En Bogotá, relanzamiento internacional del ciclismo en pista con presencia de 12 países

Con una cantidad de países y ciclistas que no se veían desde 1995 en el Campeonato Mundial de ciclismo en pista, la FCC ha programado la denominada Primera Copa Colombia y dos jornadas de Categoría C-2 en el velódromo de El Salitre, que cuenta con una pista descubierta de 333,33 metros en cemento.

El certamen contará con la presencia de 12 países y 357 competidores en la rama femenina y masculina, incluyendo las categorías élite, juvenil y prejuvenil.

Entre los países participantes se encuentran México con 14 deportistas, Venezuela (18), República Dominicana (12), Ecuador (5), Guatemala (4), más Brasil, Cuba, Perú, Jamaica y la Selección Colombia, que viene con todas sus estrellas integrando un conjunto de sus mejores 18 representantes, lo que asegura un formidable espectáculo de alto nivel para los asistentes.



El seleccionador nacional John Jaime González y Kevin Quintero, una de las cartas colombianas. (Foto © FCC)

Por al lado de Colombia, será interesante ver igualmente en acción ciclistas que compiten en equipos de marca y con equipos de las ligas departamentales, cumpliendo así con el objetivo de la Federación Colombiana que intenta con este mecanismo promover a todo nivel la práctica y competición de una modalidad que le ha brindado enormes satisfacciones al deporte colombiano en el ciclo olímpico y al ciclismo en particular en Campeonatos del mundo, Copas Mundo, etc, etc.

Las competencias se llevarán a cabo desde el próximo jueves 9 hasta el domingo 13 en horarios a partir de las 10 am y las 3 pm. La entrada es gratuita y se espera una gran asistencia teniendo en cuenta la calidad del encuentro en la recordada pista del Salitre donde vuelven a rodar estrellas y campeones de talla mundial.

LISTADO DE INSCRITOS

PROGRAMACIÓN COMPLETA