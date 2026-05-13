Pista
El velódromo de Mosquera, un escenario que fortalecerá el ciclismo de pista colombiano
El ciclismo de pista en Colombia se ha convertido en sinónimo de orgullo nacional. Los podios mundiales, panamericanos y suramericanos alcanzados en distintas categorías han consolidado al país como una de las grandes potencias de esta disciplina en la región. Ahora, con la construcción del velódromo de Mosquera, Cundinamarca, el país da un nuevo paso para impulsar los procesos de formación y proyección de sus atletas.
Con un avance del 94 % y una inversión de 60 mil millones de pesos por parte del Ministerio del Deporte, el escenario se proyecta como uno de los escenarios más modernos de Colombia y de América Latina. Su diseño y especificaciones técnicas cumplen con los más recientes estándares exigidos por la Unión Ciclística Internacional (UCI), lo que permitirá albergar competencias de nivel internacional y ofrecer condiciones óptimas para la preparación deportiva.
El impacto de la obra trasciende lo competitivo y representa una apuesta estratégica para el futuro de esta disciplina. David Acosta, del grupo de Rendimiento Olímpico del ministerio, destacó que será un eje fundamental para consolidar el trabajo formativo en este deporte. “Ofrecerá una infraestructura de nivel internacional que permitirá entrenar y competir en condiciones óptimas. Además, garantizará procesos de formación para talentos emergentes”, aseguró.
Asimismo, resaltó el componente inclusivo del proyecto, el aporte que tendrá para el deporte olímpico, paralímpico y sordolímpico, así como el valor estratégico de su ubicación dentro de una región con fuerte tradición ciclística. “Es, sencillamente, la pieza que corona nuestro ecosistema deportivo. En una zona con una cultura tan arraigada y una densidad de practicantes tan alta, este velódromo se convierte en el epicentro de la proyección deportiva”, puntualizó.
Jhon Jaime González, entrenador de la Selección Colombia de pista, también explicó que esta obra permitirá potenciar los procesos técnicos desde las categorías de formación hasta el alto rendimiento. “Para nosotros, como técnicos, es vital tener espacios que permitan la captación masiva. El biotipo del pedalista en esta región es excepcional, y este velódromo permitirá que el talento no se pierda en la ruta, sino que se canalice hacia la especialización técnica de esta disciplina”, señaló.
El seleccionador destacó, además, que contar con un escenario construido bajo la normativa de la UCI impactará en la preparación de los atletas. “No es lo mismo entrenar sobre cemento que hacer un trabajo de fuerza específica o lanzamientos en una madera que cumpla con los estándares de geometría internacional. Esto nos permite una puesta a punto de nuestra selección con una precisión milimétrica. Podemos simular condiciones reales de competencia, ajustando los desarrollos y optimizando la cadencia de los atletas en un entorno controlado”, afirmó.
Finalmente, puntualizó el impacto que tendrá para las nuevas generaciones de pedalistas. “Representa el fin de la improvisación. Este velódromo es la garantía de una formación técnica correcta desde la base. Ya no tendrán que adaptarse a la pista cuando sean adultos; crecerán entendiendo el peralte, la línea azul y la táctica de carrera en un recinto de primer nivel”, concluyó.
Con esta obra, el Ministerio del Deporte continúa impulsando la infraestructura deportiva del país y creando espacios que permitan potenciar el talento, promover procesos desde la base y consolidar a Colombia como referente continental del ciclismo de pista.
*Con Información Prensa Mindeporte
Pista
Velódromo de Mosquera: ministra del deporte supervisó el avance de la obra, que supera el 93 %
El Velódromo de Mosquera, en Cundinamarca, cuya inversión fue de 60.000 millones por parte del Ministerio del Deporte, ya tiene un avance de obra del 93,40 por ciento. Allí, la ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, realizó una nueva visita de seguimiento, en la que evidenció el adelanto de este proyecto deportivo de gran impacto para el país y para el mundo.
La pista de 250 metros, la esencia del escenario deportivo, está totalmente instalada y ya se adelanta el proceso pulido para seguir con el resane de detalles y la aplicación del conservante de la madera, con el fin de que quede en óptimas condiciones para las competencias.
Además de la pista, ya se encuentran instaladas las luminarias del escenario, que cuenta con 10.000 metros cuadrados de cubierta, una capacidad para 1.600 personas, tres palcos VIP, dos cabinas de transmisión y una más para la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU).
Adicionalmente tiene todas las áreas técnicas de un velódromo de primer nivel, como camerinos, zonas de administración, salas de antidopaje, enfermería y jueces, así como los boxes para bicicletas y deportistas, y los demás requerimientos reglamentarios hechos por la Unión Ciclista Internacional (UCI).
“Quiero contarle a todo el país, que después de dos meses de la última visita al velódromo, me siento muy feliz y tranquila de ver los avances de este gran proyecto. Ya tenemos la pista como tal, la razón de ser de este velódromo. Me voy optimista porque vamos a tener un escenario muy pronto para entregar, dispuesto para grandes eventos nacionales e internacionales”, expresó la ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz.
