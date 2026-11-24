El director de competición del equipo Netcompany – Ineos, Geraint Thomas, expresó su satisfacción tras confirmarse la renovación contractual del ciclista colombiano Egan Bernal. El exciclista destacó la importancia estratégica y humana que representa la permanencia del escarabajo dentro de la estructura británica, asegurando que toda la plantilla recibió la noticia con entusiasmo.

En sus declaraciones, Thomas resaltó la trayectoria deportiva y el ejemplo de resiliencia del campeón del Tour de Francia en 2019 y del Giro de Italia en 2021. “Egan es una gran parte de este equipo. Su recuperación tras su grave caída y lo que ha logrado desde entonces es increíble. Es un campeón en todos los sentidos de la palabra”, afirmó el excorredor británico sobre el proceso de superación del pedalista zipquireño.

Asimismo, el manager subrayó el papel de liderazgo que ejerce Bernal sobre las nuevas generaciones que integran la escuadra. Según indicó Thomas, los talentos emergentes del conjunto encuentran en el pedalista nacional un referente clave para su desarrollo profesional: “Los ciclistas más jóvenes le admiran y pueden aprender mucho de su determinación y de la forma en cómo afronta las cosas, dentro y fuera de la bici”.

Con este respaldo institucional, el Netcompany – Ineos ratifica su confianza en la experiencia y jerarquía de uno de sus máximos referentes históricos para afrontar los próximos retos del calendario internacional. “Todo el equipo está muy feliz de que continúe”, concluyó Thomas, sellando así el compromiso de la escuadra con el futuro deportivo del formidable pedalista colombiano.