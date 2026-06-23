En Colombia con Duarte se fabrican bicicletas en carbono, titanio y acero

La industria de la bicicleta en Colombia tiene una historia bien particular que tiene como base los nombres de algunos personajes que se atrevieron a incursionar como aventureros de un espacio en el que inicialmente por los años 1940 y hasta los 70 flotaban exclusivamente bicicletas y componentes importados para el uso de la bici como medio de transporte o para la práctica del ciclismo como deporte.

Pero la historia señala que junto al progreso y la evolución del país aparecerían en la década 70-80 personajes que se encargaron, ya como empresarios importadores , dueños de fábricas, talleres almacenes y un pequeño grupo de constructores que dedicaron una buena parte de sus vidas a la elaboración- con sus propias manos y conocimientos – de bicicletas (especialmente cuadros o marcos) que poco a poco fueron ganando confianza y prestigio entre los consumidores nacional e internacionalmente.

Uno de ellos fue José Duarte, inicialmente ciclista de los años 60 como integrante del famoso equipo de Avianca con “Pajarito” Buitrago, Jorge Luque, Pablo Hurtado, Eduardo Bustos. Una vez finalizada su carrera deportiva, José se dedicó a la mecánica de la bicicleta instalando su propio taller en Bogotá y en ese oficio estuvo al servicio de grandes equipos y ciclistas como el Banco Cafetero del múltiple campeón Rafael Niño.

Y posteriormente ya en 1970 José se convirtió – con capacitaciones en Francia, Italia y Alemania – en el más conocido de los fabricantes de bicicletas de carreras en Colombia, con el ACERO – importado de Inglaterra e Italia principalmente – como la materia principal para la construcción de marcos que entonces se hacían sobre medidas y personalizadas, llegando a ser utilizado por grandes campeones del ciclismo como MARTÍN RAMIREZ, quien ganó en BICICLETAS DUARTE el inolvidable DAUPHINÉ LIBERÉ en 1984.

EL LEGADO CONTINÚA CON EL CARBONO

Hasta su fallecimiento, José siempre estuvo al frente de la empresa acompañado de su esposa e hijos y tanto Javier como posteriormente Fabio, contribuyeron al desarrollo y crecimiento de la empresa que hoy sigue vigente en el mercado completamente modernizada y fabricando bicicletas con los materiales de última generación como carbono y titanio, sin dejar de lado el acero que sigue siendo atractivo para muchos usuarios.

En visita de Mundo Ciclístico a las modernas instalaciones, Fabio recuerda hoy que “En la época de mi padre llegamos a fabricar por lo menos 5.000 cuadros en acero”, pero ya en 1995 con la aparición del carbono, “comenzamos por la reparación de cuadros– de manera artesanal, pero con el máximo de eficiencia y confiabilidad- comprando la fibra en USA, sin dejar de lado la fabricación de cuadros en acero sobre todo con mucho pedido en el exterior”.

SIEMPRE HAY UNA PRIMERA VEZ: BICICLETA DE CARBONO EN COLOMBIA

Fabio continúa señalando que“es a partir del 2021 cuando decidimos hacer el PRIMER CUADRO EN CARBONO FABRICADO INTEGRAMENTE EN COLOMBIA, después de muchos ensayos, acierto y error, pruebas de resistencia, geometría, peso, aerodinamismo, etc, teniendo en cuenta todos los parámetros que usan los grandes fabricantes y gracias a la tecnología que hoy no permite estar actualizados e informados a diario”.

En torno al proceso de construcción que se sigue y. tiene una duración de una semana, Duarte explica: “Los grandes fabricantes hacen los cuadros sobre moldes y medidas preestablecidas. Nosotros utilizamos tubos prefabricados y cortados de acuerdo con las medidas corporales del cliente como se hacía con los cuadros de acero lo que nos permite ofrecer un producto personalizado también en cuanto a colores pues tenemos nuestra propia división de pintura”.

TAMBIÉN TITANIO

Utilizado desde hace mucho tiempo en la industria aeronáutica, este costoso y resistente material también está en la industria de la bicicleta desde hace más de 50 años tanto en el cuadro como en componentes y en BICICLETAS DUARTE actualmente también se fabrican marcos en este material e igualmente han logrado combinarlo, por lo que Fabio dice que “ Hoy podemos orgullosamente ofrecer a nuestros clientes en Colombia y en el exterior una bicicleta con CARBONO Y TITANIO ,ACERO Y TITANIO o también solamente con uno de los dos materiales, totalmente seguros de su durabilidad, resistencia, seguridad y confiabilidad. Los componentes dependen del gusto y preferencias del usuario, pero nosotros orientamos y apoyamos también al cliente en este aspecto”.

Duarte hijo se refiere a la aceptación en el mercado colombiano o internacional de una bicicleta en Carbono o titanio “MADE IN COLOMBIA” y con toda seguridad dice: “Es muy satisfactorio para nosotros el recibir los mejores conceptos de quienes han comprado nuestras bicicletas y seguir recibiendo pedidos en cantidades cada vez mayores. Igualmente nos visitan fabricantes de fibra o de cuadros provenientes de otros países y nos felicitan y animan para seguir en la tarea de surtir nuestro mercado y el del continente”.

Finalmente, el piloto principal de BICICETAS DUARTE hoy no oculta que “el principal competidor de los fabricantes en menor escala como él es la FABRICACIÓN EN 3D lo que significa ahorro en tiempo y costos de producción, pero confía en que van a estar superando este avance pues según sus palabras la industria de la bicicleta en Colombia goza de muy buena salud y nosotros hacemos parte de ella para seguir honrando la memoria de su fundador manteniendo su esencia y prestigio”.