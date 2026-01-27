Ruta
“En 5 días que vivimos de todo, pero siempre con la ilusión de subir al podio”: Cristián David Pita tras concluir el Tour de Sharjah
Prometedor debut del ecuatoriano Cristián David Pita con los nuevos colores del equipo continental tailandés Roojai Insurance Winspace en el Tour de Sharjah, carrera UCI 2.2 del Oriente Medio, que sirvió de antesala del UAE Tour.
El sprinter suramericano, que sorteó miles de dificultades durante la competencia concluyó tercero en la última etapa, en la que se vio superado solamente por el danés Alexander Salby (Li Ning Star) y el serbio Dušan Rajović (Solution Tech NIPPO Rali). Asimismo, en la jornada inaugural tuvo un top 15.
“En 5 días que vivimos de todo, caídas, golpes, dificultades para dormir por las noches, pero siempre con la ilusión de subir al podio cuando llegue la oportunidad. Gracias Equipo por la Confianza, iniciamos una temporada con mucha motivación”, explicó Pita, en sus redes sociales.
El nacido en Imbabura, Ecuador, hace 30 años, realizó una muy buena temporada el año pasado con los colores del Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team, donde reemplazo al sprinter colombiano Luis Carlos Chía. Sus buenas actuaciones le permitieron cambiar a un equipo con un calendario más atractivo.
¡Fenomenal! Paula Patiño sigue en racha y le gana el duelo a Francesca Hall en el Grand Prix Longitudinal del Norte
En un inicio de temporada espectacular, Paula Patiño siguió con su racha ganadora al conseguir una nueva victoria con el Laboral Kutxa – Fundación Euskadi, esta vez en la tercera clásica de El Salvador al imponerse al sprint a Francesca Hall (Roland Cogeas Cycling Team), en el Grand Prix Longitudinal del Norte.
Después de un duro día de montaña. El equipo vasco volvió a tener el control de la carrera salvadoreña y fue la colombiana la que en los últimos kilómetros tomó la responsabilidad para hacerse con la victoria, en un final muy disputado.
El podio de la competencia centroamericana lo completó la italiana Giorgia Vettorello, también del equipo Roland Cogeas Cycling Team, quienes acapararon tres puestos en las primeras posiciones con la española Ainara Albert 4°.
El top 5 lo cerró la joven carmelitana Angie Mariana Londoño, de la Selección Colombia, firmando otra estupenda actuación tras el podio obtenido en el Grand Prix El Salvador hace dos días.
Resultados Grand Prix Longitudinal del Norte (1.1)
Desvío de Amayo – Nueva Concepción (99,8 km)
|1
|PaulaPatiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|2
|Francesca Hall
|Roland Cogeas Cycling Team
|3
|Giorgia Vettorello
|Roland Cogeas Cycling Team
|4
|Ainara Albert
|Roland Cogeas Cycling Team
|5
|Angie Mariana Londoño
|Selección Colombia
AlUla Tour 2026: Jonathan Milan gana la primera etapa marcada por los abanicos con Fernando Gaviria 8°
En un final lleno de emociones, el italiano Jonathan Milan ganó la jornada inaugural del AlUla Tour 2026, luego de recorrer 158 kilómetros por los alrededores del Camel Cup Track. El italiano sacó a relucir toda su potencia y terminó siendo el más rápido en el sprint del grupo reducido.
El velocista del Lidl Trek derrotó al belga Milan Fretin (Cofidis) y a su compatriota Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), quienes se reportaron en la segunda y tercera posición, respectivamente.
En el octavo puesto entró el sprinter antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) en una movida primera etapa marcada por los abanicos. El colombiano supo moverse en una complicada parte final. Su paisano Sergio Higuita (XDS Astana Team) entró en el pelotón en la casilla 49°, a 11 segundos del ganador.
La carrera árabe continuará este miércoles con la disputa del segundo capitulo, un trayecto ondulado de 152 kilómetros con salida y llegada en AlManshiyah Train Station.
AlUla Tour (2.Pro)
Resultados Etapa 1 | AlUla Camel Cup Track – AlUla Camel Cup Track (158 km)
|1
|Jonathan Milan
|Lidl – Trek
|3:36:32
|2
|Milan Fretin
|Cofidis
|m.t.
|3
|Matteo Moschetti
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|4
|Laurenz Rex
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|5
|Lorrenzo Manzin
|TotalEnergies
|m.t.
|6
|Hugo Page
|Cofidis
|m.t.
|7
|Phil Bauhaus
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|8
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|9
|Timo de Jong
|Team Picnic PostNL
|0:02
|10
|Aivaras Mikutis
|Tudor Pro Cycling Team
|0:04
|49
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|0:11
Suspensión provisional de Germán Darío Gómez por un resultado adverso en un control antidopaje
La Unión Ciclista Internacional (UCI) comunicó oficialmente la suspensión provisional del colombiano Germán Darío Gómez, perteneciente a la plantilla del equipo italiano Polti-Visit Malta, que inmediatamente le rescindió el contrato.
El organismo rector le notificó al corredor santandereano un ‘resultado analítico adverso’ por la presencia de boldenona y uno de sus metabolitos en una muestra de orina recogida durante un control fuera de competición efectuado el pasado 28 de diciembre de 2025 en Colombia.
¿Qué es la boldenona?
Es un esteroide inyectable derivado de la testosterona que tiene propiedades anabolizantes y es utilizada comúnmente por los ganaderos en Colombia para impulsar el crecimiento del ganado. Sin embargo, forma parte de las sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje. En Colombia, existen 59 productos que contienen boldedona, según el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Recordemos que el extenista Robert Farah dio positivo por esta sustancia en 2020, pero fue absuelto por la Federación Internacional de Tenis (ITF).
COMUNICADO DEL POLTI VISISTMAlTA
Hoy, en el Equipo Polti VisitMalta hemos recibido una notificación de la Unión Ciclista Internacional (UCI) sobre una posible infracción de las normas antidopaje por parte de nuestro ciclista, Germán Darío Gómez Becerra, a raíz de un resultado analítico adverso en un control fuera de competición realizado el 28 de diciembre de 2025. Como resultado, la UCI le ha impuesto una suspensión provisional obligatoria con efecto inmediato.
En el Equipo Polti VisitMalta operamos bajo una estricta política de tolerancia cero frente al dopaje. Este principio es fundamental para nuestro proyecto y está claramente estipulado en todos nuestros contratos y en nuestro Código de Conducta. En cumplimiento de esta política y de la decisión de la UCI, también hemos suspendido el contrato del ciclista, quien será excluido de todas las actividades del equipo a la espera de la resolución del procedimiento.
Reafirmamos nuestro firme compromiso con el ciclismo limpio y seguiremos colaborando plenamente con la UCI y todas las autoridades competentes para esclarecer los hechos. Nuestro equipo siempre defenderá los valores del deporte limpio y la integridad en el ciclismo.