Paracycling
En el Autódromo de Tocancipá se realizó con éxito la Copa Nacional de Paracycling
La Copa Nacional de Paracycling, que se disputó este miércoles 8 y jueves 9 de abril en el Autódromo de Tocancipá, dejó un gran balance desde el punto de vista de participación, además de los buenos resultados, tanto de los deportistas más experimentados como de los que incursionan en esta disciplina.
Contar con la participación de 142 paraciclistas de 16 ligas se convirtió en un hecho histórico para un deporte en el que el país viene luciendo en el ámbito internacional, con medallas en mundiales, copas mundo y Juegos Paralímpicos, en los que nuestro país suma ya siete preseas de bronce, desde las justas de Rio 2016.
Y de hecho algunos de los pedalistas más destacados fueron precisamente los medallistas paralímpicos, como Paula Ossa, bronce en ruta C5, en París 2024, y Juan José Betancourt, bronce igualmente en ruta, en la categoría T1-2, tanto en Tokio como en París.
Paula Ossa, de la Liga de Bogotá, y Juan José Betancout, de Cundinamarca, ganaron tanto en la prueba contrarreloj como en la de ruta, que se disputaron en el circuito del Autódromo de Tocancipá, donde también dominaron entre otros, Esneider Muñoz, de la categoría C3, también de Bogotá, y Carlos Vargas, en C5, de Antioquia.
En la tabla final de medallas, Bogotá sumó 12 de oro, 6 de plata y 5 de bronce, seguido de Cundinamarca, con 8 oros, 4 platas y 8 bronces, mientras que Antioquia cerró el podio, con 8 oros. Santander, Casanare y Risaralda obtuvieron tres oros cada uno, Valle del Cauca dos, y Caldas y Tolima, uno. También subieron al podio atletas de Meta, Huila Cauca y Boyacá.
La Copa Nacional de Paracycling fue el primer evento puntuable para el escalafón nacional de la Federación Colombiana de Ciclismo, organizador del evento, con el apoyo del ministerio del Deporte, que este año destinó 1.100 millones de pesos para la gestión técnica, el fortalecimiento de los procesos de formación, entrenamiento, acompañamiento, competencia y desarrollo en los diferentes eventos.
Y con eventos como esta Copa Nacional de Paracycling se impulsa aún más el sector, que no solo ha mejorado la participación, sino el nivel de los deportistas, como lo dice la propia Paula Ossa. “Siento que ha mejorado mucho el nivel, especialmente en la rama masculina, y esto nos sirve mucho, ya que en el ámbito internacional, el nivel es muy alto, y entre mayor participación tengamos vamos a seguir mejorando”, considera la destacada pedalista, que tendrá entre los retos de 2026, los mundiales de pista y ruta, en agosto y septiembre.
RESULTADOS COMPLETOS
*Con Información Prensa Mindeporte
Paracycling
Medallistas paralímpicos se lucieron en el inicio de la Copa Nacional de Paracycling
Paula Ossa fue una de las deportistas más destacados en el inicio de la Copa Nacional de Paracycling, que se disputa en el Autódromo de Tocancipá, con la participación de 142 deportistas de 16 ligas.
El paracycling es sin duda uno de los deportes con más crecimiento en el país, no solo por la cantidad sino por la calidad de los deportistas. Y así se evidenció en el municipio de Tocancipá.
Paraciclistas de la talla de los medallistas paralímpicos como Paula Ossa, bronce en Paris 2024, en ruta C4-5, y Juan José Betancourt, bronce en Tokio 2020 y París 2024, en ruta T1-2, lucieron en la prueba contrarreloj, que se disputó en la primera jornada del certamen, que cuenta con el apoyo del ministerio del Deporte, bajo la organización de la Federación Colombiana de Ciclismo.
Paula Ossa, de la Liga de Bogotá, se impuso en la categoría C5, con un tiempo de 22:45, para las cinco vueltas al circuito de 2,7 kilómetros del autódromo. Por su parte, Juan José Betancourt, de Cundinamarca, venció en T2, con un registro de 22:02, igualmente para cinco giros a la pista.
Otro de los destacados en la jornada de las pruebas contrarreloj fue Esneider Muñoz, de Bogotá, quien ganó en la categoría C3, que dieron seis vueltas al circuito, y cronometró 21:42, así como Carlos Vargas, de Antioquia, quien tuvo un paso por el ciclismo profesional, y venció en C5, con un tiempo de 22:39, en siete giros al autódromo.
