“Empezaré el proceso a que haya lugar para demostrar mi inocencia”: Germán Darío Gómez tras la suspensión de la UCI

Luego de que la Unión Ciclista Internacional (UCI) anunciará la suspensión provisional del pedalista colombiano Germán Darío Gómez, el ciclista santandereano se pronunció al respecto.

“El ciclismo me ha dado todo, ha sido el pilar y el bastión de mi vida. Por eso nunca he considerado las malas prácticas para obtener ventaja. Nunca ha sido ni será un camino para alcanzar un objetivo”, indicó el ciclista santandereano en un comunicado.

El escarabajo defenderá su inocencia tras el ‘resultado analítico adverso’ por la presencia de boldenona en una muestra de orina recogida durante un control fuera de competición efectuado el pasado 28 de diciembre de 2025 en Colombia.

“A partir de este instante empezaré el proceso a que haya lugar para demostrar mi inocencia, limpiar mi buen nombre y poder continuar mi carrera deportiva, Haré todo lo que esté a mi alcancé para garantizar mi legítima defensa, tal como lo han hecho otros colegas implicados en casos similares al mío”, agregó Gómez.

COMUNICADO COMPLETO