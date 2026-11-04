Empresas y Marcas
Magene entra en una nueva década y mira a Latinoamérica: entrevista con Mr. Song
Les presentamos la parte tres de nuestra visita a Magene: antes de salir a rodar con el club, Miguel y yo nos sentamos con Mr. Song, Overseas General Manager de Magene para hablar del futuro de la marca y del mercado latinoamericano.
Esto fue lo que más nos marcó:
🔹 El ciclista primero. Cuando te subes a la bicicleta, dice, todas las preguntas se vuelven simples: ¿qué necesita realmente el ciclista?
🔹 El XDS Astana. Su momento favorito fue en el Tour Down Under, en enero, viendo desde el carro del equipo a los corredores usar sus productos. Todo el esfuerzo del equipo, hecho realidad.
🔹 Una nueva imagen. Miguel notó un logo distinto en su camiseta. Magene entra en una nueva década: más profesional, más global y más enfocada en las necesidades reales del ciclista.
🔹 Latinoamérica. Quieren ser parte de nuestras comunidades, entenderlas y llegar con producto profesional y servicio local.
Y una frase que lo resume todo: el producto es donde empieza la relación, pero lo que hace durar a una marca es la relación entre las personas.
El resto te lo cuenta él. Dale play y disfruta la entrevista con Mr. Song o si quieres ver la parte 1 sobre la visita a la fabrica de Magene o la parte 2 sobre el ride con el Magene Cycling Club haz clic en el enlace.
Empresas y Marcas
GW impulsa su expansión internacional con una bici RAVEN custom para la isla de Barbados
La marca GW continúa expandiendo su presencia internacional con una apuesta por el STUNT en Barbados, una isla donde busca fortalecer su posicionamiento y reactivar el interés por esta modalidad. Para lograrlo, la marca colombiana desarrolló una bicicleta custom sobre el marco RAVEN, acompañada de ST 45, su línea de textil y accesorios para el STUNT, en una propuesta que combina diseño, personalización y nuevas oportunidades de mercado.
Aunque el STUNT tuvo una importante conexión con la comunidad ciclista de Barbados en el pasado, hoy cuenta con pocas alternativas disponibles en el mercado. En este contexto, GW busca acercarse a nuevos públicos y motivar a quienes practicaron esta modalidad a retomarla. Como parte de la iniciativa, la GW RAVEN Custom será sorteada entre los clientes que compren bicicletas GW en Taylor’s Cycle Centre, ubicado en Bridgetown y único punto de venta de la marca en la isla.
“Desarrollar una GW RAVEN customizada para Barbados representa nuestra capacidad de adaptarnos a las particularidades de cada mercado en el que tenemos presencia. Con esta iniciativa buscamos mostrarle al público de Barbados el potencial de GW en la modalidad de STUNT, fortalecer nuestro posicionamiento en la isla y comenzar a desarrollar una comunidad alrededor de esta disciplina, con productos que respondan a sus gustos y necesidades”, explicó Alejandro Panesso, jefe de Ventas Internacionales de GW.
Barbados, una oportunidad para el STUNT
Barbados es uno de los mercados internacionales con mayor trayectoria para GW. La marca ha trabajado de la mano de sus aliados comerciales en la isla para fortalecer su presencia y competir en un mercado donde también participan marcas reconocidas de la industria, como Trek, Diamondback y Raleigh.
Para Martin Taylor, propietario de Taylor’s Cycle Centre, la disponibilidad de bicicletas especializadas representa una oportunidad para recuperar el interés por el STUNT. Según explica, esta modalidad fue muy popular en Barbados a principios de los años 2000, pero actualmente registra poca actividad debido a que no hay bicicletas especializadas disponibles en el mercado de la isla.
En este contexto, la llegada de la GW RAVEN puede abrir nuevas posibilidades para quienes quieren iniciarse en esta disciplina y para aquellos riders que la practicaron anteriormente y podrían retomarla.
“La disponibilidad de la GW RAVEN nos ayudará a motivar a nuevos riders a probar esta modalidad e incluso podría animar a algunas de las personas que practicaban STUNT en el pasado a retomarla”, señaló Taylor.
El empresario también destaca la relación comercial que ha construido con GW y el respaldo que recibe de su equipo, tanto en la actualización sobre nuevos productos como en los procesos de pedidos y envíos. Este acompañamiento ha contribuido a mantener una relación comercial sólida y a ofrecer a sus clientes en Barbados un amplio portafolio de productos de la marca.
