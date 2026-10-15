Ruta
Eneco Tour: Jakob Soderqvist refuerza su liderato tras ganar la contrarreloj individual en Tilburgo
Validando su rol de favorito, el sueco Jakob Söderqvist (EBSA) se impuso en la segunda etapa del Eneco Tour, una contrarreloj individual de 13,6 kilómetros disputada por los alrededores de la ciudad de Tilburgo, al sur de los Países Bajos.
El corredor escandinavo, que fue el más rápido de la crono, empleo 15 minutos y 4 segundos para ganarle por 11 segundos al neozelandés Finn Fisher-Black (Red Bull – BORA – hansgrohe) y por 12 segundos al británico Ethan Hayter (Soudal Quick-Step).
En lo que respecta a la clasificación general, esta siguió comandada por el sueco Jakob Söderqvist (Lidl-Trek): el podio parcial lo completan el inglés Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) y el oceánico Finn Fisher-Black (Red Bull – BORA – hansgrohe)
La carrera neerlandesa, que en esta edición no cuenta con participación de ciclistas colombianos, continuará su curso este viernes con la disputa de la tercera etapa, una jornada llana de 110,5 kilómetros que se disputará entre Sittard y Watersley.
Eneco Tour (2.1)
Resultados Etapa 2 (CRI) | Tilburg – Tilburg (13,6 km)
|1
|Jakob Söderqvist
|Lidl-Trek
|15:04
|2
|Finn Fisher-Black
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:11
|3
|Ethan Hayter
|Soudal Quick-Step
|0:12
|4
|Pepijn Reinderink
|Soudal Quick-Step
|0:16
|5
|Tomas Kopecky
|Unibet Rose Rockets
|0:18
|6
|Wessel Mouris
|Unibet Rose Rockets
|0:19
|7
|Victor Campenaerts
|Team Visma | Lease a Bike
|0:22
|8
|Michiel Mouris
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:28
|9
|Christophe Laporte
|Team Visma | Lease a Bike
|0:28
|10
|Kristian Egholm
|Lidl-Trek
|0:32
Clasificación General Individual
|1
|Jakob Söderqvist
|Lidl-Trek
|2:51:35
|2
|Ethan Hayter
|Soudal Quick-Step
|0:14
|3
|Finn Fisher-Black
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:15
|4
|Wessel Mouris
|Unibet Rose Rockets
|0:20
|5
|Pepijn Reinderink
|Soudal Quick-Step
|0:22
|6
|Tomas Kopecky
|Unibet Rose Rockets
|0:23
|7
|Victor Campenaerts
|Team Visma | Lease a Bike
|0:29
|8
|Christophe Laporte
|Team Visma | Lease a Bike
|0:29
|9
|Michiel Mouris
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:31
|10
|Kristian Egholm
|Lidl-Trek
|0:39
Noticias
‘Hijos de los Andes’: la historia del ciclismo colombiano llega a la televisión en Win Sports, RCN TV y Nuestra Tele Internacional
La historia de 75 años del ciclismo colombiano llegará a la televisión este sábado 17 de octubre con el estreno de ‘Hijos de los Andes, la historia de un país sobre dos ruedas’, una serie documental de 11 capítulos dirigida por Miguel Salazar, que reúne imágenes históricas, archivos inéditos y testimonios de los protagonistas que convirtieron el ciclismo en uno de los deportes más representativos de Colombia. La producción podrá verse inicialmente a través de Win Sports y posteriormente en RCN Televisión y Nuestra Tele Internacional.
El documental propone un recorrido por más de siete décadas de triunfos, dificultades y transformaciones del ciclismo nacional, desde sus primeros grandes protagonistas hasta las generaciones que llevaron la bandera colombiana a lo más alto del deporte mundial. A través de las hazañas de los escarabajos, la serie reconstruye una historia que va mucho más allá de las competencias y que está estrechamente relacionada con la identidad, la geografía y la cultura deportiva del país.
Bajo la dirección de Miguel Salazar, ‘Hijos de los Andes’ reúne material audiovisual de distintas épocas y los testimonios de ciclistas que han marcado generaciones. La producción busca mostrar cómo un deporte nacido y desarrollado en medio de las montañas terminó convirtiéndose en una de las mayores expresiones de orgullo nacional, gracias a hombres y mujeres que encontraron en la bicicleta una oportunidad para superar dificultades y conquistar escenarios internacionales.
