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Seff Van Kerckhove revalida el título en el Giro Della Lunigiana; Juan Esteban Canchón el mejor colombiano
Una de las nuveas figuras del ciclismo belga, Seff Van Kerckhove, revalidó su título de campeón en el Giro della Lunigiana, tras defender el liderato en la cuarta y última etapa de 108,1 kilómetros, disputada este sábado entre Castelnuovo Magra y Casano di Luni.
El podio de la quincuagésima edición de la prestigiosa carrera italiana de la categoría junior lo completaron el austriaco Michael Hettegger y el belga Vic De Smet. De los seis jóvenes colombianos que comenzaron, terminaron dos: Juan Esteban Canchón fue el más destacado de la Selección Colombia – Bicicletas Benros en la casilla 33° a 4:15 del campeón.
La última victoria de etapa quedó en manos del belga Vic De Smet, tras ser el más rápido de un grupo reducido con Andrés Felipe Walteros (Selección Colombia – Bicicletas Benros) en el puesto 24° a 10 segundos del vencedor.
El corredor belga Seff Van Kerckhove, que hace parte de las filas del equipo de desarrollo del Decathlon CMA CGM, sumó su segundo título consecutivo en la carrera tras el conseguido el año pasado.
Clasificación General Final
|1
|Seff Van Kerckhove
|Bélgica
|4:50:36
|2
|Michael Hettegger
|Austria
|0:02
|3
|Vic De Smet
|Bélgica
|0:03
|4
|Patrik Pezzo
|Veneto
|0:18
|5
|Luca Gugnino
|Piemonte
|0:21
|6
|Emilio Rodríguez
|México
|0:23
|7
|Niklas Wiesmayr
|Austria
|0:58
|8
|Rubén Friedl
|Austria
|1:00
|9
|Brandon Fedrizzi
|Bolzano
|1:01
|10
|Enrico Balliana
|Cerdeña
|1:05
|33
|Juan Esteban Canchón
|Selección Colombia – Bicicletas Benros
|4:15
|39
|Andrés Felipe Walteros
|Selección Colombia – Bicicletas Benros
|4:53
Ruta
Barnabás Vas gana la cuarta etapa del Tour de Rumania y se pone líder; Kevin Estupiñán en el top 10 de la general
En un final lleno de emociones, Barnabás Vas (Team United Shipping) terminó ganando la cuarta etapa del Tour de Rumania 2026, disputada sobre una distancia de 165,2 kilómetros entre las ciudades de Brașov y Ploiești, que incluyó tres puertos de montaña categorizados.
En el último tramo, el corredor húngaro impuso un cambio de ritmo ganador que le representó convertirse en el vencedor y nuevo líder. Segundo se reportó el rumano Cristian Raileanu (Selección de Rumania). El italiano Enea Sambinello (Selección de Italia) ingresó tercero a 38 segundos.
Con relación a los colombianos, Kevin Estupiñán (UC Mónaco) se reportó en el puesto 14° a 38 segundos del ganador y Juan Miguel Díaz (UC Mónaco) se clasificó en el puesto 47° más de 6 minutos de Vas.
En cuanto a la clasificación general, el húngaro András Gusztáv Pakot (Team United Shipping) perdió el liderato con su compatriota y compañero de equipo Barnabás Vas. El podio parcial lo completan el rumano Cristian Raileanu y el italiano Enea Sambinello.
La carrera rumana finalizará este domingo con la disputa de la quinta y última etapa, una jornada llana de 100 kilómetros, que se disputará en la capital Bucarest, donde conoceremos al sucesor del italiano Cesare Chesini, campeon del año pasado.
Tour de Rumania (2.2)
Resultados Etapa 4 | Brașov – Ploiești (165,2 km)
|1
|Barnabás Vas
|Team United Shipping
|3:32:42
|2
|Cristian Raileanu
|Selección de Rumania
|0:16
|3
|Enea Sambinello
|Selección de Italia
|0:38
|4
|Jaume Barceló
|UC Mónaco
|0:38
|5
|Lorenzo Basso
|UC Mónaco
|,,
|6
|Andrea Bruno
|Selección de Italia
|0:38
|7
|Mykhailo Basaraba
|UC Mónaco
|0:38
|8
|Mattew-Denis Piciu
|Spor Toto Cycling Team
|0:38
|9
|Mustafa Tekin
|MENtoRISE Teem CCN
|0:38
|10
|Tord Wikander
|NCF Region Vest
|0:38
|14
|Kevin Andrés Estupiñán
|UC Mónaco
|0:38
|47
|Juan Miguel Díaz
|UC Mónaco
|6:50
Clasificación General Individual
|1
|Barnabás Vas
|Team United Shipping
|15:02:32
|2
|Cristian Raileanu
|Selección de Rumania
|0:13
|3
|Enea Sambinello
|Selección de Italia
|0:26
|4
|András Gusztáv Pakot
|Team United Shipping
|0:28
|5
|Ronan O’Connor
|APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery
|0:30
|6
|Basaraba Mykhailo
|UC Mónaco
|0:36
|7
|Luca Fraticelli
|Vega – Vitalcare – Dynatek
|0:36
|8
|Jaume Barceló
|UC Mónaco
|0:58
|9
|Mattew-Denis Piciu
|MENtoRISE Teem CCN
|0:58
|10
|Kevin Andrés Estupiñán
|UC Mónaco
|0:58
|37
|Juan Miguel Díaz
|UC Mónaco
|11:34