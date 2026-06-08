Escarabajos X el Mundo: Iván Ojeda se consagró campeón en Martinica del Critérium Cycliste de la Ville du Lamentin

El pedalista boyacense Iván Ojeda cumplió una destacadísima actuación en el Critérium Cycliste de la Ville du Lamentin en Martinica y terminó consagrándose campeón de la carrera tras cuatro días de competencia. El escarabajo, de 24 años, poco a poco va retomando la forma que tuvo en el Colombia Pacto por el Deporte – GW Shimano.

“Me siento sumamente feliz y bendecido por este resultado tan increíble. Hemos venido trabajando muy, muy fuerte para que este momento se diera. En las competencias anteriores estuvimos acariciando la victoria y se nos escapaba por muy poco, pero hoy confirmo que los tiempos de Dios son perfectos. Fue una carrera de muchísima regularidad y entrega de principio a fin junto a mi equipo”, escribió Ojeda en su redes sociales.

El oriundo de Beteitiva, Boyacá conquistó su segundo podio esta temporada con el equipo C.C.Vauclinois tras terminar segundo en el Grand Prix de la Montagne Pelée, prueba disputada en la isla caribeña de Martinica.



Podio final del Critérium Cycliste de la Ville du Lamentin 2026. (Foto Facebook Iván Ojeda © Madinina Bikers)

Al colombiano lo acompañaron en el podio los franceses Anthony Pérez (Team Pédale Pilotine-Maxo Location) y Benjamín Le Ny (Team Madras Capesterre Belle-Eau), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.

En cuanto a los otros colombianos en competencia, Rafael Pineda (Team Pédale Pilotine-Maxo Location) cerró el top 5 a 2:21 de su compatriota, Marlon Garzón (Team Pédale Pilotine-Maxo Location) concluyó en la posición 19° y David Alejandro Camargo (C.C.Vauclinois) finalizó en la casilla 24°.

En lo referente a la última etapa, esta se desarrolló en un circuito de 107,2 kilómetros, y terminó con victoria del francés Martin Deschatres, quien llegó escapado a la meta, superando a sus coterráneos Rémi Marcoux y Dubos Arthur.

Clasificación General Final – Critérium Cycliste de la Ville du Lamentin