Revista Mundo Ciclístico desempeñó un papel importante en la realización de esta producción, aportando su valioso archivo gráfico y documental, construido durante más de 50 años de seguimiento permanente al ciclismo colombiano. Fotografías, registros históricos y material periodístico conservados por esta casa editorial forman parte de los recursos que permitieron reconstruir acontecimientos y recuperar imágenes fundamentales para contar la evolución del deporte de las bielas en nuestro país.
Una de las participaciones destacadas corresponde a Héctor Urrego Caballero, director de Revista Mundo Ciclístico, cuya voz y conocimiento histórico acompañan el relato a lo largo de los 11 capítulos. Con más de medio siglo dedicado al periodismo ciclístico, «El Profe» ha sido testigo directo de buena parte de los acontecimientos que transformaron este deporte en Colombia y su participación aporta contexto, memoria y una mirada periodística a los episodios que marcaron distintas generaciones. Tanto su contribución como el archivo de Mundo Ciclístico forman parte de los créditos de la producción.
La serie también representa una oportunidad para acercar a las nuevas generaciones a los orígenes del ciclismo colombiano y recordar a quienes abrieron camino en las carreteras nacionales e internacionales. Más allá de las grandes victorias y los títulos, ‘Hijos de los Andes’ recupera historias humanas de sacrificio, perseverancia y superación, elementos que han acompañado el desarrollo del ciclismo de ruta, pista y otras modalidades durante décadas.
El estreno en Win Sports será este sábado 17 de octubre, entre las 9:00 y las 11:00 de la mañana, con la emisión de los dos primeros capítulos. El domingo 18, en el mismo horario, se transmitirán los capítulos tercero y cuarto. La programación continuará durante los siguientes fines de semana hasta completar los 11 episodios. Por su parte, RCN Televisión comenzará su emisión el domingo 18 de octubre, después del programa Yo, José Gabriel, aproximadamente a las 10:30 de la noche, y continuará los domingos hasta completar la serie.
La producción también llegará al público internacional a través de Nuestra Tele Internacional, con emisiones de lunes a viernes, desde el 19 de octubre hasta el 2 de noviembre, a las 8:00 de la noche, después del noticiero. De esta manera, ‘Los Hijos de los Andes’ inicia su recorrido televisivo con la intención de conservar y compartir la memoria de un deporte que ha acompañado la historia contemporánea de Colombia y que, durante más de 75 años, ha encontrado en sus campeones, sus aficionados y sus montañas una fuente inagotable de grandes historias.
Ruta
Milan Fretin gana al sprint la tercera etapa del Tour de Guangxi con Juan Sebastián Molano 6°
La tercera etapa del Tour de Guangxi 2026 la ganó Milan Fretin (Cofidis). El belga supo aprovechar su punta de velocidad y terminó siendo el más rápido en el sprint final para llevarse la victoria, luego de recorrer 212,3 kilómetros entre las localidades de Jingxi y Bama.
El corredor europeo de 25 años, que alcanzó su cuarto triunfo de la temporada y el noveno de su trayectoria profesional, superó holgadamente al neerlandés Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL) y a su compatriota Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe), quienes se reportaron segundo y tercero.
En cuanto a los colombianos, todos ingresaron en el pelotón con el mismo tiempo del ganador. El mejor de la jornada fue Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) en el 6° puesto, seguido por Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) en la casilla 88, mientras que el joven Diego Pescador (Movistar Team) y Brandon Rivera (Netcompany INEOS) finalizaron en las posiciones 104 y 105, respectivamente.
Con relación a la clasificación general, Paul Magnier (Soudal Quick-Step) perdió el liderato de la carrera, que pasó a manos del neerlandés Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL). El podio parcial lo completa el alemán Max Kanter (XDS Astana Team).
La carrera china continuará este viernes con la disputa de la cuarta etapa, una jornada rompe-piernas de 165,7 kilómetros entre las localidades de Bama y Tian’e , que incluye varios repechos y cuatro puertos categorizados.
Tour of Guangxi (2.UWT)
Resultados Etapa 3 | Jingxi – Bama (212,3 km)
|1
|Milan Fretin
|Cofidis
|4:31:55
|2
|Frits Biesterbos
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|3
|Jordi Meeus
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|4
|Fabio Jakobsen
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|5
|Arvid de Kleijn
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|6
|Juan Sebástian Molano
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|7
|Joshua Giddings
|Lotto-Intermarché
|m.t.
|8
|Erlend Blikra
|Uno-X Mobility
|m.t.
|9
|Brady Gilmore
|NSN Cycling Team
|+ 00
|10
|Cyril Barthe
|Groupama-FDJ United
|m.t.
|88
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|104
|Diego Pescador
|Movistar Team
|m.t.
