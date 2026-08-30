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Enric Mas gana en Aitana y se afianza de rojo; Buitrago nuevo LÍDER de la montaña y Tejada sigue en el top 10
Enric Mas confirmó este domingo que está dispuesto a defender con autoridad el liderato de La Vuelta a España 2026. El corredor del Movistar Team se impuso en la novena etapa, una exigente jornada de 187,4 kilómetros entre La Vila Joiosa/Villajoyosa y el Alto de Aitana, con un tiempo de 5:10:40, en el primer gran examen de montaña tras el abandono de Tadej Pogacar.
El mallorquín venció en un mano a mano cerrado al británico Oscar Onley (Netcompany INEOS), quien terminó segundo con el mismo tiempo, mientras Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) fue tercero a 12 segundos. Mas no solo ganó la etapa: también reforzó el maillot rojo en una Vuelta que cambió por completo después de la caída y retirada del cinco veces campeón del Tour en la jornada anterior.
La etapa tuvo el sello de las grandes jornadas de montaña, con casi 5.000 metros de desnivel positivo y seis puertos puntuables. Entre las principales dificultades estuvieron El Miserat, de primera categoría, y el ascenso final al Alto de Aitana, también de primera, con 21,9 kilómetros al 5,8 % de pendiente media, un terreno ideal para que los favoritos se midieran antes del primer día de descanso.
La actuación colombiana tuvo como gran protagonista a Santiago Buitrago. El corredor del Bahrain Victorious se metió en la fuga, coronó primero el puerto de El Miserat y también pasó en cabeza por el Puerto de Tudons, sumando puntos decisivos para ponerse al frente de la clasificación de la montaña de La Vuelta. En meta, el bogotano terminó 10°, a 1:41de Enric Mas, cerrando un gran día para los escarabajos.
También volvió a brillar Harold Tejada, quien sigue confirmando una de sus mejores actuaciones en una gran vuelta. El huilense del XDS Astana Team terminó octavo en la etapa, a 33 segundos del vencedor, resistiendo con los mejores en el Alto de Aitana y consolidándose como el mejor colombiano de la clasificación general.
En la general, Mas llegó al primer día de descanso como líder con un acumulado de 28:34:03. Primoz Roglic es segundo a 1:18, Felix Gall tercero a 1:39, Oscar Onley cuarto a 2:20 y Richard Carapaz quinto a 3:26. Tejada se mantiene en el octavo puesto, a 4:39, instalado en el top 10 y alimentando la ilusión colombiana en una Vuelta que todavía tiene mucha montaña por delante.
La carrera tendrá este lunes su primer día de descanso antes de retomar la acción con la décima etapa, entre Alcaraz y Elche de la Sierra, sobre 184,7 kilómetros. Después de Aitana, La Vuelta llega a la pausa con Mas fortalecido, Roglic y Gall al acecho, Buitrago vestido de montaña y Tejada firme entre los diez mejores de la clasificación general.
Ruta
Wilmar Paredes se consagró campeón de la Clásica Azuero 2026; Santiago Garzón y Óscar Fernández completaron el podio
Luego de dos días de competencia, antioqueño Wilmar Paredes se consagró campeón de la Clásica Azuero 2026, tras defender el liderato en la jornada final. El corredor del Team Medellín-EPM sumó su quinto título por fuera del país tras conquistar este año la Vuelta de Republica Dominicana, Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo, el Tour de Beauce y el Gran Prix Chitré.
El podio de la carrera del calendario UCI de categoría 2.2, lo completaron sus compatriotas Santiago Garzón (GW Erco Sportfitness) y Óscar Fernández (NU Colombia), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
La última etapa tuvo como ganador al serbio Dusan Rajovic (Solution Tech-NIPPO-Rali), quien fue más rápido en la definición, superando al colombiano Nicolás Gómez (GW Erco Sportfitness) y al beliceño Derrick Chavarría (Selección de Belice).
La gira de los equipos colombianos por territorio panameño fue muy productiva porque en todas los nacionales salieron victoriosos: el Gran Prix Panamá quedó en manos de Nicolás Gómez (GW Erco Sportfitness), mientras que el Gran Prix Chitré y la Clásica Azuero las ganó Wilmar Paredes.
Clásica Azuero (2.2)
Resultados Etapa 2 | El Chicarrón – El Chicarrón (138,4 km)
|1
|Dusan Rajovic
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|3:06:22
|2
|Nicolás Gómez
|GW Erco SportFitness
|m.t.
|3
|Derrick Chavarría
|Selección de Belice
|m.t.
|4
|Álvaro Hodeg
|Team Medellín-EPM
|m.t.
|5
|Ben Granger
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|m.t.
|6
|Wilmar Paredes
|Team Medellín-EPM
|m.t.
|7
|Gabriel Rojas
|Manzaté La Selva Scott
|m.t.
|8
|Carlos Gutiérrez
|Nu Colombia
|m.t.
|9
|Bredio Ruiz
|Senafront
|m.t.
|10
|Randol Izquierdo
|Gran Fondo Panamá
|m.t.
Clasificación General Final
|1
|Wilmar Paredes
|Team Medellín-EPM
|5:35:44
|2
|Santiago Garzón
|GW Erco SportFitness
|0:17
|3
|Óscar Fernández
|Nu Colombia
|0:30
|4
|Juan Carlos López
|GW Erco SportFitness
|0:35
|5
|Ben Granger
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|0:38
|6
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|0:44
|7
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|0:57
|8
|Gabriel Rojas
|Manzaté La Selva Scott
|1:03
|9
|Bolivar Espinosa
|Senafront
|1:03
|10
|Bravo Felipe
|GW Erco SportFitness
|1:07
Ruta
Cumplido el segundo reto de la Selección Colombia Junior – Bicicletas Benros con el Trofeo Emilio Paganessi
La Selección Colombia Junior – Bicicletas Benros corrió una competencias más en territorio italiano este domingo. La formación colombiana dirigida por Alex Cano hizo parte del Trofeo Emilio Paganessi, que se disputó en el municipio de Vertova, en la provincia de Bérgamo con un recorrido de 136,1 kilómetros.
