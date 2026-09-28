El Valle del Cauca recibirá una nueva edición de la Vuelta del Porvenir y del Tour Femenino Sistecrédito

El departamento del Valle del Cauca se prepara para recibir la edición 42 de la Vuelta del Porvenir y la 22 del Tour Femenino Sistecrédito, una de las competencias más importantes del calendario nacional para las categorías juvenil varones, y élite, Sub-23 y juvenil en damas, que se disputará del 4 al domingo 8 de noviembre, con un recorrido que llevará al pelotón por diferentes municipios y corredores viales de la región.

La competencia llegará al Valle del Cauca en un momento especial para el departamento, con el propósito de acompañar e impulsar la reactivación económica de los municipios y sectores afectados por el terremoto, contribuyendo, a través del deporte, a dinamizar la actividad comercial, turística y de servicios en las zonas que harán parte del recorrido.

Durante cinco días de competencia, los jóvenes talentos del ciclismo nacional afrontarán un trazado de más de 450 kilómetros, con etapas en línea, una contrarreloj individual y una jornada final en circuito, escenarios que permitirán poner a prueba las condiciones de los corredores en diferentes terrenos.

La primera jornada se disputará el miércoles 4 de noviembre, con salida en Cartago y llegada en Roldanillo, sobre un recorrido de 117,1 kilómetros. El pelotón pasará por Obando, la variante de Zarzal, La Paila y La Uribe, antes de regresar por La Paila, la variante de Zarzal y el cruce de La Victoria, para posteriormente afrontar el tramo hacia Zarzal y finalizar en Roldanillo.

El jueves 5 de noviembre se cumplirá la segunda etapa, una contrarreloj individual de 15,8 kilómetros, con recorrido Roldanillo – Zarzal – Roldanillo, jornada que tendrá un papel determinante en la clasificación general.

La tercera jornada, programada para el viernes 6 de noviembre, tendrá como punto de partida a Roldanillo y finalizará en Calima-Darién, después de completar 114,8 kilómetros. El recorrido pasará por Zarzal, La Paila, Tuluá y Buga, antes de tomar rumbo hacia el municipio de Calima el Darién.

El sábado 7 de noviembre se disputará la cuarta etapa, de 102,7 kilómetros, con salida y llegada en Buga. Los corredores afrontarán el trazado que contempla el paso por Yotoco, Vijes, el sector del Restaurante La Tinaja, El Cerrito, Guacarí y nuevamente Buga, para posteriormente continuar hacia La Habana.

La competencia llegará a su jornada definitiva el domingo 8 de noviembre, con el Circuito La Carbonera, sobre un trazado de 6,7 kilómetros. Los hombres completarán 15 vueltas, para un total de 100,5 kilómetros, mientras que las damas afrontarán 12 vueltas, equivalentes a 80,4 kilómetros.

La presencia de la Vuelta del Porvenir y el Tour Femenino Sistecrédito en el Valle del Cauca representa también una oportunidad para fortalecer la integración de los territorios a través del ciclismo y generar movimiento en los municipios que recibirán a deportistas, equipos, acompañantes, autoridades, medios de comunicación y aficionados durante los cinco días de competencia.

Con este recorrido, la Federación Colombiana de Ciclismo, junto a la Liga de Ciclismo del Valle y las autoridades y entidades que acompañan la realización del evento, ratifica el compromiso de llevar las grandes competencias del calendario nacional a diferentes regiones del país, utilizando el deporte como escenario de encuentro, promoción territorial y dinamización de las economías locales.

La 42ª Vuelta del Porvenir y 22ª Tour Femenino Sistecrédito 2026 se convertirán así en una nueva oportunidad para que las futuras figuras del ciclismo colombiano compitan por los títulos nacionales y, al mismo tiempo, el Valle del Cauca muestre su capacidad de recibir grandes eventos deportivos y avanzar en su proceso de reactivación.

Recorrido Vuelta del Porvenir y Tour Femenino Sistecrédito 2026

Etapa 1 – miércoles 4 de noviembre

Cartago- Obando- variante Zarzal – La Paila- La Uribe – regreso- La Paila – variante Zarzal – Cruce La Victoria – regreso – Zarzal – Roldanillo 117.1 km

Etapa 2 – jueves 5 de noviembre

CRI – Roldanillo – Zarzal – Roldanillo – 15.8 km

Etapa 3 – viernes 6 de noviembre

Roldanillo – Zarzal – La paila – Tuluá – Buga – Calima Darién – 114.8 km.

Etapa 4 – sábado 7 de noviembre

Buga – Yotoco – Vijes – Restaurante La Tinaja – Cerrito – Guacarí- Buga – La Habana – 102.7 km

Etapa 5 – domingo 8 de noviembre

Circuito La Carbonera (6.7 km)

15 vueltas para 100.5 km

*Con Información de Fedeciclismo