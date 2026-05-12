Escarabajos x El Mundo: Rafael Pineda se subió al podio en el Grand Prix de Martinica

El pedalista boyacense Rafael Pineda cumplió una destacada actuación en el Grand Prix de Martinica, terminando en el 2° puesto a tan solo 22 segundo del ganador. El escarabajo, de 27 años, poco a poco va retomando la forma que tuvo en el Colombia Tierra de Atletas GW Shimano.

El escarabajo conquistó su tercer podio esta temporada con el equipo Team Pédale Pilotine-Maxo Location tras ganar la Challenge des Présidents de Clubs y el GP de la Ville du Vauclin, ambas pruebas en la isla caribeña.

La carrera de un día de 138,4 kilómetros quedó en manos de su compañero de equipo, el galo Anthony Pérez, quien se consagró campeón de la tercera edición de la novel competencia. El podio lo completó el francés Josué Hodebourg (Madinina Bikers).

En cuanto al otro colombiano, Marlon Garzón (Team Pédale Pilotine-Maxo Location) cerró el top 5 a más de 9 minutos del vencedor.

Resultados Grand Prix STRM-Martinique