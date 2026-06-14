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Pista

El velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez vibró con la segunda válida de la Copa Nacional de pista

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Hace 2 horas

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Con éxito se realizó la segunda válida de la Copa Nacional de pista en Medellín. (Foto Liga de Ciclismo de Antioquia © Duver Alexander Pérez)
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Campeonato Nacional de Paracycling 2026: Bogotá dominó en el ciclismo de pista

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Los líderes del ranking nacional, en la primera jornada de la segunda Válida Nacional de Pista 2026. (Foto Liga de Ciclismo de Antioquia © Duver Alexander Pérez)
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Campeonato Nacional de Paracycling 2026: Bogotá sigue liderando en la pista tras dos jornadas

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Bogotá se afianzó como líder sólido del Campeonato Nacional de Paracycling 2026 en el ciclismo de pista. (Foto © IDRD)
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