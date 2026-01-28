Ruta
“Empezaré el proceso a que haya lugar para demostrar mi inocencia”: Germán Darío Gómez tras la suspensión de la UCI
Luego de que la Unión Ciclista Internacional (UCI) anunciará la suspensión provisional del pedalista colombiano Germán Darío Gómez, el ciclista santandereano se pronunció al respecto.
“El ciclismo me ha dado todo, ha sido el pilar y el bastión de mi vida. Por eso nunca he considerado las malas prácticas para obtener ventaja. Nunca ha sido ni será un camino para alcanzar un objetivo”, indicó el ciclista santandereano en un comunicado.
El escarabajo defenderá su inocencia tras el ‘resultado analítico adverso’ por la presencia de boldenona en una muestra de orina recogida durante un control fuera de competición efectuado el pasado 28 de diciembre de 2025 en Colombia.
“A partir de este instante empezaré el proceso a que haya lugar para demostrar mi inocencia, limpiar mi buen nombre y poder continuar mi carrera deportiva, Haré todo lo que esté a mi alcancé para garantizar mi legítima defensa, tal como lo han hecho otros colegas implicados en casos similares al mío”, agregó Gómez.
COMUNICADO COMPLETO
Ruta
¡Fenomenal! Paula Patiño sigue en racha y le gana el duelo a Francesca Hall en el Grand Prix Longitudinal del Norte
En un inicio de temporada espectacular, Paula Patiño siguió con su racha ganadora al conseguir una nueva victoria con el Laboral Kutxa – Fundación Euskadi, esta vez en la tercera clásica de El Salvador al imponerse al sprint a Francesca Hall (Roland Cogeas Cycling Team), en el Grand Prix Longitudinal del Norte.
Después de un duro día de montaña. El equipo vasco volvió a tener el control de la carrera salvadoreña y fue la colombiana la que en los últimos kilómetros tomó la responsabilidad para hacerse con la victoria, en un final muy disputado.
El podio de la competencia centroamericana lo completó la italiana Giorgia Vettorello, también del equipo Roland Cogeas Cycling Team, quienes acapararon tres puestos en las primeras posiciones con la española Ainara Albert 4°.
El top 5 lo cerró la joven carmelitana Angie Mariana Londoño, de la Selección Colombia, firmando otra estupenda actuación tras el podio obtenido en el Grand Prix El Salvador hace dos días.
Resultados Grand Prix Longitudinal del Norte (1.1)
Desvío de Amayo – Nueva Concepción (99,8 km)
|1
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|3:11:02
|2
|Francesca Hall
|Roland Cogeas Cycling Team
|m.t.
|3
|Giorgia Vettorello
|Roland Cogeas Cycling Team
|0:14
|4
|Ainara Albert
|Roland Cogeas Cycling Team
|0:15
|5
|Angie Mariana Londoño
|Selección Colombia
|0:15
|6
|Natalia Muñoz
|Pato Bike BMC Team
|0:15
|7
|Delfina Dibella
|ODL Team – Kiwi Atlantico – Craega
|0:15
|8
|Sofia Arici
|Vini Fantini – BePink
|0:18
|9
|Jessenia Meneses
|Selección Colombia
|0:41
|10
|Idoia Eraso
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|0:46
|11
|Jessica Marcela Parra
|Pato Bike BMC Team
|0:46
|16
|Milena Salcedo
|Pato Bike BMC Team
|3:35
|23
|María Angélica Delgado
|Core Racing
|7:13
|25
|Vanesa Zuluaga
|Selección Colombia
|7:22
|33
|Luciana Osorio
|Selección Colombia
|11:35
|43
|Yaletsa Valentina Marín
|Selección Colombia
|17:59
|52
|Adriana Blas
|Castelli Deluxe RedHook
|23:58
|OTL
|Andrea Vargas
|Azteca Cycling Team
|29:06
|OTL
|Michelle Narváez
|Azteca Cycling Team
|29:06
|DNF
|Luisa Fernanda Naranjo
|Core Racing
|No finalizó
|DNF
|Valentina Quintero
|Core Racing
|No finalizó
Ruta
Tomás Contte gana la contrarreloj individual de la Vuelta a San Juan y le arrebata el liderato a Nicolás Tivani
En gran actuación, Tomás Contte (Municipalidad de Pocito) se impuso de forma brillante en la contrarreloj individual de 12,5 kilómetros, que se llevó a cabo entre Zonda y Punta Negra con presencia de la lluvia.
El pedalista argentino, que paró los cronómetros en 17 minutos y 39 segundos, superó a los chilenos del Plus Racing, Cristóbal Baeza y Héctor Quintana por 12” y 13” segundos, respectivamente.
Con los resultados obtenidos en el ejercicio al cronómetro, la clasificación general sufrió grandes cambios en los primeros puestos. El gaucho Tomás Contte (Municipalidad de Pocito) se encaramó al primer puesto, arrebatándole el liderato a su compañero de equipo Nicolás Tivani.
La carrera sanjuanina continuará este miércoles con la quinta etapa, una jornada llana de 138,7 kilómetros por los alrededores de Rivadavia. El próximo domingo en San Juan conoceremos al sucesor de Nicolas Tivani, ganador de la última edición.
Ruta
Top 5 de los mejores momentos de Ana Cristina Sanabria en su carrera profesional
Luego de más de 15 años de carrera como ciclista, Ana Cristina Sanabria anunció que no correrá más a nivel profesional. La santandereana, que hizo historia al convertirse en 2021 en la primera dama colombiana con récord de la hora, inscribió su nombre como pionera femenina.
Sanabria, de 35 años, que venía corriendo desde 2025 con el equipo Just Cycling Viem Team, puso fin a su carrera como ciclista tras 16 temporadas al más alto nivel, una trayectoria marcada por victorias memorables, cuatro veces campeona del Tour Femenino colombiano, tres títulos en la Vuelta a Colombia, además de cuatro campeonatos nacionales de CRI y múltiples triunfos de pruebas contrarreloj.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le rinde un homenaje a la hija ilustre de Zapatoca, repasando los mejores momentos de su formidable trayectoria como ciclista.
*Cuatro veces campeona del Tour Femenino colombiano
*Tricampeona de la Vuelta a Colombia
*La primera dama colombiana con récord de la hora
*Campeona nacional de CRI en cuatro oportunidades
*Cinco títulos en la Vuelta a Boyacá