El encargado de proyecto es el mexicano Humberto Encinas, ingeniero con más de 20 años de experiencia en construcción de velódromos, quien señaló que en este momento se está en proceso de resane y pulida de la pista. “Después le pondremos un conservador de madera, para empezar con la demarcación de este velódromo de 250 metros. También se realizará la instalación de las barandas de seguridad y quedará listo para rodar. Finalmente se hará la homologación con un delegado técnico de la UCI”, concluyó Encinas.
Actualmente se adelantan las obras para terminar el cierre perimetral de la fachada, la construcción de placas de urbanismo, la instalación de pasamanos y pintura, entre otras adecuaciones.
En los próximos días se programará una nueva visita, para hacerle seguimiento a los compromisos adquiridos por parte de la administración del municipio de Mosquera, la Gobernación de Cundinamarca y el contratista de la obra.
La inversión total del Velódromo de Mosquera es de 98.460 millones de pesos, de los cuales el ministerio del Deporte invirtió 60.000 millones, y el valor restante lo aportan la gobernación y la alcaldía municipal.
*Con Información Prensa Mindeporte
Pista
Colombia consiguió su cuarto título consecutivo en el Campeonato Panamericano Junior de Pista
La Selección Colombia se coronó campeona general del Campeonato Panamericano Junior de Pista en territorio mexicano, tras conseguir 26 medallas en total: 10 oros, 8 platas y 8 bronces.
La delegación tricolor alcanzó su cuarto título consecutivo en Xalapa, sumados a los conseguidos en Lima 2025, Lima 2024 y Asunción 2023.
La casanareña Danna Martínez le entregó a Colombia el último título panamericano, tras coronarse campeona del keirin, y luego llegaron tres medallas de plata con Martín Mesa en el keirin; Santiago Ruiz y Juan Esteban Sánchez en la madison masculina y Sheylin Gómez y Ana Sofía Suárez en la madison femenina.
Resumen de la última jornada para la Selección Colombia en el Panamericano Junior de Pista 2026
🏆 Danna Martínez – Keirin
🥈 Martín Mesa – Keirin
🥈 Sheylin Gómez y Ana Sofía Suárez – Madison
🥈 Santiago Ruiz y Juan Esteban Sánchez – Madison
MEDALLERO FINAL
Pista
Jornada de récords para los jóvenes pisteros colombianos en el Panamericano Junior Xalapa 2026
Una jornada inolvidable para el ciclismo colombiano y para el futuro de nuestra pista se vivió en la penúltima jornada del Campeonato Panamericano Junior Xalapa 2026, que se desarrolla en México.
La velocista antioqueña Manuela Loaiza se coronó campeona panamericana del kilómetro e impuso un nuevo récord mundial junior en el kilómetro contrarreloj tras detener el cronómetro en 1:07.659, durante las clasificaciones.
Con una velocidad promedio de 53.207 km/h, Loaiza superó la anterior marca mundial de 1:08.092, establecida en 2025, y dominó cada referencia intermedia de la prueba (250 m, 500 m y 750 m), confirmando una actuación histórica de principio a fin.
Luego, el velocista colombiano Thomás Mejía escribió una nueva página en la historia del ciclismo de pista nacional al imponer récord panamericano junior en el kilómetro contrarreloj con un impresionante registro de 1:01.610.
Con esta marca, Mejía superó el histórico 1:02.074 establecido por Cristian Ortega en 2018 durante el Panamericano de Cochabamba, consolidando una actuación de alto nivel internacional y reafirmando el crecimiento de la velocidad colombiana.
La actuación nacional en la cuarta jornada de competencias se cerró con el bronce de Juan Esteban Sánchez, en el ómnium.
Con los resultados del día Colombia se mantuvo al frente del medallero general tras el cuarto día de competencias, con 22 medallas en total: 9 de oro, 5 de plata y 8 de bronce.
Esta sábado finalizará el Campeonato Panamericano Junior de Pista en el Velódromo Internacional de Xalapa, en Veracruz, México. En la última jornada 8 corredores de la Selección Colombia estarán en competencia
Keirin: Martín Mesa, Juan José Calderón / Manuela Loaiza y Danna Martínez
Madison: Juan Esteban Sánchez y Santiago Ruiz / Ana Sofía Suárez y Sheylin Gómez
Resumen de la cuarta jornada para la Selección Colombia en el Panamericano Junior de Pista 2026
🏆 Manuela Loaiza – Kilómetro (Récord Mundial)
🏆 Thomas Mejía – Kilómetro (Récord Panamericano)
🏆 Daniela Quintero Osorio – Prueba por Puntos
🥈 Ana Sofía Suárez – Prueba por Puntos
🥈 Juan José Calderón – Kilómetro
🥉 Sheylin Gómez – Eliminación
🥉 Juan Esteban Sánchez – Ómnium
*Con Información de Fedeciclismo