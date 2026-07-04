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El Visma Lease a Bike marca la pauta en la crono por equipos y Jonas Vingegaard es el primer líder del Tour de Francia 2026
Con una jornada al cronómetro de alta velocidad por Barcelona, inició este sábado la edición 113 del Tour de Francia. El Team Visma Lease a Bike cumplió los pronósticos y se llevó la victoria, erigiendo como primer líder al danés Jonas Vinegaard.
La escuadra neerlandesa, que en la parte intermedia del recorrido marcó el mejor registro, ratificó lo hecho a lo largo del trazado en meta y se llevó la victoria con 21 minutos 47 segundos. Al ser el primer pedalista en cruzar por la línea de meta, Vingegaard se convirtió en el primer líder de la ronda francesa.
El Visma superó por 7 segundos al Netcompany Ineos de gran actuación en el exigente trazado y por 11 segundos al UAE Team Emirates – XRG. El Top cinco lo completaron el Lidl Trek y el Red Bull – BORA – hansgrohe.
La segunda etapa de la ‘Grande Bouclé’ se cumplirá este domingo entre Tarragona y Barcelona sobre una distancia de 168,5 kilómetros, jornada que en la fase final presenta tres subidas de tercer categoría.
Resultados Crono X Equipos
Clasificación General Individual
|54
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|2:18
|68
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|2:46
|80
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|3:06
|102
|Einer Rubio
|Movistar Team
|3:25
|130
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|4:05
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Egan Bernal, sorpresivo portador del ‘maillot verde’ en el inicio del Tour de Francia 2026
Tras la primera etapa del Tour de Francia 2026, el zipaquireño Egan Bernal se subió sorpresivamente al podio para reclamar el maillot verde que identifica al líder la clasificación por puntos. El escarabajo marcó el mejor registro en el primer punto intermedio de la innovadora contrarreloj por equipos, que tuvo un formato nuevo.
“Es una camiseta que nunca pensé que vestiría. Supongo que seguramente mañana alguien me la quitará”, dijo el escarabajo, que nunca imaginó ponerse una prenda tradicionalmente fue vestida por los velocistas.
El colombiano, ganador del Tour de Francia en 2019, que en ediciones anteriores se vistió amarillo y de blanco, no aguantó el ritmo impuesto por su compañero de equipo, el italiano Filippo Gana en la jornada al cronómetro y terminó perdiendo más de tres minutos.
“El equipo hizo un muy buen trabajo, por supuesto, intentamos ganar, al final nos quedamos a las puertas de conseguirlo, pero al mismo tiempo demostramos que estamos en buena forma y que el ambiente dentro del equipo es estupendo”, agregó el colombiano.
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Vuelta al Putumayo: Kevin Navas gana la tercera etapa y Santiago Garzón sigue líder
El ecuatoriano Kevin Navas (Team Best Best PC) se quedó con la victoria de la tercera etapa de la Vuelta al Putumayo 2026, sobre un trazado de 157 kilómetros entre San Miguel y Mocoa, con final en alto y un desnivel acumulado de 978 metros.
Navas se llevó el triunfo por delante de dos hombres del GW Erco Sportfitness: el bogotano Brandon Vega y el antioqueño Felipe Bravo, quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a la clasificación general, Santiago Garzón (GW Erco Sportfitness) se mantuvo al comando a un día del final. El podio parcial lo completan sus compañeros de equipo Daniel Carvajal y Sebastián Pinilla.
La décima edición de la Vuelta al Putumayo finalizará este domingo con la cuarta y última etapa, un circuito en la capital de los putumayenses, donde conoceremos al sucesor del caucano Leison Maca, campeón el año pasado.
RESULTADOS TERCERA ETAPA
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Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026: Colombia sumó un oro y una plata en la segunda jornada del paracycling
Durante la segunda jornada de los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, la delegación colombiana sumó nuevas medallas en las pruebas de paraciclismo de ruta celebradas en el municipio de Agustín Codazzi.
En la prueba de fondo en carretera de la categoría C1 – C3 Damas, la boyacense Carolina Munévar (clase funcional C2) obtuvo la medalla de oro al registrar un tiempo de 01:05.04, superando en el sprint final a la representante de Brasil (C3), quien marcó 01:05.09. El tercer puesto fue para Argentina (C3) con un tiempo de 01:17.14.
Por su parte, en la rama masculina categoría C1 – C3 Varones, Esnéider Muñoz (C3) se colgó la medalla de plata con una marca de 01:17.16. El primer lugar lo ocupó el competidor de Brasil (C2) con 01:15.10 y la medalla de bronce fue para Panamá (C2) con 01:22.59.
Las emociones del paraciclismo de ruta continarán en las calles de Agustín Codazzi, esta vez con la participación de Carlos Andrés Vargas, Diego Dueñas, Juan Andrés Gómez, Juan José Ríos, Javier Serna (con su guía Santiago Vélez) y Paula Andrea Ossa.
*Con Información Prensa Cómite Paraolímpico Colombiano