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Pista

En Bogotá concluyó con éxito la primera Válida Nacional de Pista de la temporada 2026

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Hace 4 mins

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En el Velódromo Luis Carlos Galán Sarmiento de Bogotá se disputó la primera Válida Nacional de Pista del año. (Foto © FCC)
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