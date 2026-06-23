Empresas y Marcas
En Colombia con Duarte se fabrican bicicletas en carbono, titanio y acero
La industria de la bicicleta en Colombia tiene una historia bien particular que tiene como base los nombres de algunos personajes que se atrevieron a incursionar como aventureros de un espacio en el que inicialmente por los años 1940 y hasta los 70 flotaban exclusivamente bicicletas y componentes importados para el uso de la bici como medio de transporte o para la práctica del ciclismo como deporte.
Pero la historia señala que junto al progreso y la evolución del país aparecerían en la década 70-80 personajes que se encargaron, ya como empresarios importadores , dueños de fábricas, talleres almacenes y un pequeño grupo de constructores que dedicaron una buena parte de sus vidas a la elaboración- con sus propias manos y conocimientos – de bicicletas (especialmente cuadros o marcos) que poco a poco fueron ganando confianza y prestigio entre los consumidores nacional e internacionalmente.
Uno de ellos fue José Duarte, inicialmente ciclista de los años 60 como integrante del famoso equipo de Avianca con “Pajarito” Buitrago, Jorge Luque, Pablo Hurtado, Eduardo Bustos. Una vez finalizada su carrera deportiva, José se dedicó a la mecánica de la bicicleta instalando su propio taller en Bogotá y en ese oficio estuvo al servicio de grandes equipos y ciclistas como el Banco Cafetero del múltiple campeón Rafael Niño.
Y posteriormente ya en 1970 José se convirtió – con capacitaciones en Francia, Italia y Alemania – en el más conocido de los fabricantes de bicicletas de carreras en Colombia, con el ACERO – importado de Inglaterra e Italia principalmente – como la materia principal para la construcción de marcos que entonces se hacían sobre medidas y personalizadas, llegando a ser utilizado por grandes campeones del ciclismo como MARTÍN RAMIREZ, quien ganó en BICICLETAS DUARTE el inolvidable DAUPHINÉ LIBERÉ en 1984.
EL LEGADO CONTINÚA CON EL CARBONO
Hasta su fallecimiento, José siempre estuvo al frente de la empresa acompañado de su esposa e hijos y tanto Javier como posteriormente Fabio, contribuyeron al desarrollo y crecimiento de la empresa que hoy sigue vigente en el mercado completamente modernizada y fabricando bicicletas con los materiales de última generación como carbono y titanio, sin dejar de lado el acero que sigue siendo atractivo para muchos usuarios.
En visita de Mundo Ciclístico a las modernas instalaciones, Fabio recuerda hoy que “En la época de mi padre llegamos a fabricar por lo menos 5.000 cuadros en acero”, pero ya en 1995 con la aparición del carbono, “comenzamos por la reparación de cuadros– de manera artesanal, pero con el máximo de eficiencia y confiabilidad- comprando la fibra en USA, sin dejar de lado la fabricación de cuadros en acero sobre todo con mucho pedido en el exterior”.
SIEMPRE HAY UNA PRIMERA VEZ: BICICLETA DE CARBONO EN COLOMBIA
Fabio continúa señalando que“es a partir del 2021 cuando decidimos hacer el PRIMER CUADRO EN CARBONO FABRICADO INTEGRAMENTE EN COLOMBIA, después de muchos ensayos, acierto y error, pruebas de resistencia, geometría, peso, aerodinamismo, etc, teniendo en cuenta todos los parámetros que usan los grandes fabricantes y gracias a la tecnología que hoy no permite estar actualizados e informados a diario”.
En torno al proceso de construcción que se sigue y. tiene una duración de una semana, Duarte explica: “Los grandes fabricantes hacen los cuadros sobre moldes y medidas preestablecidas. Nosotros utilizamos tubos prefabricados y cortados de acuerdo con las medidas corporales del cliente como se hacía con los cuadros de acero lo que nos permite ofrecer un producto personalizado también en cuanto a colores pues tenemos nuestra propia división de pintura”.
