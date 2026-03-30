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Escarabajos por el mundo: un repaso a los últimos resultados de los colombianos

Publicado

Hace 31 mins

el

El bogotano Santiago Buitrago, el mejor colombiano en la Volta a Catalunya 2026. (Foto © Gilberto Chocce)
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Dominio colombiano en el Tour Andina 2026 con Anthuar González de campeón y Kevin Peñaloza 3°

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30 marzo, 2026

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El colombiano Anthuar González y el venezolano Rafael Campos, los dos mejores del Tour Andina 2026. (Foto © Tour Andina)
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Así quedaron los tres colombianos en la general final de la Volta Alentejo

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30 marzo, 2026

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El zipaquireño Jesús David Peña, en el podio de la Volta Alentejo celebrando el título de su compañero de equipo Tiago Antunes. (Foto © Efapel Cycling)
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Jhonatan Chaves redondeó el dominio del Nu Colombia en la Vuelta al Valle; Javier Jamaica bicampeón

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30 marzo, 2026

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Jhonatan Chaves ganó la quinta etapa de la Vuelta al Valle 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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