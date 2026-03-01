“Es una felicidad Indescriptible que me infla el pecho”: Juan Pablo Ortega tras ganar la jornada final de la Vuelta al Tolima

Sorprendiendo a los máximos favoritos, Juan Pablo Ortega ganó la última etapa de la Vuelta al Tolima 2026, al imponerse al sprint en la jornada final que se disputó este domingo por las calles de la ciudad de Ibagué.

“La verdad que es una felicidad indescriptible que me infla el pecho con este lindo patrocinador y aquí estamos dando la cara, agradeciendo a las personas que han creído en mí porque no han sido años fáciles”, dijo el joven pedalista del Nu Colombia.

El corredor antioqueño Sub-23 firmó el triunfo, superando al sprint a Cristián Vélez (Team Sistecrédito) y a Alejandro Osorio (Orgullo Paisa).

“Ha sido un crecimiento muy progresivo con mi entrenador Nicolás Mejía y pues muy agradecido con él, pues que cada paso en grande que doy es gracias a que el esta detrás de mí, machacándome como un segundo padre”, concluyó Ortega.