TAMBIÉN TITANIO
Utilizado desde hace mucho tiempo en la industria aeronáutica, este costoso y resistente material también está en la industria de la bicicleta desde hace más de 50 años tanto en el cuadro como en componentes y en BICICLETAS DUARTE actualmente también se fabrican marcos en este material e igualmente han logrado combinarlo, por lo que Fabio dice que “ Hoy podemos orgullosamente ofrecer a nuestros clientes en Colombia y en el exterior una bicicleta con CARBONO Y TITANIO ,ACERO Y TITANIO o también solamente con uno de los dos materiales, totalmente seguros de su durabilidad, resistencia, seguridad y confiabilidad. Los componentes dependen del gusto y preferencias del usuario, pero nosotros orientamos y apoyamos también al cliente en este aspecto”.
Duarte hijo se refiere a la aceptación en el mercado colombiano o internacional de una bicicleta en Carbono o titanio “MADE IN COLOMBIA” y con toda seguridad dice: “Es muy satisfactorio para nosotros el recibir los mejores conceptos de quienes han comprado nuestras bicicletas y seguir recibiendo pedidos en cantidades cada vez mayores. Igualmente nos visitan fabricantes de fibra o de cuadros provenientes de otros países y nos felicitan y animan para seguir en la tarea de surtir nuestro mercado y el del continente”.
Finalmente, el piloto principal de BICICETAS DUARTE hoy no oculta que “el principal competidor de los fabricantes en menor escala como él es la FABRICACIÓN EN 3D lo que significa ahorro en tiempo y costos de producción, pero confía en que van a estar superando este avance pues según sus palabras la industria de la bicicleta en Colombia goza de muy buena salud y nosotros hacemos parte de ella para seguir honrando la memoria de su fundador manteniendo su esencia y prestigio”.
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G-FORCE: el prototipo de GW que demuestra su potencial en la élite mundial del BMX
Un título panamericano y dos podios consecutivos en la Copa Mundo UCI de BMX son parte de los resultados que Diego Arboleda ha conseguido durante las últimas semanas. Detrás de este rendimiento también se encuentra un proyecto de innovación desarrollado por GW: el prototipo G-FORCE, un marco en fibra de carbono que continúa su proceso de validación en los escenarios más exigentes del BMX internacional.
Tras conquistar el Campeonato Panamericano de BMX disputado en Bogotá, Arboleda viajó a Francia para competir en las dos primeras rondas de la Copa Mundo BMX, donde alcanzó el segundo lugar en la primera válida y se quedó con la victoria en la segunda. Estos resultados le permitieron consolidar uno de los mejores momentos de su temporada y ubicarse en el quinto puesto de la clasificación general de la Copa.
Estos resultados también representan un importante respaldo para el desarrollo del nuevo G-FORCE, un proyecto en el que GW ha concentrado años de experiencia, investigación y trabajo enfocados en el alto rendimiento.
“Ha sido una experiencia muy positiva. El prototipo G-FORCE me ha dado confianza y un gran rendimiento en cada competencia. Los resultados hablan por sí solos: un título panamericano, un segundo lugar y una victoria en Copa Mundo, demostrando el trabajo y la dedicación que hay detrás de este proyecto”, aseguró Diego Arboleda.
El desarrollo del marco G-FORCE es un paso importante en la evolución de GW dentro del BMX. Fabricado en fibra de carbono, este prototipo fue concebido para optimizar las condiciones estructurales de un marco diseñado para la competencia profesional, incorporando además nuevas posibilidades en diseño, rendimiento y comportamiento dinámico sobre la pista.
“El objetivo principal del proyecto fue mejorar las condiciones estructurales del marco de competencia profesional de BMX a partir de la implementación de los materiales compuestos”, explicó Andrés Valencia, ingeniero vinculado al desarrollo del proyecto.
El desarrollo del G-FORCE contempló diferentes etapas de validación técnica. Además de las pruebas normalizadas para garantizar la resistencia estática, la durabilidad frente a la fatiga y la capacidad de soportar impactos, el proyecto incluyó evaluaciones comparativas que permitieron medir su desempeño frente a otros marcos fabricados en fibra de carbono y frente a generaciones anteriores de GW.
Según Valencia, estos procesos permitieron confirmar mejoras en aspectos clave del rendimiento y validar que el modelo cumple con los estándares establecidos por la marca para la alta competencia. Posteriormente, las pruebas en competencia permitieron evaluar tanto la percepción de los deportistas como el comportamiento real del producto en carrera.
