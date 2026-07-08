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Episodio 5: Tour de Francia 2026 Etapa 4. Mads Pedersen gana y Torstein Træen nuevo líder.

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Hace 2 horas

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Tour de Francia: Olav Kooij se queda con la quinta etapa en el primer duelo de sprinters

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El neerlandés Olav Kooij ganó la quinta etapa del Tour de Francia 2026. (Foto © Tour de France)
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El Ministerio del Deporte rendirá cuentas

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El balance incluirá lo hecho en el deporte escolar. (Foto © Prensa Mindeporte)
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“Teníamos claro que íbamos a apostar todo por Fernando Gaviria”: José Miguel Fernández tras el quinto capítulo del Tour

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8 julio, 2026

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El sprinter antioqueño Fernando Gaviria terminó en el top 20 en la quinta etapa del Tour de Francia 2026. (Foto Caja Rural - Seguros RGA © Sprint Cycling)
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