En la primera jornada del certamen participaron un total de 142 paraciclistas de 16 ligas, lo que habla de un buen desarrollo de esta actividad en las diferentes regiones, que va en concordancia con la apuesta del ministerio con la inclusión en el deporte de alto rendimiento.
La Copa Nacional de Paracycling, además, es el primer evento oficial del calendario, puntuable para el escalafón nacional, que servirá para seleccionar a los deportistas a los diferentes eventos internacionales.
La segunda jornada se disputará hoy jueves, igualmente en la pista del Autódromo de Tocancipá, donde se realizarán las competencias de ruta en las diferentes categorías, como la C, para deportistas con discapacidad física; la C15, para auditivos; la B (Tánden), para los visuales; la de Hand Cycling (bicicletas de mano); la T (Triciclos), para ciclistas con afectación de equilibrio, y la ii1, para los de afectación intelectual.
*Con Información Prensa Mindeporte
Paracycling
Copa Mundo de Ruta Paracycling 2026: Carolina Munévar se luce en Tailandia y gana la contrarreloj C2
La para ciclista colombiana Carolina Munévar volvió a brillar en el escenario internacional tras conquistar la medalla de oro en la prueba contrarreloj individual femenina C2 de la Copa Mundo de Ruta Paracycling, que se disputa en Chiang Mai, Tailandia.
Munévar se adjudicó la victoria luego de completar el recorrido de 16,7 kilómetros con un tiempo de 31 minutos y 57 segundos, registrando además una destacada velocidad promedio de 31,35 kilómetros por hora, suficiente para imponerse con autoridad sobre sus rivales.
La colombiana superó por más de cuatro minutos a la brasileña Sabrina Custódia Da Silva, mientras que el podio lo completó la india Shashruti Vinayak Nakade, a 11:25.
Este resultado ratifica el gran momento deportivo de la corredora nacional, quien continúa consolidándose como una de las principales referentes del paracycling mundial en su categoría, manteniendo a Colombia en los primeros lugares del panorama internacional.
La actuación de Munévar en territorio asiático no solo representa un nuevo logro individual, sino que también fortalece el posicionamiento del país en el circuito de la Unión Ciclista Internacional, en un ciclo clave de cara a los próximos grandes eventos del calendario internacional.
*Con Información de Fedeciclismo
Paracycling
Con dos podios Colombia cerró su actuación en el Mundial de Pista Paracycling Río 2025
La Selección Colombia de Paracycling concluyó su destacada participación en el Campeonato Mundial de Pista Paracycling 2025, que se disputó en el Velódromo Olímpico de Río de Janeiro, con una jornada final marcada por dos nuevos podios, resultados consistentes y presencia en varias finales.
En una carrera rápida y exigente sobre 40 vueltas, Carlos Andrés Vargas logró subir al podio del Scratch C5 tras asegurar el tercer lugar, sumando así su primera medalla mundialista. El oro fue para Daniel Abraham Gebru (Países Bajos), quien dominó la prueba desde el inicio, seguido por su compatriota Martin van de Pol, que se colgó la plata.
En otra gran presentación, Diego Dueñas se ubicó tercero en la final de la eliminación C4, luego de un intenso cierre frente a corredores de Francia y Gran Bretaña. Esta es su segunda medalla en la competencia, tras el bronce en el scratch el día anterior, consolidando una semana brillante para el bogotano.
La boyacense Carolina Munévar cerró su participación en el Mundial con una quinta posición en la prueba de eliminación para las categorías C1 y C2, que fue dominada por la suiza Flurina Rigling.
En la prueba combinada de scratch para categorías C4-5, Paula Andrea Ossa finalizó en la novena posición, en una carrera controlada desde el inicio por la italiana Claudia Cretti, ganadora del oro, quien superó a la polaca Anna Harkowska y la neozelandesa Nicole Murray, plata y bronce, respectivamente.
Finalmente, la escuadra colombiana integrada por Paula Caballero, Diego Dueñas y Carlos Vargas ocupó la séptima posición en la clasificación general de la velocidad por equipos. El oro fue para Gran Bretaña.
Con estos resultados, la Selección Colombia cerró su actuación en el Mundial de Río, confirmando su protagonismo en la élite internacional del paracycling y sumando valiosos puntos rumbo a futuras citas internacionales.
*Con Información de Fedeciclismo