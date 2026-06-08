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Escarabajos X el Mundo: Iván Ojeda se consagró campeón en Martinica del Critérium Cycliste de la Ville du Lamentin

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Hace 44 mins

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El boyacense Iván Ojeda se consagró campeón del Critérium Cycliste de la Ville du Lamentin 2026. (Foto Facebook Iván Ojeda © Madinina Bikers)
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Tour Auvergne-Rhone-Alpes: la fuga vuelve a hacer de las suyas y esta vez celebra con Anthon Charmig

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8 junio, 2026

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El danés Anthon Charmig ganó la segunda etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. (Foto © Tour Auvergne-Rhône-Alpes)
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Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026: Lilibeth Chacón alcanzó su cuarto título

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8 junio, 2026

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La venezolana Lilibeth Chacón se consagró campeona de la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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Alejandro Pamplona dominó de principio a fin la Vuelta de la Juventud de Venezuela 2026; Simón Loaiza ganó el circuito final

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8 junio, 2026

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Alejandro Pamplona se consagró campeón de la Vuelta de la Juventud de Venezuela 2026. (Foto © GW Erco Sportfitness)
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