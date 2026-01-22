Connect with us

Ruta

El UAE arrasa en la segunda etapa del Tour Down Under con Jay Vine 1° y Jhonatan Narváez 2°

Publicado

Hace 7 mins

el

El australiano Jay Vine ganó la segunda etapa en línea del Tour Down Under 2026. (Foto © Santos Tour Down Under)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Ciclo-Retro: momentos memorables del ciclismo femenino colombiano que perdurarán en la historia

Publicado

Hace 2 mins

el

22 enero, 2026

Por

La antioqueña Jessenia Meneses, ganadora de la montaña en la Vuelta a Andalucia 2023. (Foto © Vuelta a Andalucia Women)
Seguir leyendo

Ruta

El Caja Rural-Seguros RGA presentó su ambicioso proyecto 2026; Fernando Gaviria una de las novedades

Publicado

Hace 1 hora

el

22 enero, 2026

Por

El antioqueño Fernando Gaviria, en la presentación oficial del Caja Rural-Seguros RGA modelo 2026. (Foto © Caja Rural-Seguros RGA)
Seguir leyendo

Ruta

Paula Patiño hace historia, gana la última etapa y se consagra campeona del Tour El Salvador 2026

Publicado

Hace 4 horas

el

21 enero, 2026

Por

Ainara Albert, Paula Patiño y Naia Amondarain, en el podio del Tour El Salvador 2026. (Foto © Tour El Salvador)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.