Para Ricardo Vélez, jefe de producto de GW, el G-FORCE representa la consolidación de años de aprendizaje dentro de una disciplina que hace parte de la historia de la marca. “G-FORCE reúne toda la historia, el trabajo, el estudio y la experiencia de GW en el BMX aplicado al alto rendimiento”, afirmó Vélez. “Este desarrollo nos llevó a renovar completamente la geometría del marco, logrando una aceleración superior en comparación con sus predecesores y marcando una verdadera diferencia en la pista”.
Una de las características más importantes del proyecto ha sido la participación activa de atletas de talla mundial durante las diferentes etapas de desarrollo. Diego Arboleda ha desempeñado un papel fundamental en la evolución del G-FORCE gracias a su experiencia en competencia y a la trayectoria que ha construido junto a la marca. Este proceso también ha contado con el valioso aporte de Mariana Pajón, cuya experiencia y conocimiento del BMX de alto rendimiento han contribuido históricamente al desarrollo y validación de los productos de GW.
“Para nosotros, el aporte de Diego es fundamental. Sus necesidades, experiencias personales y conocimientos como atleta de alto nivel han sido una pieza clave durante todo el proceso de desarrollo”, destacó Vélez.
Los resultados obtenidos durante esta temporada también representan una validación para el trabajo realizado por el equipo de desarrollo. Para Andrés Valencia, el desempeño alcanzado por el G-FORCE demuestra el valor de la ingeniería aplicada al deporte de alto rendimiento. “La apuesta por el diseño local de calidad le permite a una marca como GW ser reconocida en el mundo entero como una marca de excelencia competitiva”, afirmó.
Desde la visión de marca, los resultados alcanzados durante esta temporada representan una confirmación del camino que GW ha recorrido durante años en el desarrollo de productos para el BMX de alto rendimiento.
“Para nosotros representa la confirmación de nuestro slogan Made for Winners (Hecho para ganadores)”, señaló Jorge Villegas, director de mercadeo de GW. “El BMX se ha convertido para nuestra marca, desde el inicio, en un laboratorio viviente de producción de nuevos modelos, desarrollos, geometrías y materiales”.
Más allá de los resultados obtenidos hasta ahora, el proyecto G-FORCE continúa su proceso de evolución para llegar a Los Juegos Olímpicos 2028. Aunque el marco sigue siendo un prototipo, los logros alcanzados en competencias de máximo nivel continúan aportando información valiosa para su desarrollo. Este proceso de validación, respaldado por algunos de los referentes más importantes del BMX mundial, consolida una apuesta que combina innovación, ingeniería y rendimiento deportivo.
“Para mí es un orgullo aportar al desarrollo de una bicicleta colombiana. He construido toda mi carrera profesional junto a mi familia GW, y ver cómo hoy podemos demostrar nuestro nivel en los escenarios más importantes del BMX mundial es muy gratificante”, concluyó Arboleda.
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GW Bicicletas se suma a la fiebre mundialista; el fútbol y el ciclismo unidos en la nueva colección
La marca GW Bicicletas, líder en el mercado colombiano y que cree en el potencial deportivo del país, se sumó a la fiebre mundialista y presentó una nueva colección, en el que el fútbol y el ciclismo, los dos deportes con más seguidores en el país, van de la mano.
“Nos une la pasión, las personas que hoy son apasionadas por el fútbol, muchos de ellos también son ciclistas. Y muchos apasionados por el fútbol, tal vez han pensado iniciar en el ciclismo”, dijo Jorge Villegas, director de Mercadeo de GW en Medellín.
Como es costumbre todos los años, la marca lanzó su ‘Colección Colombia’, pero esta es diferente por cuenta del Mundial 2026, por lo que ofrecieron un stock más amplio con pantalonetas, camisetas, medias y hasta caramañolas con los colores patrios, pensados tanto para ciclistas de alto rendimiento como para quienes simplemente quieren pedalear en sus tiempos libres con el tricolor nacional.
“Es ese orgullo que uno siente cuando ve a un ciclista en alguno de los puertos de las diferentes ciudades y ve la bandera de Colombia o el emblema puesto en alguien, y así también lo sienten las personas que no hacen deporte, pero que respetan a ese ciclista incluso aún más con ese uniforme”, agregó Villegas.
