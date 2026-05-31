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Elisa Balsamo gana el segundo duelo de sprinters en el Giro de Italia Femenino con Arlenis Sierra 6°

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La italiana Elisa Balsamo ganó la segunda etapa del Giro de Italia 2026. (Foto Giro d’Italia Women © LaPresse)
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Juan Felipe Rodríguez 4° en el Alpes Isere Tour tras lucirse en la etapa reina; Martín Santiago Herreño termina 16°

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31 mayo, 2026

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El joven cundinamarqués Juan Felipe Rodríguez sigue cumpliendo una notable temporada con el equipo de desarrollo del EF Education. (Foto EF Pro Cycling © Getty Images)
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Milo De La Mare conquista la Gipuzkoa Klasikoa; David Morales el mejor colombiano

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31 mayo, 2026

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El británico Milo De La Mare se consagró campeón de la octava edición de la Gipuzkoa Klasikoa. (Foto © Martin Early)
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Jerónimo Calderón confirmó su paso al equipo de desarrollo del Movistar Team para la próxima temporada

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31 mayo, 2026

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Jerónimo Calderón, del Team Sistecrédito, se consagró este año como campeón nacional de la contrarreloj en la categoría Sub-23. (Foto © FCC)
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