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Pista

El velódromo de Mosquera, un escenario que fortalecerá el ciclismo de pista colombiano

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Hace 8 mins

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Así luce la pista de madera del nuevo Velódromo de Mosquera. (Foto © Prensa Mindeporte)
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