Erlend Blikra sale victorioso en el segundo capítulo de la Artic Race con destaque de Thomas Silva

En un final a pura velocidad, Erlend Blikra (Uno-X Mobility) ganó la segunda etapa de la Artic Race de Noruega al imponerse en el embalaje, tras recorrer 180 kilómetros entre el municipio costero de Bø i Vesterålen y la población de Andenes, mientras que el italiano Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) conservó la camiseta amarilla de líder.

El corredor escandinavo superó en el sprint grupal al británico Ethan Vernon (NSN Cycling Team) y al italiano Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto al único al suramericano en competencia, el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team), quien estuvo muy activo durante la jornada, se reportó en el puesto 27° con el mismo tiempo del ganador.

La carrera vikinga, que no cuenta con participación colombiana, continuará este sábado se disputará la tercera etapa entre Stokmarknes y Storheia Summit, con recorrido de 146,5 kilómetros en terreno ondulado, que incluye tres premios de montaña.

Arctic Race of Norway (2.Pro)

Resultados Etapa 2 | Bø i Vesterålen – Andenes (180 km)