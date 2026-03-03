MountainBike
“Empezar la temporada con estas sensaciones es sumamente positivo”: Leonardo Páez tras su primer podio del año
El experientado ciclomontañista boyacense Leonardo Páez consiguió su primer podio de la temporada 2026 en España, tras finalizar en la segunda posición en la Andalucía Bike Race, luego de cinco días de intensa competencia.
“Tuvimos una excelente actuación en recorridos muy técnicos que no favorece necesariamente mis características de escalada. Subir al podio en la contrarreloj y luego vestir el maillot de líder en la etapa maratón fue fantástico”, dijo Páez, en declaraciones recogidas por su equipo.
El oriundo de Ciénega, Boyacá que venía de iniciar su temporada competitiva en la carrera catalana Santa Vall by The Traka 2026 sin mucha figuraración, se mostró satisfecho con los resultados obtenidos y confiado para lo que viene.
“Casi todos días nos mantuvimos luchando por estar cerca del podio. Empezar la temporada de esta manera y con estas sensaciones es sumamente positivo”, concluyó el pedalista del equipo italiano Lee Cougan – Basso Factory Racing.
MountainBike
Exitosa válida de la Copa Valle Paraíso de Todos de MTB en Ginebra
En el municipio de Ginebra, Valle del Cauca, se cumplió con total éxito la segunda válida de la Copa Valle Paraíso de Todos de MTB, realizada en la pista La Floresta, escenario que presentó excelentes condiciones técnicas, terreno seco y una agradable temperatura que permitió el normal desarrollo de las competencias.
Durante la jornada se disputaron las categorías teteros sin pedales, teteros con pedales, preinfantil A y B masculino y femenino, infantil A y B masculino y femenino, prejuvenil A y B damas y varones, junior damas y hombres, élite damas y hombres, categoría promocional y las diferentes divisiones máster: A, B1, B2, C1, C2 y D, cumpliendo así con la programación oficial del XCO.
Los ciclomontañistas ginebrinos, representantes del Club Huracanes, tuvieron una destacada actuación deportiva. Sobresalió el primer lugar en la categoría junior obtenido por Samuel Alvarado, así como el segundo puesto de Juan Martín Ruiz. En la élite femenina, Sofía Escobar alcanzó una meritoria cuarta posición.
También se destacaron María Camila Salazar en la categoría junior damas, Luciana Ríos en prejuvenil A y Irma Lucía Hernández en la categoría máster femenina. Por su parte, Juan Diego Campo, competidor de la categoría máster C1, continúa su preparación para representar al país en su quinto Campeonato Mundial Máster, que se disputará el próximo mes en territorio chileno.
En la categoría máster C2, Santiago Robledo se quedó con el primer lugar. Una de las actuaciones más sobresalientes de la jornada fue la de Juan Fernando Monroy, quien dominó la pista La Floresta y se adjudicó el triunfo en la categoría élite masculina, superando a Jean Pool Cardona, segundo, y Álvaro Arias, tercero.
Más de 250 corredores participaron en esta segunda válida de la Copa Valle Paraíso de Todos, competencia organizada por la Liga de Ciclismo del Valle y la Comisión Vallecaucana de MTB, con el respaldo de la Gobernación del Valle del Cauca e Indervalle, y el patrocinio de GW, Shimano y Manzur.
Según Javier Escobar, vicepresidente de la Comisión Vallecaucana de MTB, “el éxito de la copa es el resultado del arduo trabajo y la dedicación puesta en el mantenimiento diario de la pista La Floresta, además del compromiso y cariño para recibir a delegaciones de todo el suroccidente colombiano”.
La tercera válida de la Copa Valle Paraíso de Todos MTB se realizará el próximo 18 de abril en el municipio de La Cumbre.
RESULTADOS II VÁLIDA COPA VALLE PARAÍSO DE TODOS MTB
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle del Cauca
MountainBike
Dos colombianos se subieron al podio en la Andalucía Bike Race 2026
Tras cinco etapas llenas de acción la Andalucía Bike Race cerró una edición más dejando como campeones a Marc Stutzmann y David Valero del Klimatiza Orbea Team y a Natalia Fischer y Claudia Peretti del Extremadura Ecopilas. El boyacense Leonardo Páez y la antioqueña Mónica Calderón se subieron al podio con sus respectivas duplas.
En la clasificación general masculina Valero y Stutzmann mantuvieron a raya a todos sus rivales. A pesar de sumar tres victorias de cinco posibles el dúo del Klimatiza optó en todo momento a ganar todas las etapas. A los del Klimatiza les acompañaron en el podio el colombiano Leonardo Páez y el italiano Dario Cherchi del Lee Cougan – Basso Factory Racing en la segunda posición con victoria de etapa incluida. Finalmente el tercer lugar lo ocuparon Giannantonio Mazzola y Davide Foccoli del Scott Racing Team.
En la clasificación final de la rama femenina y a más de 10 minutos de las primeras clasificadas finalizaron Adelheid Morath y Sandra Mairhofer del Lee Cougan – Basso Factory Racing, única pareja capaz de arrebatar una victoria de etapa al dúo del Extremadura Ecopilas. Las del Lee-Cougan Basso terminaron a más de 10 minutos de las campeonas. El podio femenino lo completaron la colombiana Mónica Calderón y Tessa Kortekaas del Massi ISB Sport.
La quinta y última etapa realizada en Córdoba con 40 kilómetros de recorrido la ganaron Luis Francisco Pérez y Samuele Porro. La pareja obtuvo su primera victoria de la edición con un tiempo de 1:22:40. Y en las mujeres Natalia Fischer y Claudia Peretti consiguieron su cuarta victoria de etapa seguida para poner el broche de oro a una grandísima Andalucía Bike Race.
La 16ª edición de la carrera andaluza reunió a más de 600 participantes de 24 nacionalidades distintas. Desde campeones nacionales a amateurs, hasta amantes y profesionales del ciclismo de montaña.
*Con Información Andalucía Bike Race
MountainBike
Las gymcanas animaron el inicio de la segunda válida de la Copa Valle Paraíso de Todos de Ciclomontañismo
En la concha acústica del municipio de Ginebra, Valle del Cauca, se llevó a cabo la segunda cita de la temporada de la Copa Valle Paraíso de Todos de Ciclomontañismo, dando apertura a la jornada competitiva con las pruebas de habilidad y destreza denominadas gymcanas.
Las competencias se desarrollaron en seis categorías: Infantil A femenino y masculino, Infantil B femenino y masculino, y Prejuvenil damas y varones, con la participación de destacados ciclistas provenientes de diferentes clubes y regiones como El Tambo (Cauca), Roldanillo, Yumbo, Sevilla, Jamundí y Armenia.
La jornada permitió evidenciar el talento y proceso formativo de los jóvenes deportistas, quienes demostraron gran dominio técnico y habilidades sobre la bicicleta.
Los ganadores de las pruebas de gymcanas
Sheyla Isabella Ruiz, del departamento del Cauca, categoría Infantil A femenino.
Thiago Manzano, de la Fundación Tourmalet de Timbío, Infantil A masculino.
Gabriela Gómez, de Timbío, Infantil B femenino.
Dylan Maya, de Armenia, Infantil B masculino.
Luciana Ríos, del club Super Amigos de Roldanillo, Prejuvenil damas.
Juan José Leyva, del club Sin Fronteras de Sevilla, Prejuvenil masculino.
RESULTADOS COMPLETOS
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle del Cauca