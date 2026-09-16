Elite, Avanti y Rivo llegan a Colombia con Zwift Cog y hasta cuatro años de garantía

La experiencia de entrenar en bicicleta desde casa suma una nueva posibilidad en Colombia. Elite, marca italiana especializada en equipamiento para ciclismo, trae al país sus simuladores inteligentes Avanti y Rivo con tecnología Zwift Cog integrada de fábrica, una solución que simplifica la conexión entre diferentes tipos de bicicletas y el entrenamiento virtual.

El cambio se nota desde el momento de instalar la bicicleta. Con Zwift Cog, el simulador utiliza un único piñón y permite realizar los cambios de manera inalámbrica desde un control instalado en el manubrio que además, permiten interactuar con la plataforma Zwift. De esta manera, un mismo simulador puede ser utilizado con bicicletas de ruta, MTB o gravel, equipadas con transmisiones Shimano o SRAM de 8 a 13 velocidades, sin necesidad de cambiar el cassette cada vez.

“Con el sistema Zwift Cog montado en los simuladores Elite Avanti y Rivo, la experiencia cambia desde el momento de instalar la bici. Ahora solo tendrás un piñón en el simulador y dos controles inalámbricos que ajustan la resistencia y permiten interactuar con la aplicación Zwift”, explicó Jorge Páez, jefe de Trade Producto de Elite en Colombia.

La tecnología también amplía las posibilidades de entrenamiento. A través de Zwift, los ciclistas pueden acceder a sesiones estructuradas, medir indicadores como el FTP, realizar pruebas de esfuerzo, participar en competencias virtuales y compartir recorridos con otros usuarios, desde quienes buscan mantenerse activos hasta aquellos que llevan su preparación a un nivel competitivo.

Para Colombia, esta alternativa también responde a una necesidad práctica: aprovechar mejor el tiempo disponible durante la semana y mantener la condición física sin que el tráfico o la falta de tiempo para desplazarse hasta una ruta se conviertan en un obstáculo.

“Para Elite es muy importante el tiempo que se pasa entrenando en el simulador. Queremos que esta sea una experiencia agradable, retadora y divertida, pero que también lleve al usuario a mantener su condición física para afrontar una Gran Fondo o simplemente tener una buena salud”, agregó Páez.

Más tecnología, también más respaldo

La llegada de los nuevos simuladores está acompañada por una segunda novedad para los usuarios de Elite: la ampliación de la garantía de sus simuladores interactivos.

Los modelos Justo 2, Avanti y Rivo podrán acceder a dos años adicionales de garantía de fábrica, pasando de dos a cuatro años de cobertura total, de acuerdo con las condiciones del programa. Para acceder a este beneficio, el usuario deberá registrar el producto dentro de los 90 días posteriores a la compra.

Los simuladores Elite son fabricados en Italia y esta ampliación busca ofrecer mayor tranquilidad frente a una inversión que puede convertirse en parte habitual de la rutina de entrenamiento, especialmente para quienes hacen un uso intensivo del equipo.

Con Zwift Cog, los nuevos Avanti y Rivo apuestan por una experiencia más sencilla y versátil, mientras que la extensión de garantía suma un respaldo de largo plazo. Dos novedades que acompañan una misma idea: hacer del entrenamiento indoor una experiencia cada vez más completa para el ciclista colombiano.

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