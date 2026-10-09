Erika Botero se coronó campeona de la Clásica de El Carmen de Viboral; Diana Peñuela sumó tres victorias

La pedalista antioqueña Erika Botero, integrante del Team Sistecrédito, se consagró campeona de la rama femenina en la Clásica El Carmen de Viboral tras una vibrante y dramática jornada de cierre en el Oriente antioqueño. Botero, quien ganó la etapa reina, logró retener el liderato general y celebrar el título, sucediendo a la chilena Aranza Villalón, ganadora el año pasada.

El camino hacia la gloria no estuvo exento de suspenso, ya que la nueva monarca de la ‘Grande de Antioquia’ sufrió una caída durante el circuito de la última etapa. A pesar del golpe y el susto generalizado, la corredora del Sistecrédito demostró un coraje excepcional, reincorporándose rápidamente a la bicicleta para defender con éxito su ventaja en la clasificación general y asegurar su lugar en lo más alto del podio.

El podio final de esta tradicional carrera se completó con dos ciclistas de alto nivel que dieron batalla hasta el último kilómetro. El segundo lugar de la clasificación general individual quedó en manos de Jessenia Meneses (Orgullo Paisa), mientras que la tercera posición del podio de honor la ocupó Zara Lamprea (Ciclismo Capital), consolidando un podio de lujo para esta edición de la competencia.

Por otra parte, la jornada de clausura sirvió para el lucimiento individual de Diana Carolina Peñuela, también del Team Sistecrédito, quien se impuso con autoridad en la línea de meta. Con esta brillante demostración de velocidad y potencia, Peñuela alcanzó su tercera victoria de etapa en la presente edición de la clásica, cerrando con broche de oro una semana redonda para su escuadra.



Diana Peñuela ganó la última etapa de la Clásica El Carmen de Viboral 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Resultados Última Etapa

1 Diana Carolina Peñuela Team Sistecrédito 1:08:49 2 Jessenia Meneses Orgullo Paisa m.t. 3 Luias Morales Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral m.t. 4 María Paula Latriglia Team Sistecrédito m.t. 5 Stefanía Sánchez Team Sistecrédito 0:09 6 Sara Sofía Lamprea Ciclismo Capital 0:15 7 Andrea Alzate Orgullo Paisa 0:20 8 Erika Botero Team Sistecrédito m.t. 9 Samara Bedoya Team Sistecrédito 0:33 10 Sorley Quesada Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral 1:02



El podio con las mejores de la Clásica El Carmen de Viboral 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clasificación General Final