Pista
En Bogotá concluyó con éxito la primera Válida Nacional de Pista de la temporada 2026
Este domingo en el Velódromo Luis Carlos Galán Sarmiento de Bogotá se disputó la jornada final de la primera Válida Nacional de Pista, con el ómnium y las pruebas de velocidad en las categorías juvenil y prejuvenil.
La exigente prueba del ómnium, compuesta por las pruebas de scratch, tempo, eliminación y carrera por puntos, reunió a los mejores corredores juveniles del país en una competencia donde la estrategia, la regularidad y la lectura de carrera fueron determinantes.
Emiliano Álvarez se consagró campeón tras sumar 110 puntos, resultado que le permitió quedarse con la medalla de oro, superando a Joris Antón Martínez, del Valle, quien fue plata con 107 unidades, y a Samuel Páez, del Threshold Team Milo Sáfer, quien completó el podio con 102 puntos.
Tras la competencia, el campeón Emiliano Álvarez valoró el trabajo del equipo y la estrategia aplicada durante la jornada. “Balance muy positivo en la prueba del ómnium, logramos quedarnos con la medalla de oro. Hoy corrimos con cabeza fría, tomamos buenas decisiones y logramos el resultado. También agradecer a mi compañero Santiago Estrada, que me apoyó mucho durante la competencia“,dijo Álvarez, en declaraciones recogidas por su equipo.
El evento ciclístico cerró con un balance positivo para los jóvenes talentos del ciclismo de pista colombiano, quienes mostraron carácter, estrategia y determinación en el velódromo bogotano, dejando buenas sensaciones de cara al futuro y un panorama prometedor.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los resultados de la velocidad y de la jornada final de la Primera Válida Nacional de Pista, que culminó exitosamente este domingo en la capital colombiana.
RESULTADOS JORNADA FINAL
Pista
Velódromo de Mosquera avanza para convertirse en una realidad
Una nueva visita al nuevo Velódromo de Mosquera realizó en días pasados por la Revista Mundo Ciclístico en compañía del seleccionador nacional de la modalidad John Jaime González con el fin de constatar el avance de las obras y escuchar las observaciones del seleccionador, luego de la última supervisión de la ministra del deporte Patricia Duque.
Nuestra visita permitió apreciar un notable adelanto en las instalaciones, comenzando por el montaje de la pista de madera, prácticamente terminado en su totalidad lo que permite señalar que esta parte fundamental del velódromo estará lista para su entrega por parte del contratista mexicano Humberto Encina se hará el próximo 30 de abril como se tiene previsto en el cronograma.
La ingeniera Sandra Rivera acompañó la visita y esto permitió ver el resto de la construcción, siendo visibles los avances en cuanto a sistemas de electrificación, hidráulicos, enchapes, pintura y demás detalles atañentes a una obra de este tamaño, siendo posible pensar hoy en la entrega del Velódromo para el 30 de junio, fecha estipulada también en un cronograma estipulado a partir de la primera visita de la ministra desde mediados del año anterior.
El seleccionador nacional John Jaime González expresó al término de la visita su complacencia, afirmando que “Me alegra mucho ver y saber que este Velódromo es ya una palpable realidad. obra será de gran beneficio para el ciclismo colombiano. La instalación de la pista por parte del contratista mexicano es una garantía y la única observación sería la implementación de un gimnasio puesto es una necesidad hoy del entrenamiento del ciclista. Ojalá podamos inaugurarlo con una gran competencia y que se asegure su permanente utilización”.
Así las cosas, todo indica que el ciclismo colombiano se apresta a recibir a finales de junio 2026, una obra indispensable, con todos los adelantos y parámetros exigidos por la UCI y acorde con el nivel y prestigio alcanzado por nuestros ciclistas- hombres y mujeres – después de inaugurado el primer velódromo con pista de madera en Cali desde 1971.
Pista
Bogotá vivió la segunda jornada de competencias de la Válida Nacional de pista y del Campeonato Internacional C2
La segunda jornada de la del Campeonato Internacional C2 y de la Válida Nacional de Pista Bogotá 2026, disputada en el Velódromo Luis Carlos Galán de Bogotá, dejó un día cargado de emociones, victorias contundentes y finales muy ajustadas en las categorías élite, juvenil y prejuvenil.
Entre pruebas de fondo llenas de estrategia y competencias de velocidad explosiva, los ciclistas nacionales y extranjeros demostraron una vez más por qué la pista es una de las modalidades más espectaculares del ciclismo a nivel mundial.
Con estos resultados, la jornada cerró con una mezcla de confirmaciones y revelaciones: figuras consolidadas como Kevin Quintero y Stefany Cuadrado reafirmaron su nivel, mientras que jóvenes talentos como Juan Felipe Peláez (Valle) continuaron mostrando un panorama prometedor para el futuro de la pista en Colombia.
A pesar de que la jornada se vio interrumpida por un fuerte aguacero, se disputaron varias competencias. A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los resultados del segundo día de competencias del Campeonato Internacional C2 y de la Primera Válida Nacional de Pista.
RESULTADOS SEGUNDA JORNADA
PROGRAMACIÓN TERCER DÍA
Pista
La Selección Colombia brilló en la jornada inaugural de la Copa Internacional C2 UCI de Pista Bogotá 2026
En el Velódromo Luis Carlos Galán de Bogotá iniciaron simultáneamente la Copa Internacional C2 UCI de Pista y la I Válida Nacional, eventos que abrieron oficialmente la temporada del ciclismo de pista en nuestro país. El certamen reúne a deportistas en las categorías Élite; Sub-23, Juvenil y Prejuvenil en el escenario de 333 metros de longitud ubicado en la Unidad Deportiva El Salitre.
El evento, que cuenta con la participación de más de 200 pedalistas en representación de 11 países, se desarrolla en la capital colombiana y se extenderá hasta el próximo domingo, reuniendo a destacados talentos del ciclismo nacional e internacional.
Para destacar la actuación de la selección nacional en inicio en el Campeonato Internacional C2 que consiguió cuatro medallas de oro en las pruebas por equipos, además de las preseas doradas logradas por Lina Marcela Hernández en la eliminación y la de Stefany Cuadrado en el Keirin. El certamen pistero continuará hoy viernes con la segunda jornada.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le presenta los resultados del día inaugural de competencias.
RESULTADOS COMPLETOS PRIMERA JORNADA
PROGRAMACIÓN SEGUNDO DÍA