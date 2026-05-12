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Escarabajos x El Mundo: Rafael Pineda se subió al podio en el Grand Prix de Martinica
El pedalista boyacense Rafael Pineda cumplió una destacada actuación en el Grand Prix de Martinica, terminando en el 2° puesto a tan solo 22 segundo del ganador. El escarabajo, de 27 años, poco a poco va retomando la forma que tuvo en el Colombia Tierra de Atletas GW Shimano.
El escarabajo conquistó su tercer podio esta temporada con el equipo Team Pédale Pilotine-Maxo Location tras ganar la Challenge des Présidents de Clubs y el GP de la Ville du Vauclin, ambas pruebas en la isla caribeña.
La carrera de un día de 138,4 kilómetros quedó en manos de su compañero de equipo, el galo Anthony Pérez, quien se consagró campeón de la tercera edición de la novel competencia. El podio lo completó el francés Josué Hodebourg (Madinina Bikers).
En cuanto al otro colombiano, Marlon Garzón (Team Pédale Pilotine-Maxo Location) cerró el top 5 a más de 9 minutos del vencedor.
Resultados Grand Prix STRM-Martinique
|1
|Anthony Pérez
|Team Pédale Pilotine-Maxo Location
|3:15:53
|2
|Rafael Pineda
|Team Pédale Pilotine-Maxo Location
|0:22
|3
|Josué Hodebourg
|Madinina Bikers
|6:50
|4
|Martin Deschatres
|Madinina Bikers
|6:50
|5
|Marlon Garzón
|Team Pédale Pilotine-Maxo Location
|9:01
|6
|Jordan Labejof
|VC Diamantinois
|11:04
|7
|Emile Demazy
|C.C.Vauclinois
|11:59
|8
|Yannick Lorsold
|VC Saintannais
|12:30
|9
|Yohann Simon
|V.C.François
|12:43
|10
|Mathis Lagrand
|VC Diamantinois
|13:29
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Ciclo-Retro: los colombianos con más participaciones en la historia del Giro de Italia
La historia del Giro de Italia se remonta al 13 de mayo de 1909, cuando tuvo su primera edición, en una carrera organizada por el periódico deportivo La Gazzetta dello Sport que contó la participación de 127 ciclistas de los cuales sólo 49 llegaron a la meta en Milán.
El primer ciclista colombiano en correr la Corsa Rosa fue Martín Emilio Cochise Rodríguez en 1973 y la primera participación de un equipo nacional fue en 1985, cuando el equipo Varta-Café de Colombia, capitaneado por Reynel Montoya, se enfrentó a las mejores escuadras internacionales de la época.
Los escarabajos que acumulan más participaciones en la ronda italiana son Hernán Buenahora con 9 entre los cuales se destaca su sexto lugar en el 2000. Y Mauricio Ardila con 8 participaciones donde sobresale su puesto 15° en 2010.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico presenta el top 10 de los ciclistas colombianos con mayor número de participaciones en la ronda italiana, la primera grande de la temporada, que este año cumple su edición número 109, y a lo largo de todo ese camino, Colombia tiene un capitulo especial, con actuaciones memorables.
*9 participaciones – Hernán Buenahora (1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001)
*8 participaciones – Mauricio Ardila (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011)
*7 participaciones – Luis Felipe Laverde (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008)
*7 participaciones – José Rodolfo Serpa (2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013)
*7 participaciones – Rigoberto Urán (2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2023)
*7 participaciones – Fernando Gaviria (2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
*6 participaciones – Nelson ‘Cacaito’ Rodríguez (1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996)
*6 participaciones – Rúber Albeiro Marín (1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)
*6 participaciones – José ‘Chepe’ González (1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001)
*6 participaciones – Freddy González (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005)
Ruta
Giro de Italia 2026: así arranca la general tras el periplo por Bulgaria
Tras el arranque en Bulgaria, el Giro de Italia 2026 sigue en Italia con una clasificación general muy apretada, con el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team) vistiendo la preciada ‘maglia rosa’. El corredor charrúa, líder sorpresivo de la ronda italiana, cuenta con una ventaja de tan solo cuatro segundos sobre el alemán Florian Stork (Tudor) y el colombiano Egan Bernal (Netcompany INEOS).
