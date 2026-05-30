Elliot Rowe triunfa en la cuarta etapa de los Alpes Isere Tour 2026; Juan Felipe Rodríguez mejora en la general
En un final a pura velocidad, Elliot Rowe (Team Visma | Lease a Bike Development) se llevó la victoria en la cuarta y penúltima etapa del Alpes Isère Tour, luego de recorrer 165,1 kilómetros entre las localidades francesas de Saint-Maurice-l’Exil y Saint-Clair-du-Rhône. El belga Matisse Van Kerckhove (Team Visma | Lease a Bike), ganador de la jornada inaugural, mantuvo el liderato.
El pedalista británico fue el más rápido en el sprint y doblegó a sus rivales, entrando por delante del neerlandés David Haverdings (Alpecin-Premier Tech Development Team) y del francés Corentin Lequet (Auvergne – Rhône-Alpes), segundo y tercero respectivamente.
En cuanto a los dos colombianos en competencia, Juan Felipe Rodríguez (EF Education – Aevolo) se reportó en el puesto 15° y Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) ingresó en la casilla 46°, a 12 segundos del ganador.
La carrera francesa (UCI 2.2) finalizará este domingo con una etapa rompe-piernas de 152,2 kilómetros que incluye seis premios de montaña categorizados con final en Miribel-les-Échelles, donde conoceremos al sucesor del galo Aubin Sparfel, campeón del año pasado.
Alpes Isère Tour (2.2)
Resultados Etapa 4 | Saint-Maurice-l’Exil – Saint-Clair-du-Rhône (165,1 km)
|1
|Rowe Elliot
|Team Visma | Lease a Bike Development
|3:43:06
|2
|David Haverdings
|Alpecin-Premier Tech Development Team
|m.t.
|3
|Corentin Lequet
|Auvergne – Rhône-Alpes
|m.t.
|4
|Matteo Vanhuffel
|Development Team Picnic PostNL
|m.t.
|5
|Bert Bolle
|VolkerWessels Cycling Team
|m.t.
|6
|Nicolas Milesi
|INEOS Grenadiers Racing Academy
|m.t.
|7
|Rémi Arsac
|Decathlon CMA CGM Development Team
|m.t.
|8
|Luca Covili
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
|9
|Gavin Hlady
|Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme
|m.t.
|10
|Charles Paige
|EF Education – Aevolo
|m.t.
|15
|Juan Felipe Rodriguez
|EF Education – Aevolo
|m.t.
|46
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|0:12
Clasificación General Individual
|1
|Matisse Van Kerckhove
|Team Visma | Lease a Bike Development
|13:16:56
|2
|Victor Jean
|Elite Fondations Cycling Team
|0:08
|3
|Elliot Rowe
|Team Visma | Lease a Bike Development
|0:09
|4
|Guus van den Eijnden
|Alpecin-Premier Tech Development Team
|0:09
|5
|Peter Øxenberg
|INEOS Grenadiers Racing Academy
|0:12
|6
|David Haverdings
|Alpecin-Premier Tech Development Team
|0:15
|7
|Tom Lambert
|Vélo Club Villefranche Beaujolais
|0:15
|8
|Corentin Lequet
|Auvergne – Rhône-Alpes
|0:17
|9
|Alex Tolio
|Bardiani CSF 7 Saber
|0:19
|10
|Valentin Darbellay
|Elite Fondations Cycling Team
|0:20
|16
|Juan Felipe Rodriguez
|EF Education – Aevolo
|0:21
|26
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|0:33
Giro de Italia 2026: Jonas Vingegaard consigue su quinta victoria y se asegura su primer título en la ‘Corsa Rosa’
En el último final picando hacia arriba, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) ganó la penúltima etapa del Giro de Italia 2026 y se aseguró su primer título en la ‘Corsa Rosa’. La jornada que partió de Gemona del Friuli y culminó en Piancavallo, recorrió 200 kilómetros con dos grandes dificultades montañosas, donde el colombiano Egan Bernal (Netcompany Ineos) logró un meritorio sexto puesto.
La victoria se definió en favor del pedalista escandinavo, que atacó al grupo de los favoritos en el último ascenso y finalmente el líder fue más fuerte que todos sus rivales, adjudicándose su quinto triunfo en la ronda italiana luego de 5 horas 3 minutos 55 segundos.
La fuga del día la animaron el francés Axel Huens (Groupama – FDJ United), el australiano Jack Haig (Netcompany INEOS), el italiano Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta), el estadounidense Larry Warbasse (Tudor Pro Cycling Team), el español Igor Arrieta (UAE Team Emirates – XRG) y el noruego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), pero en el último ascenso fueron neutralizados por los favoritos.
En la primera subida a Piancavallo (18,1km à 8,1%) el oceánico Jack Haig fue el primero en pasar, mientras que en la segunda vez que se hizo el exigente ascenso Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) coronó en primer lugar.
La edición 109 de la ronda italiana finalizará este domingo con la etapa 21, una jornada corta de 131 kilómetros, en un circuito en Roma, donde conoceremos al sucesor del británico Simon Yates, campeón del año pasado.