Estrategia al respaldo deportivo
GW, es la marca con más medallas olímpicas en el ciclismo colombiano, contando en principio con las conquistadas por Mariana Pajón, Carlos Oquendo y Carlos Ramirez en el BMX. Asimismo, trabaja con atletas como Javier Zapata, cinco veces Guinness Record en Biketrial y además tiene su propio equipo de MTB con campeones nacionales y panamericanos.
“Hoy tenemos usuarios que tienen bicicletas de altísimo costo de otras marcas y prefieren nuestro textil”, añadió Villegas. La ‘colección Colombia Montañas de Macondo’ es la expresión más visible de esa apuesta, pero no la única: GW mantiene líneas constantes para todas las modalidades del ciclismo, desde la ruta, MTB y BMX
Nuevos lanzamientos
Por otro lado, la marca tiene dos lanzamientos en la modalidad de ruta que buscan cubrir el espacio entre las bicicletas de baja gama y las de alto rendimiento: la bicicleta aero GW Mortirolo, de aluminio con tenedor en carbón y la GW Zoncolan, de perfil escalador.
De igual forma, en el BMX se alista el marco G-Force en fibra de carbón que ya ganó título panamericano en Bogotá y que se alista para competir en los próximos Juegos Olímpicos. Un desarrollo que va de la mano de Diego Arboleda y Mariana Pajón.
Por ahora, el reto inmediato es más sencillo: lograr que el próximo ciclista suba a una montaña colombiana lo haga con los colores del país. El Mundial y el orgullo, son razones más que suficientes para emprender este nuevo desafío junto a la marca GW.
*Con Informacion GW Bicicletas
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GW llega a la Tatacoa Race 2026 con una Volcano edición especial inspirada en el desierto colombiano
Hasta el 7 de junio, el departamento del Huila será escenario de una nueva edición de la Tatacoa Race, una de las competencias más desafiantes y atractivas del calendario nacional para los amantes del ciclismo del MTB y el gravel. Además de promover el deporte y la exploración de los paisajes colombianos, el evento se ha destacado por impulsar iniciativas con enfoque social y ambiental que buscan generar un impacto positivo en el territorio.
Como parte de esta alianza, la marca presenta una edición especial de la GW Volcano, una bicicleta de gravel, intervenida con un diseño exclusivo inspirado en los paisajes y la esencia que hacen de la Tatacoa Race una experiencia única para quienes se atreven a recorrer sus caminos.
La Tatacoa Race se caracteriza por ofrecer diversos escenarios que ponen a prueba la resistencia, la técnica y el espíritu de aventura de los participantes a otro nivel.»Es una carrera que reúne dos escenarios únicos: el verde de la montaña y el ocre de las zonas desérticas del Huila. Una experiencia que reta a los riders y demuestra que los nómadas no se rinden», destaca Jorge Andrés Flórez, director comercial y cofundador de la Tatacoa Race.
Precisamente esa esencia fue la fuente de inspiración para la edición especial de la GW Volcano. Sus tonalidades recorren amarillos cálidos, naranjas y rojos profundos que evocan la tierra, el polvo y los atardeceres característicos del desierto, mientras que sus líneas buscan transmitir el movimiento, la exploración y la aventura presentes en cada kilómetro de la competencia.
Con una estética limpia y contemporánea, la bicicleta conserva un diseño elegante y atemporal que resalta el carácter exclusivo de esta edición. Más que una intervención gráfica, se trata de una pieza conmemorativa que busca capturar la identidad de uno de los eventos más representativos del ciclismo de aventura en Colombia.
Esta edición especial fue desarrollada exclusivamente para la Tatacoa Race 2026, convirtiéndose en un homenaje único a la carrera, a su territorio y a los ciclistas que aceptan el desafío de conquistar sus rutas.
Para la organización del evento, la presencia de GW aporta un valor especial a esta edición. «GW es una pieza clave como patrocinador oficial de la categoría Gravel. Su reconocimiento en el ciclismo colombiano fortalece nuestra misión de ofrecer una experiencia única para los participantes«, afirma Flórez.
Con iniciativas como esta, GW continúa fortaleciendo su vínculo con la comunidad ciclista y apoyando eventos que promueven el deporte, la aventura y la exploración de los paisajes que hacen de Colombia un destino único para pedalear.
*Con Información Prensa GW Bicicletas