El suramericano, de 24 años, es la gran sensación de la edición 109° de la ‘Corsa Rosa’, después de ser uno de los grandes protagonistas tras ganar la segunda etapa y apoderarse del liderato. Silva ha puesto a su país en el mapa del ciclismo mundial.
Las diferencias entre los favoritos al podio son cortas, ya que hay 34 corredores a diez segundos con el jefe de filas del Team Visma | Lease a Bike, el danés Jonas Vingegaard, como el gran favorito.
La carrera se reanuda este martes ya en territorio italiano con la cuarta etapa, una jornada ondulada, de 138 kilómetros, entre Catanzaro y Cosenza, donde se avecina otra llegada masiva. La primera cita seria con la montaña se dará el viernes , donde se subirá al Blockhaus, una ascensión de primera categoría, en una etapa durísima de 244 kilómetros y 4.650 metros de desnivel.
Clasificación General Individual
|1
|Thomas Silva
|XDS Astana Team
|13:10:05
|2
|Florian Stork
|Tudor Pro Cycling Team
|0:04
|3
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:04
|4
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:06
|5
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|0:06
|6
|Jan Christen
|UAE Team Emirates-XRG
|0:10
|7
|Martin Tjøtta
|Uno-X Mobility
|0:10
|8
|Johannes Kulset
|Uno-X Mobility
|0:10
|9
|Enric Mas
|Movistar Team
|0:10
|10
|Lennert Van Eetvelt
|Lotto-Intermarché
|0:10
|11
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|0:10
|12
|Juan Pedro López
|Movistar Team
|0:10
|13
|Jan Hirt
|NSN Cycling Team
|0:10
|14
|Filippo Zana
|Soudal Quick-Step
|0:10
|15
|Markel Beloki
|EF Education-EasyPost
|0:10
|16
|Einer Rubio
|Movistar Team
|0:10
|17
|Javier Romo
|Movistar Team
|0:10
|18
|Darren Rafferty
|EF Education-EasyPost
|0:10
|19
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|0:10
|20
|Damiano Caruso
|Bahrain Victorious
|0:10
|21
|Alexander Cepeda
|EF Education-EasyPost
|0:10
|22
|Felix Engelhardt
|Team Jayco-AlUla
|0:10
|23
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:10
|24
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|0:10
|25
|Ben O’Connor
|Team Jayco-AlUla
|0:10
|26
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|0:10
|27
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|0:10
|28
|Martin López
|XDS Astana Team
|0:10
|29
|Matteo Sobrero
|Lidl-Trek
|0:10
|30
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|0:10
|31
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:10
|32
|Giovanni Aleotti
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:10
|33
|Andreas Leknessund
|Uno-X Mobility
|0:10
|34
|Josh Kench
|Groupama-FDJ United
|0:10
|35
|Tobias Lund Andresen
|Decathlon CMA CGM Team
|1:05
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Tour de Azerbaiyán: así quedaron los Team Medellín-EPM en la general luego de la segunda jornada
Transcurridos dos días de competencia en el Tour de Azerbaiyán, Diego Camargo se convirtió en el mejor del Team Medellín-EPM. El boyacense subió al puesto 12° de la clasificación general a 19 segundos del nuevo líder, el kazajo Yevgeniy Fedorov (XDS Astana Team).
La novel carrera del calendario UCI, que cuenta con la participación de seis escarabajos, vivió su segunda etapa, una jornada rompe-piernas de 193,3 kilómetros disputada entre la ciudad de Bakú y la localidad de Ismailli, que incluyó tres puertos de montaña categorizados.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta como quedaron los pedalistas del equipo continental antioqueño en el giro azerbaiyano, luego de dos capítulos.
Así quedaron los del Team Medellín-EPM en la Clasificación General
|12
|Diego Camargo
|Team Medellín – EPM
|0:19
|42
|Brayan Sánchez
|Team Medellín – EPM
|14:15
|49
|David González
|Team Medellín – EPM
|14:17
|57
|Óscar Sevilla
|Team Medellín – EPM
|14:17
|67
|Daniel Méndez
|Team Medellín – EPM
|14:23
|72
|Walter Vargas
|Team Medellín – EPM
|14:27