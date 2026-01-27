“En 5 días que vivimos de todo, pero siempre con la ilusión de subir al podio”: Cristián David Pita tras concluir el Tour de Sharjah

Prometedor debut del ecuatoriano Cristián David Pita con los nuevos colores del equipo continental tailandés Roojai Insurance Winspace en el Tour de Sharjah, carrera UCI 2.2 del Oriente Medio, que sirvió de antesala del UAE Tour.

El sprinter suramericano, que sorteó miles de dificultades durante la competencia concluyó tercero en la última etapa, en la que se vio superado solamente por el danés Alexander Salby (Li Ning Star) y el serbio Dušan Rajović (Solution Tech NIPPO Rali). Asimismo, en la jornada inaugural tuvo un top 15.

“En 5 días que vivimos de todo, caídas, golpes, dificultades para dormir por las noches, pero siempre con la ilusión de subir al podio cuando llegue la oportunidad. Gracias Equipo por la Confianza, iniciamos una temporada con mucha motivación”, explicó Pita, en sus redes sociales.

El nacido en Imbabura, Ecuador, hace 30 años, realizó una muy buena temporada el año pasado con los colores del Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team, donde reemplazo al sprinter colombiano Luis Carlos Chía. Sus buenas actuaciones le permitieron cambiar a un equipo con un calendario más atractivo.