RAVEN y ST 45: una propuesta integral para el STUNT
La bicicleta custom combina el marco GW RAVEN con la propuesta de ST 45, la línea de GW especializada en textil y accesorios para la práctica del STUNT. Esta combinación permite a la marca presentar una oferta que va más allá de la bicicleta y que también conecta con la identidad y el estilo propios de esta modalidad.
En el STUNT, la personalización es parte importante de la experiencia. Por eso, la variedad de diseños y colores de la línea ST 45 ofrece alternativas para que los riders complementen su bicicleta y expresen su personalidad dentro y fuera de la práctica.
“La línea ST 45 es el complemento ideal para los marcos RAVEN, ya que ofrece una amplia variedad de colores y diseños que permiten crear combinaciones acordes con el estilo y la personalidad de cada ciclista”, explica Panesso.
De esta manera, GW busca ofrecer a los riders de Barbados una propuesta que integra bicicletas, textil y accesorios, con opciones para distintos estilos y una apuesta por fortalecer la presencia de la marca en la comunidad STUNT de la isla.
Una estrategia que va más allá de una bicicleta
El desarrollo de esta RAVEN Custom hace parte de una apuesta de GW por ampliar su alcance internacional y explorar nuevas oportunidades a través del STUNT. La experiencia de la marca en mercados como Colombia y Ecuador ha contribuido a comprender mejor las necesidades de esta comunidad y a construir una oferta que pueda adaptarse a diferentes públicos.
A esto se suma una evolución en su operación internacional: GW comenzó a despachar pedidos directamente desde fábrica hacía cada país, sin necesidad de pasar por Colombia. Este modelo abre nuevas posibilidades para atender los mercados de manera más eficiente y coordinar lanzamientos de productos en diferentes territorios.
Con la RAVEN Custom, GW busca acercar sus productos a nuevos públicos y ofrecer alternativas para quienes quieren descubrir o retomar el STUNT. El sorteo de la bicicleta a través de Taylor’s Cycle Centre suma un incentivo comercial a la iniciativa y amplía las oportunidades de acercar la marca a los consumidores de la isla.
Así, GW apuesta por ganar terreno en el mercado internacional del STUNT con una propuesta que combina bicicletas, textil, accesorios y personalización, y que busca darle un nuevo impulso a esta modalidad en Barbados.
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Rodar con el Magene Cycling Club: la marca con alma detrás del XDS Astana
Les presentamos la parte 2 de nuestra visita a Magene, donde rodamos con el Magene Cycling Club en Qingdao y descubrimos la cultura detrás del aliado tecnológico del XDS Astana Team.
Hay marcas que miran al ciclista desde lejos, con estudios y encuestas. Y hay otras que lo llevan por dentro. En Magene, quien sueña el producto es el mismo que sale a rodar con él.
Lo vimos con nuestros propios ojos en la primera parte de esta visita: oficinas con bicicletas junto a los escritorios, laboratorios, líneas de ensamblaje. Pero la verdadera respuesta a la pregunta de dónde nace la tecnología del XDS Astana, su aliado tecnológico, la encontramos el segundo día, sobre la carretera, con el Magene Cycling Club.
Aquí los ciclistas necesitan algo, lo imaginan, lo desarrollan, lo convierten en prototipo y lo hacen realidad. Primero para ellos mismos, para sus propias salidas. Y después, esas mismas ideas llegan a las manos de un equipo WorldTour y de millones de aficionados en el mundo.
Les confieso algo. Fue divertido y agónico. lo cierto es que esa gente anda muy duro y entrena muy fuerte. Hubo momentos en que solo pedía que las piernas me respondieran. Pero cuando miraba a mi alrededor veía lo mismo que veo en nuestras grupetas: gente que sufre y se ríe a la vez, sin necesitar muchas palabras, pero aprecia cada pedalazo junto a sus compañeros.
Y entonces llegó la parada. Hablábamos otro idioma, pero las risas eran las mismas. Ese momento valió todo el viaje de casi 30 horas.
