Espectacular victoria de Ion Izagirre en el Memorial Marco Pantani 2026

En el ascenso a Collado del Alguacil el español Mikel Landa sacó a relucir sus dotes de escalador e hizo la gesta, ganando la penúltima etapa de la Vuelta a España 2026, disputada sobre un trayecto de 186,8 kilómetros que incluyó cinco puertos categorizados y un final en alto de 8,4 km al 9.8%.

El experimentado pedalista del Soudal Quick-Step, que sumó su segunda victoria en la historia de la carrera española, atacó en las rampas más duras del ascenso final para llegar en solitario a la meta y celebrar un gran triunfo. Segundo entró el el noruego Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) y tercero el belga Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech).

En cuanto a los colombianos, Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) fue el mejor escarabajo de la jornada montañosa, entrando en puesto 17° a 8:31 del ganador, mientras que el resto de nacionales se reportaron en la meta así: Harold Tejada 24°, Santiago Buitrago 36° y Juan Felipe Rodríguez 40°.

Con relación a la clasificación general, Enric Mas (Movistar Team) se mantuvo primero. El podio lo completan el esloveno Primož Roglic (Red Bull – BORA – hansgrohe) y el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team).

La ronda ibérica finalizará este domingo con la etapa 21, una jornada ondulada de 112 kilómetros en Granada, donde conoraremos al sucesor del danés Jonas Vingegaard, campeón del año pasado.

La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)

Resultados Etapa 20 | La Calahorra – Collado del Alguacil (186,8 km)

1 Mikel Landa Soudal Quick-Step 4:58:01 2 Tobias Halland Johannessen Uno-X Mobility 0:47 3 Ramses Debruyne Alpecin-Premier Tech 1:27 4 Pau Miquel Bahrain Victorious 3:00 5 Urko Berrade Equipo Kern Pharma 4:12 6 Jan Hirt NSN Cycling Team 4:18 7 Jørgen Nordhagen Team Visma | Lease a Bike 4:35 8 Sepp Kuss Team Visma | Lease a Bike 4:35 9 Walter Calzoni Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 4:48 10 Lorenzo Fortunato XDS Astana Team 4:53