En esta carrera dominical, el mejor de los nuestros fue Juan Esteban Canchón, quien terminó en el puesto 31°. Matías Sánchez terminó 40°, Andrés Felipe Walteros 57° y Santiago Delgado 66°, todos a 3:54 del ganador, mientras que Santiago Parra y Thomas Mejía no concluyeron la prueba.
Al final, el triunfo fue para el italiano Brandon Fedrizzi, quien hizo respetar la casa. El podio lo completaron el danés Julius Birkedal (Grenke – Auto Eder) y el local Guido Viero (Nordest Petrucci Assali Stefen GS Cadidavid), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
Los pedalistas juveniles continuarán con la gira por el viejo continente corriendo este 2 de septiembre el GP Comune di Cerreto Guidi, en Toscana; y el 6 de septiembre con el Trofeo San Rocco. El gran objetivo llegará del 9 al 12 de septiembre con el Giro della Lunigiana, en la Liguria, de categoría 2.1, antes de cerrar el ciclo de carreras el 13 de septiembre con el Trofeo Buffoni, en Toscana.
Resultados Trofeo Emilio Paganessi (1.1)
Vertova – Vertova (136,1 km)
|1
|Brandon Fedrizzi
|Borgo Molino Vigna Fiorita
|3:08:29
|2
|Julius Birkedal
|Grenke – Auto Eder
|m.t.
|3
|Guido Viero
|Team Nordest Petrucci Assali Stefen
|0:06
|4
|Pietro Ferronato
|Team Nordest Petrucci Assali Stefen
|0:08
|5
|Marek Stiblik
|Roman Kreuziger Cycling Academy
|0:08
|6
|Marco Zoco
|U.C Bustese Olonia ASD
|0:11
|7
|Filippo Colella
|Lombardia
|0:33
|8
|Marco Pierotto
|Autozai Contri Team
|0:45
|9
|Karl Herzog
|Grenke – Auto Eder
|0:51
|10
|Patrik Pezzo
|Team Nordest Petrucci Assali Stefen
|0:51
|31
|Juan Esteban Canchón
|Selección Colombia
|3:54
|40
|Matías Sánchez
|Selección Colombia
|3:54
|57
|Andrés Felipe Walteros
|Selección Colombia
|3:54
|66
|Santiago Delgado
|Selección Colombia
|3:54
|DNF
|Santiago Parra
|Selección Colombia
|No finalizó
|DNF
|Thomas Mejía
|Selección Colombia
|No finalizó
Ruta
Tommaso Bessega gana el Grand Prix de Plouay con Jonathan Guatibonza y José Juan Prieto en el top 10
El sprint final del Grand Prix de Plouay tuvo un cierre con mucho suspenso y pura estrategia, marcado por una feroz persecución en los kilómetros decisivos de la clásica bretona. Al final, la victoria quedó en manos del italiano Tommaso Bessega (Team Polti VisitMalta), luego de recorrer 178,8 kilómetros en la población de Plouay, situada en la región de Bretaña.
El podio de la carrera francesa lo completaron dos corredores galos: Nolann Mahoudo (VC Pays de Loudéac), gran protagonista en la fase final y Hans Rullier (Mayenne-Monbana), quienes terminaron ocupando el 2° y 3° puesto, respectivamente.
En cuanto a los tres latinoamericanos en competencia, el colombiano Jonathan Guatibonza (Movistar Team Academy) fue el mejor en la 7° posición, seguido del mexicano José Juan Prieto (Centre Mondial du Cyclisme), quien finalizó en la 8° casilla y del boliviano Mario Sánchez (Centre Mondial du Cyclisme), que cerró el top 10.
Los últimos kilómetros fueron espectaculares, con un pelotón rodando completamente estirado intentando cazar al ciclista local Nolann Mahoudo, quien se lanzó con valentía al ataque, logrando abrir una brecha que parecía definitiva con respecto al grupo perseguidor.
Mahoudo entregó sus últimas fuerzas en solitario frente al viento de Bretaña, pero la presión del pelotón fue implacable y el corredor francés fue cazado justo antes del inicio del último kilómetro de la carrera. A pesar de haber sido alcanzado de forma agónica, Mahoudo resistió en las posiciones de vanguardia para disputar la victoria. Sin embargo, en el embalaje masivo definitivo, Tommaso Bessega hizo valer su tremenda punta de velocidad para llevarse con el triunfo.
Resultados Grand Prix de Plouay (1.2)
Plouay – Plouay (178,8 km)
|1
|Tommaso Bessega
|Team Polti VisitMalta
|3:59:55
|2
|Nolann Mahoudo
|VC Pays de Loudéac
|m.t.
|3
|Hans Rullier
|Mayenne-Monbana-Rapido
|m.t.
|4
|Alexis Pierre
|Moyon Percy Manche Normandie
|m.t.
|5
|Simon Baran
|Vélo Club Villefranche Beaujolais
|m.t.
|6
|Gaspard Paulouin
|SCO Dijon-Team Material-velo.com
|+ 00
|7
|Jonathan Guatibonza
|Movistar Team Academy
|m.t.
|8
|José Juan Prieto
|Centre Mondial du Cyclisme
|m.t.
|9
|Enzo Boulet
|Vélo Club Villefranche Beaujolais
|m.t.
|10
|Mario Sánchez
|Centre Mondial du Cyclisme
|m.t.