El club no es un adorno de la marca, es el punto de conexión entre Magene y el mundo ciclístico. Los empleados que ruedan en él usan los productos y los prototipos antes de que lleguen al mercado. Qingdao tiene recorridos hermosos de montaña, de costa y dentro de la ciudad, y la inversión de Magene en esta comunidad es una apuesta clara por mantenerla motivada y soñando con el futuro tecnológico del ciclismo.
Ahí entendí la cultura de Magene. Una marca así no se construye solo con ingenieros. Se construye con gente que ama salir a rodar, igual que tú y que yo.
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Dentro de Magene: el corazón tecnológico detrás del XDS Astana
Mundo Ciclístico viajó a Qingdao, China, para conocer la sede de Magene: laboratorios, líneas de producción, 492 registros de propiedad intelectual y el club de ciclismo donde nace el futuro de la tecnología para ciclistas.
Hay viajes que uno cuenta por los kilómetros y otros por lo que se queda adentro. Este fue de los segundos. Hace un par de semanas, Mundo Ciclístico, la plataforma de ciclismo más importante de Latinoamérica, recibió una invitación de Magene para conocer el lugar de donde salen los productos que hoy usa el equipo WorldTour XDS Astana y millones de aficionados en el mundo. Dijimos que sí antes de terminar de leer el correo.
30 horas para llegar al origen
Bogotá, Madrid, Beijing y finalmente Qingdao. Casi 30 horas de vuelo y conexiones, con el cuerpo preguntándose en qué día y a qué hora vivía.
Qingdao es una ciudad portuaria de la costa este de China. Su cercanía al mar, su capacidad como puerto y el peso de las industrias que se han instalado allí explican un crecimiento económico difícil de dimensionar sin verlo. Entre esas empresas está Magene, que desde hace 11 años construye un ecosistema pensado por ciclistas y para ciclistas: ciclocomputadores, rodillos inteligentes, potenciómetros, sensores, bandas de frecuencia cardíaca y luces inteligentes. Hoy es aliada oficial del XDS Astana, que usa sus ciclocomputadores, bandas de frecuencia cardiaca, rodillos inteligentes y luces con radar.
Lo primero que vimos: bicicletas junto a los escritorios
Llegamos descuadrados por el jet lag, pero bastó cruzar la puerta para entender dónde estábamos. En las oficinas, los trabajadores tienen sus bicicletas estacionadas al lado de sus puestos de trabajo.
Ese detalle dice más de una empresa que cualquier presentación corporativa. Ahí no se fabrican “productos de ciclismo”. Se trabaja desde la pasión por rodar. Esa cultura nace de una visión empresarial que busca convertirse en un líder global en el ámbito del ciclismo profesional inteligente.
Y aquí cae cualquier idea preconcebida de “marca china genérica”. Después de recorrer la sede, para nosotros Magene debe estar entre las dos mejores marcas del mundo en fabricación de ciclocomputadores, rodillos inteligentes, potenciómetros, sensores y luces inteligentes.
Piso por piso: investigación, laboratorios y líneas de ensamblaje
Conocimos a los fundadores, a los directivos y, sobre todo, a las personas que están detrás de cada desarrollo: los equipos de investigación y diseño, los laboratorios, las líneas de ensamblaje. Cada piso nos sorprendió más que el anterior.
En cada paso del recorrido nos acompañó el equipo que lidera la marca: Sam Li, VP Global Marketing, Mr. Song, International General Manager, Rocky, International Sales Director, Bea, Regional Marketing Manager, Doris, Sales Manager; con ellos hablamos de producto, mercado y del futuro de la marca en América Latina, y en todos encontramos la misma pasión por el ciclismo que habíamos visto en las bicicletas junto a los escritorios.
Lo que más nos marcó fueron las mentes que hay detrás de cada producto. Son personas que viven el ciclismo desde adentro. Entienden lo que necesita un profesional del WorldTour, lo que necesita un aficionado de domingo y lo que necesitan ellos mismos cuando salen a rodar. Investigan, proponen y resuelven problemas de hoy y de mañana.
Esa cultura se refleja en números. Magene tiene 492 registros de propiedad intelectual: 51 patentes de invención, 223 marcas registradas, 157 modelos de utilidad, 61 derechos de autor.
La capacidad de producción es tal que la empresa está construyendo un segundo edificio de igual tamaño, con el doble de capacidad, para llegar a más países y territorios y aumentar su participación en el mercado global del ciclismo.