|105
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Frits Biesterbos
|Team Picnic PostNL
|11:17:21
|2
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|3
|Max Kanter
|XDS Astana Team
|0:10
|4
|Sam Welsford
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:10
|5
|Jasha Sütterlin
|Team Jayco-AlUla
|0:10
|6
|Fredrik Dversnes
|Uno-X Mobility
|0:10
|7
|Jordi Meeus
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:12
|8
|Olav Kooij
|Decathlon CMA CGM Team
|0:12
|9
|Neilson Powless
|EF Education-EasyPost
|0:12
|10
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates-XRG
|0:12
|84
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:16
|96
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:16
|104
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS
|0:16
|131
|Juan Sebástian Molano
|UAE Team Emirates-XRG
|8:43
Ruta
Nu Colombia con tres campeones y un equipo de ensueño para el Clásico RCN 2026
El equipo de ciclismo Nu Colombia tomará este sábado la partida del Clásico RCN 2026 con una nómina encabezada por Rodrigo Contreras, Javier Jamaica y Camilo Ardila, tres campeones que llegan a la segunda gran cita del calendario nacional después de conquistar la Vuelta a Nariño, la Clásica del Carmen de Viboral y la Clásica de Marinilla, respectivamente.
Durante nueve días, el Duelo de Titanes llevará al pelotón por carreteras de Cundinamarca, Tolima, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Antioquia, sobre un recorrido que combina jornadas de media y alta montaña, largos descensos, planicies y una cronoescalada final que llevará la definición hasta el Alto de Las Palmas en inmediaciones de la capital paisa.
Junto a Contreras, Jamaica y Ardila estarán Sergio Luis Henao, Sebastián Henao, Juan Diego Alba, Carlos Gutiérrez, Óscar Quiroz, Esteban Hoyos y Emerson Gordillo, en una formación de diez corredores que reúne juventud y experiencia en las principales vueltas nacionales e internacionales, como la de los primos Henao, con más de 10 temporadas en el World Tour.
La carrera comenzará este sábado 17 de octubre con 182,9 kilómetros entre Mosquera y Zipaquirá, pasando por Madrid, Facatativá, El Rosal, Subachoque, Tabio, Cajicá y Ubaté. El domingo aparecerá el Alto de La Tribuna camino a Honda, antes de que el recorrido empiece a ganar mayor dificultad con la tercera jornada entre Honda y Villa Restrepo.
El martes, el pelotón afrontará 133 kilómetros entre Ibagué y Sevilla, atravesando el mítico Alto de La Línea en un día clave para los aspirantes a la victoria. Un día después llegará la etapa entre Caicedonia y Cali, sobre 171,7 kilómetros, antes de la jornada más larga de esta edición: 225,2 kilómetros entre Palmira y Anserma, el jueves 22 de octubre.
El tramo definitivo del Duelo de Titanes llegará en Antioquia. El viernes se disputarán 121,6 kilómetros entre Supía y La Estrella, mientras que el sábado la octava etapa llevará al pelotón desde Bello hasta Santo Domingo, con el paso por Cisneros y el Alto de La Quiebra dentro de sus 136 kilómetros.
El campeón se conocerá el domingo 25 de octubre con una cronoescalada individual de 17,2 kilómetros entre el Edificio Inteligente de EPM, en Medellín, y el Alto de Las Palmas, una jornada que obligará a los aspirantes a la clasificación general a reservar fuerzas hasta el último día.
El Nu Colombia llega a esta cita después de un bloque de grandes resultados que ha marcado su segunda mitad de temporada. Rodrigo Contreras viene de conquistar la Vuelta a Nariño, Javier Jamaica se coronó campeón en la Clásica del Carmen de Viboral después de haber ganado también la Volta a Santa Catarina en Brasil, y Camilo Ardila llega respaldado por su título en la Clásica de Marinilla.
“Llegamos al Clásico con corredores que vienen de competir y ganar, pero sabemos que esta es una carrera completamente diferente. Son nueve días, con etapas largas, montaña, descensos y una cronoescalada definitiva. Tenemos varias cartas y será la propia carrera la que nos vaya marcando cómo administrarlas. El objetivo es llegar a Antioquia con opciones reales de disputar la clasificación general”, señaló el director técnico del equipo morado, Raúl Mesa.
El Clásico RCN 2026, el gran Duelo de Titanes del ciclismo colombiano, iniciará este viernes 16 de manera oficial con la ceremonia de Presentación de Equipos, en donde el Nu Colombia iniciará el camino a su objetivo de alzar el Micrófono de Oro, único trofeo a nivel nacional que le falta a la vitrina del poderoso equipo morado.