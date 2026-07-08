Episodio 5: Tour de Francia 2026 Etapa 4. Mads Pedersen gana y Torstein Træen nuevo líder.

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2025-2026 del Ministerio del Deporte será el resultado de un proceso de diálogo construido junto a la ciudadanía durante los últimos meses. Para ello, la entidad desarrolló ejercicios participativos que permitieron recoger propuestas, inquietudes y expectativas de la ciudadanía y de los actores del Sistema Nacional del Deporte.

El proceso comenzó con un recorrido por las regiones, donde se escuchó a beneficiarios, dirigentes deportivos, líderes comunitarios y representantes de los organismos deportivos para conocer cómo evalúan la gestión institucional y cuáles son las principales necesidades en sus territorios.

A estas jornadas se sumaron dos consultas ciudadanas virtuales que ampliaron la participación. La primera, orientada a priorizar los temas que serán abordados durante la audiencia pública, que estuvo abierta entre el 22 de abril y el 13 de mayo de 2026. Resultado de este ejercicio, se seleccionaron como asuntos prioritarios la capacitación en administración deportiva, el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, los proyectos de infraestructura, la gestión contractual y la ejecución presupuestal. Los resultados fueron consolidados en un informe que se encuentra publicado en el sitio oficial del ministerio y que fue socializado con la ciudadanía.

Posteriormente, entre el 11 de junio y el 3 de julio de 2026, se puso a consideración de la ciudadanía el Informe de Rendición de Cuentas 2025-2026. En esta consulta han participado ciudadanos de 20 departamentos y Bogotá, quienes presentaron observaciones, preguntas y comentarios sobre el documento.

El balance incluirá avances en alto rendimiento, talento y reserva deportiva, deporte escolar, deporte social comunitario, actividad física, recreación e infraestructura deportiva y recreativa, así como las acciones desarrolladas para fortalecer los organismos deportivos y la atención a mujeres, víctimas del conflicto, comunidades indígenas y afrodescendientes, además de los resultados en gestión presupuestal.

Con este ejercicio, se busca que la rendición de cuentas vaya más allá de la presentación de cifras. La audiencia será un espacio para responder a las inquietudes de la ciudadanía, compartir los resultados de la gestión y fortalecer el diálogo con quienes hacen parte del deporte en los territorios.

La audiencia pública de rendición de cuentas se realizará el próximo 23 de julio de 2026, a las 11:00 a.m. y será transmitida a través de las redes sociales de la entidad.

*Con Información Prensa Mindeporte