Giro d’Italia (2.UWT)
Resultados Etapa 20 | Gemona del Friuli 1976-2026 – Piancavallo (200 km)
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|5:03:55
|2
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|1:15
|3
|Jai Hindley
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|1:15
|4
|Derek Gee
|Lidl – Trek
|1:15
|5
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS
|1:19
|6
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|1:25
|7
|Afonso Eulálio
|Bahrain – Victorious
|2:03
|8
|Damiano Caruso
|Bahrain – Victorious
|2:13
|9
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|2:13
|10
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|2:13
|16
|Einer Rubio
|Movistar Team
|4:00
Clasificación General Individual
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|80:17:01
|2
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|5:22
|3
|Jai Hindley
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|6:25
|4
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS
|7:02
|5
|Derek Gee
|Lidl – Trek
|7:56
|6
|Afonso Eulálio
|Bahrain – Victorious
|9:39
|7
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|10:13
|8
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|10:52
|9
|Damiano Caruso
|Bahrain – Victorious
|11:24
|10
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|12:54
|20
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:04:26
Benoit Cosnefroy, etapa y liderato en la Boucles de la Mayenne; Juan Sebastián Molano guarda fuerzas para la jornada final
En una gran actuación, el francés Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG) se puso de líder de la Boucles de la Mayenne 2026 al imponerse este sábado en la segunda etapa de 215,1 kilómetros, disputada entre las localidades francesas de Aron y Pré-en-Pail-Saint-Samson.
El corredor galo se impuso al sprint; segundo entró su compatriota Noa Isidore (Decathlon CMA CGM Team) y tercero llegó el italiano Vincenzo Albanese (EF Education – EasyPost), los tres con el mismo tiempo.
Tras la victoria, el pedalista del UAE comanda la general con 7 segundos de ventaja sobre su coterráneo Thibaud Gruel (Groupama – FDJ United) a un día del final. El podio parcial lo completa otro local, Noa Isidore (Decathlon CMA CGM Team)
El único colombiano en competencia, el sprinter Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG), que guardó fuerzas para la jornada final, ingresó en la casilla 108° en grupo rezagado a más de 20 minutos del ganador del día.
La carrera francesa vivirá este domingo la tercera etapa y última etapa, una fracción llana de 147,4 kilómetros entre Cossé-le-Vivien y Laval, donde conoceremos al sucesor del neozelandés, Aaron Gate, campeón del año pasado.
Boucles de la Mayenne – Crédit Mutuel (2.Pro)
Resultados Etapa 2 | Aron – Pré-en-Pail-Saint-Samson (215,1 km)
|1
|Benoît Cosnefroy
|UAE Team Emirates – XRG
|5:12:50
|2
|Noa Isidore
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|3
|Vincenzo Albanese
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|4
|Brady Gilmore
|NSN Cycling Team
|m.t.
|5
|Clément Izquierdo
|Cofidis
|m.t.
|6
|Axel Mariault
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|7
|Louis Barré
|CIC Pro Cycling Academy
|m.t.
|8
|Alexandre Delettre
|TotalEnergies
|m.t.
|9
|Marco Brenner
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|10
|Mads Pedersen
|Lidl – Trek
|m.t.
|108
|Juan Sebastián Molano
|(UAE Team Emirates – XRG)
|20:52
Clasificación General Individual
|1
|Benoît Cosnefroy
|UAE Team Emirates – XRG
|9:08:11
|2
|Thibaud Gruel
|Groupama – FDJ United
|0:07
|3
|Noa Isidore
|Decathlon CMA CGM Team
|0:12
|4
|Clément Izquierdo
|Cofidis
|0:15
|5
|Aubin Sparfel
|Decathlon CMA CGM Team
|0:15
|6
|Mads Pedersen
|Lidl – Trek
|0:19
|7
|Louis Barré
|Team Visma | Lease a Bike
|0:19
|8
|Alexandre Delettre
|TotalEnergies
|0:21
|9
|Marco Brenner
|EF Education – EasyPost
|0:23
|10
|Vincenzo Albanese
|Tudor Pro Cycling Team
|0:24
|97
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|21:30
Lorena Wiebes sale victoriosa en el inicio del Giro de Italia Femenino con Arlenis Sierra en el top 20
En un final emocionante, Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime) fue la vencedora este sábado en el inicio del Giro de Italia Femenino, jornada que partió de Cesenatico y arribó a Ravenna con una distancia de 139 kilómetros.
En la definición, la sprinter neerlandesa superó holgadamente a la italiana Elisa Balsamo (Lidl – Trek) y a la irlandesa Lara Gillespie (UAE Team ADQ), quienes ocuparon la segunda y tercera casilla.
La cubana Arlenis Sierra (Movistar Team) se reportó en el puesto 17°, mientras que la brasilera Ana Vitória Magalhães (Movistar Team) se clasificó 82° a 32 segundos de la ganadora.
La ronda italiana para mujeres, que no cuenta con participación colombiana, continuará este domingo con la segunda etapa de las nueve pactadas, que recorrerá 156 kilómetros entre Roncade y Caorle.
Giro d’Italia Women (2.WWT)
Resultados Etapa 1 | Cesenatico – Ravenna (139 km)
|1
|Lorena Wiebes
|Team SD Worx – Protime
|3:18:22
|2
|Elisa Balsamo
|Lidl – Trek
|m.t.
|3
|Lara Gillespie
|UAE Team ADQ
|m.t.
|4
|Chiara Consonni
|CANYON//SRAM zondacrypto
|m.t.
|5
|Georgia Baker
|Liv AlUla Jayco
|m.t.
|6
|Linda Zanetti
|Fenix-Premier Tech
|m.t.
|7
|Charlotte Kool
|Uno-X Mobility
|m.t.
|8
|Gladys Verhulst-Wild
|AG Insurance – Soudal Team
|m.t.
|9
|Célia Gery
|FDJ United – SUEZ
|m.t.
|10
|Lily Williams
|Human Powered Health
|m.t.
|17
|Arlenis Sierra
|Movistar Team
|m.t.