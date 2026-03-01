Ruta
“Es una felicidad Indescriptible que me infla el pecho”: Juan Pablo Ortega tras ganar la jornada final de la Vuelta al Tolima
Sorprendiendo a los máximos favoritos, Juan Pablo Ortega ganó la última etapa de la Vuelta al Tolima 2026, al imponerse al sprint en la jornada final que se disputó este domingo por las calles de la ciudad de Ibagué.
“La verdad que es una felicidad indescriptible que me infla el pecho con este lindo patrocinador y aquí estamos dando la cara, agradeciendo a las personas que han creído en mí porque no han sido años fáciles”, dijo el joven pedalista del Nu Colombia.
El corredor antioqueño Sub-23 firmó el triunfo, superando al sprint a Cristián Vélez (Team Sistecrédito) y a Alejandro Osorio (Orgullo Paisa).
“Ha sido un crecimiento muy progresivo con mi entrenador Nicolás Mejía y pues muy agradecido con él, pues que cada paso en grande que doy es gracias a que el esta detrás de mí, machacándome como un segundo padre”, concluyó Ortega.
Ruta
El Team Medellín revalida el título de la Vuelta Independencia en República Dominicana con Wilmar Paredes
La Vuelta Independencia Nacional de República Dominicana 2026 la ganó Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM). El pedalista antioqueño, de 29 años, defendió sin problemas el liderato en la jornada final, disputada por los alrededores de la capital dominicana.
Los puestos de honor de la ronda caribeña los completaron el costarricense Joseph Ramírez (Verrazano-Santiago) y el estadounidense James Schurman (City Bikes Miami), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
Paredes, que fue tercero en 2025, sucedió en el palmarés de la carrera centroamericana al colombo-español Óscar Sevilla, quien salió campeón el año pasado. La escuadra antioqueña ya había ganado esta carrera en 2019 con Robinson Chalapud.
La jornada final la ganó el estadounidense Carlos Roche (City Bikes Miami). El mejor colombiano del día fue el líder Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM), escoltando al ganador.
CLASIFICACIONES COMPLETAS
Ruta
Laura Rojas campeona de la Vuelta al Tolima; María Paula Latriglia sella con victoria el monólogo del Sistecrédito
Final feliz para el Team Sistecrédito en el cierre de la Vuelta al Tolima Femenina 2026. La casanareña María Paula Latriglia se impuso en la última etapa de la competencia, y su compañera de equipo Laura Daniela Rojas se consagró campeona de la ronda tolimense para mujeres. El equipo de Gabriel Jaime Vélez fue dominador absoluto de la carrera, ganando las cinco jornadas.
La campeona nacional de ruta se quedó con el título tras mantener el liderato sin complicaciones en la última etapa, un circuito corto de 44,4 kilómetros disputado por las calles de la ‘Capital Musical de Colombia’.
En un final a pura velocidad se definió la jornada final de la ronda tolimense para mujeres, donde María Paula Latriglia fue la más rápida y se llevó la victoria de la cuarta etapa, que transcurrió por las calles de Ibagúe.
En cuanto a la general, no se presentaron cambios. De esta manera, Laura Rojas (Team Sistecrédito) se llevó el título general. La pedalista huilense se subió a lo más alto del podio de ronda tolimense, acompañada de Camila Valbuena (Bogotá-IDRD), quien terminó 2° y de Natalia Garzón (Team Sistecredito), que ocupó el 3° puesto.
CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL
|1
|Laura Daniela Rojas
|Team Sistecrédito
|7:53:41
|2
|Camila Valbuena
|Bogotá IDRD
|2:09
|3
|Natalia Garzón
|Team Sistecrédito
|4:00
|4
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|8:20
|5
|Zara Lamprea
|Ciclismo Capital
|10:24
|6
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|16:41
|7
|Karen Virviescas
|Team Bacx
|16:41
|8
|María Paula Latriglia
|Team Sistecrédito
|16:54
|9
|Samara Bedoya
|Team Sistecrédito
|20:20
|10
|Erika Botero
|Team Sistecrédito
|23:15
Ruta
Romain Grégoire conquista la Faun Drôme Classic; Diego Pescador el mejor latinoamericano en el puesto 22°
La edición 14 de la clásica francesa Faun Drôme la ganó el francés Romain Grégoire (Groupama – FDJ United). El corredor de 23 años logró completar con éxito un ataque en los últimos kilómetros, en una carrera plagada de montaña.
El joven pedalista galo se impuso por delante del estadunidense Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) y de su compatriota Lenny Martínez (Bahrain – Victorious), quienes completaron el podio.
La prueba de una día, perteneciente al calendario UCI ProSeries se disputó sobre 181 kilómetros con salida y llegada en la localidad francesa de Étoile-sur-Rhône. Grégoire sucedió en el palmarés de la prueba francesa al español Juan Ayuso, ganador el año pasado.
Con relación a los colombianos, Diego Pescador (Movistar Team) consiguió finalizar la prueba en el puesto 22° a más de un minuto del ganador y Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) concluyó en la casilla 41° a 46 segundos de Grégoire.
Resultados Faun Drome Classic (1.Pro)
Étoile-sur-Rhône – Étoile-sur-Rhône (189 km)
|1
|Romain Grégoire
|Groupama – FDJ United
|4:14:11
|2
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|,,
|3
|Lenny Martínez
|Bahrain – Victorious
|0:02
|4
|Quinten Hermans
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|,,
|5
|Paul Lapeira
|Decathlon CMA CGM Team
|,,
|6
|Dorian Godon
|INEOS Grenadiers
|,,
|7
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|,,
|8
|Alex Aranburu
|Cofidis
|,,
|9
|Lukas Nerurkar
|EF Education – EasyPost
|,,
|10
|Clément Venturini
|Unibet Rose Rockets
|0:10
|11
|AndreaBagioli
|Lidl – Trek
|0:13
|22
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:20
|41
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|0:46