Pruebas que llevan los productos al límite
El primer día nos mostró algo más: la marca somete sus productos a pruebas que sobrepasan los límites. Ahí está la razón de la fiabilidad que luego llega a las manos de los ciclistas. Van adelante en visión y en innovación, y entendimos que es parte de una cultura que está sorprendiendo al mundo, no solo en el ciclismo sino en muchas industrias.
La cultura del ciclismo que vive Magene con su club
Faltaba una parte, y quizás la más reveladora del día 2: rodar con el Magene Cycling Club.
Fue divertido y fue agónico. Esta gente anda muy duro y entrena muy duro, pero también se divierte. Es el mismo espíritu de nuestras grupetas en Colombia, México y demás países de la región con otro idioma y las mismas risas en la parada.
El club es el punto de conexión entre Magene y el mundo ciclístico. Los empleados que ruedan en él usan los productos y los prototipos antes de que lleguen al mercado. De ahí han salido ideas y desarrollos que hoy disfruta un equipo WorldTour y, por extensión, los aficionados de todo el mundo. Qingdao tiene recorridos hermosos de montaña, de costa y dentro de la ciudad, y la inversión de la marca en esta comunidad es una apuesta clara por mantenerla motivada y soñando con el futuro tecnológico del ciclismo.
América Latina, un mercado que Magene valora
Magene ha encontrado en América mercados claves para su expansión. La relación entre calidad, costo y beneficio se adapta muy bien a las economías de la región y aunque Colombia es hoy su mercado principal, también tiene una gran crecimiento y acogida en México, Argentina, Chile y Brasil.
Lo que entendimos después de dos días
Es importante que la comunidad ciclística entienda esto: Magene no es una fábrica que hace equipamiento de ciclismo. Es una marca global y profesional de tecnología para el ciclismo, guiada por la innovación y la cultura, que ofrece soluciones para todos los momentos del ciclista: en casa sobre el rodillo y en la carretera.
Después de dos días de vivir esa cultura, entendimos el magnetismo y la claridad de intención detrás de cada desarrollo. El corazón de Magene es más grande y más fuerte de lo que imaginábamos. Sus competidores tienen motivos para mirar atrás, porque esta marca va adelante y viene con pasos gigantes. Su secreto es que no se trata de hacer productos por hacerlos, porque cualquiera podría. Se trata de ir más allá: resolver una necesidad real y construir un ecosistema que acompañe al ciclista en cada salida.
Cuando el corazón de una compañía late tan fuerte como el de Magene y sus más de mil colaboradores, el mundo del ciclismo lo siente.
Gracias, Magene
Esta es una de las experiencias más lindas que hemos vivido en los 50 años de Mundo Ciclístico. Gracias por la invitación a entender una cultura, un país, una empresa y una labor global tan grande, y a cada persona que nos acompañó a mostrarnos su trabajo.
Esperamos que Latinoamérica siga siendo un mercado excepcional para la marca, porque el amor por el ciclismo que se vive aquí lo sentimos también allá, en las oficinas y sobre la bicicleta, rodando con el Magene Cycling Club.
Porque, ¿qué sería del ciclismo de esta época sin una marca como Magene que conecta cada salida, cada rodada y cada experiencia a través de datos y productos inteligentes que nos ayudan a entrenar de forma más intuitiva y a mejorar continuamente como ciclistas y seres humanos?
Un plus: Magene estrena imagen
Y como la visita coincidió con un momento clave para la marca, queremos cerrar con una noticia. El 21 de octubre, Magene anunció la renovación global de su marca y presentó un nuevo logotipo y un nuevo sistema de identidad visual. El proceso arranca con una renovación integral de su identidad visual y se extenderá poco a poco a todos los puntos de contacto de la marca en más de 100 países y regiones, con una identidad unificada y profesional que busca fortalecer la conexión con los ciclistas de todo el mundo.
La renovación va más allá de lo visual: Magene seguirá desarrollando su filosofía de marca, la tecnología de sus productos y la experiencia de sus clientes, en lo que define como un nuevo capítulo de su historia como marca global de tecnología inteligente para el ciclismo. Después de recorrer Qingdao y ver de cerca la energía de quienes la hacen posible, no nos sorprende: una marca que mira siempre hacia adelante tenía que estrenar también su forma de presentarse al mundo.