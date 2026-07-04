El Visma Lease a Bike marca la pauta en la crono por equipos y Jonas Vingegaard es el primer líder del Tour de Francia 2026

Con una jornada al cronómetro de alta velocidad por Barcelona, inició este sábado la edición 113 del Tour de Francia. El Team Visma Lease a Bike cumplió los pronósticos y se llevó la victoria, erigiendo como primer líder al danés Jonas Vinegaard.

La escuadra neerlandesa, que en la parte intermedia del recorrido marcó el mejor registro, ratificó lo hecho a lo largo del trazado en meta y se llevó la victoria con 21 minutos 47 segundos. Al ser el primer pedalista en cruzar por la línea de meta, Vingegaard se convirtió en el primer líder de la ronda francesa.



El Visma Lease a Bike ganó la crono por equipos inicial del Tour de Francia 2026. (Foto © Tour de France)

El Visma superó por 7 segundos al Netcompany Ineos de gran actuación en el exigente trazado y por 11 segundos al UAE Team Emirates – XRG. El Top cinco lo completaron el Lidl Trek y el Red Bull – BORA – hansgrohe.

La segunda etapa de la ‘Grande Bouclé’ se cumplirá este domingo entre Tarragona y Barcelona sobre una distancia de 168,5 kilómetros, jornada que en la fase final presenta tres subidas de tercer categoría.

Resultados Crono X Equipos



Jonas Vingegaard, primer líder del Tour de Francia 2026. (Foto © Tour de France)

Clasificación General Individual