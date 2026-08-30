Enric Mas gana en Aitana y se afianza de rojo; Buitrago nuevo LÍDER de la montaña y Tejada sigue en el top 10

Enric Mas confirmó este domingo que está dispuesto a defender con autoridad el liderato de La Vuelta a España 2026. El corredor del Movistar Team se impuso en la novena etapa, una exigente jornada de 187,4 kilómetros entre La Vila Joiosa/Villajoyosa y el Alto de Aitana, con un tiempo de 5:10:40, en el primer gran examen de montaña tras el abandono de Tadej Pogacar.

El mallorquín venció en un mano a mano cerrado al británico Oscar Onley (Netcompany INEOS), quien terminó segundo con el mismo tiempo, mientras Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) fue tercero a 12 segundos. Mas no solo ganó la etapa: también reforzó el maillot rojo en una Vuelta que cambió por completo después de la caída y retirada del cinco veces campeón del Tour en la jornada anterior.

La etapa tuvo el sello de las grandes jornadas de montaña, con casi 5.000 metros de desnivel positivo y seis puertos puntuables. Entre las principales dificultades estuvieron El Miserat, de primera categoría, y el ascenso final al Alto de Aitana, también de primera, con 21,9 kilómetros al 5,8 % de pendiente media, un terreno ideal para que los favoritos se midieran antes del primer día de descanso.

😮‍💨 Our breakaway is still going strong over the mountain of misery



😪 La fuga corona el temible Miserat con algo más de 3' de ventaja con el grupo del líder



⛰ 1️⃣ 𝐏𝐔𝐄𝐑𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐄𝐋 𝐌𝐈𝐒𝐄𝐑𝐀𝐓



1️⃣ 🇨🇴 Santiago Buitrago – @BHRVictorious | 10p.

2️⃣ 🇫🇷 Pavel Sivakov -… pic.twitter.com/9E9KLkQzdD — La Vuelta (@lavuelta) August 30, 2026

La actuación colombiana tuvo como gran protagonista a Santiago Buitrago. El corredor del Bahrain Victorious se metió en la fuga, coronó primero el puerto de El Miserat y también pasó en cabeza por el Puerto de Tudons, sumando puntos decisivos para ponerse al frente de la clasificación de la montaña de La Vuelta. En meta, el bogotano terminó 10°, a 1:41de Enric Mas, cerrando un gran día para los escarabajos.

También volvió a brillar Harold Tejada, quien sigue confirmando una de sus mejores actuaciones en una gran vuelta. El huilense del XDS Astana Team terminó octavo en la etapa, a 33 segundos del vencedor, resistiendo con los mejores en el Alto de Aitana y consolidándose como el mejor colombiano de la clasificación general.

En la general, Mas llegó al primer día de descanso como líder con un acumulado de 28:34:03. Primoz Roglic es segundo a 1:18, Felix Gall tercero a 1:39, Oscar Onley cuarto a 2:20 y Richard Carapaz quinto a 3:26. Tejada se mantiene en el octavo puesto, a 4:39, instalado en el top 10 y alimentando la ilusión colombiana en una Vuelta que todavía tiene mucha montaña por delante.

La carrera tendrá este lunes su primer día de descanso antes de retomar la acción con la décima etapa, entre Alcaraz y Elche de la Sierra, sobre 184,7 kilómetros. Después de Aitana, La Vuelta llega a la pausa con Mas fortalecido, Roglic y Gall al acecho, Buitrago vestido de montaña y Tejada firme entre los diez mejores de la clasificación general.